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Отраслевые решения

РИС онлайн школа "Дом знаний" Aeropartner
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Решения

Практически  каждый клиент говорит нам: “Знаете, в нашем бизнесе есть такая специфика…” И это действительно так, а самое главное, что эта специфика кроется обычно в таких мелочах, что требует вооружиться микрометрами и мелкоскопами. 
За время нашей работы мы, скажем с уверенностью, собаку съели в таких сферах как:
  • Спецтехника.
  • Автотранспорт.
  • Продажа запасных частей.
  • Чартерные рейсы.
  • Авиазаправка.
  • Централизованные закупки по 44 ФЗ.
  • Косметология.
  • Рекламные производства.
  • Онлайн-образование.
Конечно, когда-то каждая из этих сфер была для нас прям новинкой, в нее приходилось погружаться с головой, изучать, экспериментировать (разумеется, с научным подходом). Теперь этот опыт позволяет нам с каждым разом быстрее и профессиональнее изучать новые горизонты и разрабатывать отраслевые решения для бизнеса с любой спецификой. 

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Деталь, которую завод забыл поставить, обеспечивает 75% объема поставок. Разобравшись, вы легко обнаружите, что завод не только забыл ее поставить, но 50% времени ее вообще не производил. Закон прикладной неразберихи.
РИС РИС
Дом Знаний Дом Знаний
Aeropartner Автоматизация Aeropartner

Команда

К разработке и настройке отраслевых решений мы стараемся привлекать тех специалистов, которые уже разбираются в этой сфере, если такие имеются. В противном случае привлекаются только самые опытные сотрудники, они изучают новую область и посвящают в нее коллег.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Отраслевые решения – это всегда уникальные разработки, которые требуют большого количества ресурсов и специалистов, включая аналитиков. Работы с заказами на разработку отраслевых решений всегда много, поэтому здесь подойдут такие варианты методологий, как Agile и Retainer (выделенная команда). 

Retainer (выделенная команда)
Такой метод сотрудничества подразумевает привлечение различных специалистов, от проект-менеджеров до контент-менеджеров. Потребность в специалистах может колебаться: в один месяц может потребоваться три специалиста, в следующий – пять, а затем четыре. При найме нашей команды разработчиков контракт обычно долгосрочный.
Пример:
РИС
РИС
Agile методология
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты), результатом которых является выполнение поставленных на спринт задач. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждый спринт. Работаем с оплатой за часы нагрузки на команду, а также по фиксированной цене. В обоих случаях заключается договор. Разница лишь в том, что при фиксированной цене закладывается процент на случай непредвиденных проблем.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO ODOO FLASK CHERRYPY

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Чем мы выделяемся

Адаптивность

У нас небольшая  команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты. 

Гарантийный срок

Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы по услуге "Отраслевые решения", даем бесплатные консультации по работе с инструментами. При необходимости оперативно дорабатываем проект под нужды заказчика.


Простое взаимодействие
Мы разговариваем с клиентами на понятном им языке, легко донося до них даже сложные описания проектов. Если вы заказываете разработку отраслевых решений, можете не сомневаться, что работа будет вестись в удобное для вас время.
Привлекательная цена
Благодаря оптимизированному удаленному формату работы, который мы успешно используем с 2015 года, цены на разработку отраслевых решений остаются весьма привлекательными – мы не тратимся на огромные офисы и экономим время на разъездах, что позволяет предложить более выгодные условия нашим заказчикам.
Быстрая сдача проектов
Все наши процессы налажены до мельчайших деталей и мы уверенно гарантируем оптимальные сроки разработки отраслевых решений, превосходя скорость работы "офисных" конкурентов.

Эффективность

  • Глубокое исследование, анализ и разработка сложных систем – наш профиль. 
  • Мы способны сократить каждый этап работы для быстрого достижения цели, используя пошаговый подход. 
  • Работаем с заказчиками, у которых отсутствует или не полностью представлена документация. 
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
Эффективность фото разработка

Стоимость

от 400 000 ₽
разработка проекта

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от 2 месяцев
разработка проекта
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Проекты

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РИС
РИС
Сайты и e-commerce Ретейнер (выделенная команда) Уникальные разработки
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Сайты и e-commerce Ретейнер (выделенная команда)
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Сайты и e-commerce
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