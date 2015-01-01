Практически каждый клиент говорит нам: “Знаете, в нашем бизнесе есть такая специфика…” И это действительно так, а самое главное, что эта специфика кроется обычно в таких мелочах, что требует вооружиться микрометрами и мелкоскопами.

За время нашей работы мы, скажем с уверенностью, собаку съели в таких сферах как:



Спецтехника.

Автотранспорт.

Продажа запасных частей.

Чартерные рейсы.

Авиазаправка.

Централизованные закупки по 44 ФЗ.

Косметология.

Рекламные производства.

Онлайн-образование.

Конечно, когда-то каждая из этих сфер была для нас прям новинкой, в нее приходилось погружаться с головой, изучать, экспериментировать (разумеется, с научным подходом). Теперь этот опыт позволяет нам с каждым разом быстрее и профессиональнее изучать новые горизонты и разрабатывать отраслевые решения для бизнеса с любой спецификой.



