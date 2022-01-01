"Ельчик” разрабатывался под инвестора в течение двух лет малым составом при поэтапном и небольшом финансировании. Проект получился отличным, достойным релиза и запуска. Беда пришла откуда не ждали: один китаец скушал летучую мышь, и весь мир отчаянно лихорадило несколько лет под гнетом коронавируса. В итоге проект сначала поставлен на паузу, а уже через год полностью остановлен без права на запуск.

Такой исход, безусловно, вносит минорные оттенки: никогда не хочется, чтобы что-то сделанное тобой, а главное, полезное и нужное, было в буквальном смысле похоронено. Но это дало нам бесценный опыт, который мы не забываем. Работая от проекта к проекту, мы всегда делаем больше, чем от нас требуют, чтобы не позволить пустить проект таким же курсом. Для этого в нашем багаже припасено несколько обкатанных технологий построения и запуска проектов, гарантирующих успех в большинстве случаев. Мы с радостью готовы применить все наши многолетние наработки для развития ваших идей и разработки интранет-систем, чтобы позволить им реализоваться. Просто напишите нам в телеграм или заполните форму обратной связи, чтобы мы вам перезвонили.