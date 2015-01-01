К разработке и настройке отраслевых решений мы стараемся привлекать тех специалистов, которые уже разбираются в этой сфере, если такие имеются. В противном случае привлекаются только самые опытные сотрудники, они изучают новую область и посвящают в нее коллег.
Отраслевые решения – это всегда уникальные разработки, которые требуют большого количества ресурсов и специалистов, включая аналитиков. Работы с заказами на разработку отраслевых решений всегда много, поэтому здесь подойдут такие варианты методологий, как Agile и Retainer (выделенная команда).
У нас небольшая команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты.
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы по услуге "Отраслевые решения", даем бесплатные консультации по работе с инструментами. При необходимости оперативно дорабатываем проект под нужды заказчика.