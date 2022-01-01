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Портфолио

Проект "Ельчик"

Задача

Создать интернет-площадку, на которой продавцы билетов на мероприятия смогут продавать эти билеты аудитории.

Исполнение

Проект реализован на Python Django. Созданы личные кабинеты покупателей, продавцов, конструктор залов, системы рассылок, скидочные системы, подключена система интернет-оплаты и система перевода денег продавцам.

Достигнутый результат

Площадка была успешно запущена и в течение года проходила обкатку на малых оборотах. Обкатка показала прекрасные результаты, проект доказал свою целесообразность и возможность расширения.

Бюджет

Коммерческая тайна.

"Ельчик” разрабатывался под инвестора в течение двух лет малым составом при поэтапном и небольшом финансировании. Проект получился отличным, достойным релиза и запуска. Беда пришла откуда не ждали: один китаец скушал летучую мышь, и весь мир отчаянно лихорадило несколько лет под гнетом коронавируса. В итоге проект сначала поставлен на паузу, а уже через год полностью остановлен без права на запуск.

Такой исход, безусловно, вносит минорные оттенки: никогда не хочется, чтобы что-то сделанное тобой, а главное, полезное и нужное, было в буквальном смысле похоронено. Но это дало нам бесценный опыт, который мы не забываем. Работая от проекта к проекту, мы всегда делаем больше, чем от нас требуют, чтобы не позволить пустить проект таким же курсом. Для этого в нашем багаже припасено несколько обкатанных технологий построения и запуска проектов, гарантирующих успех в большинстве случаев. Мы с радостью готовы применить все наши многолетние наработки для развития ваших идей и разработки интранет-систем, чтобы позволить им реализоваться. Просто напишите нам в телеграм или заполните форму обратной связи, чтобы мы вам перезвонили.

Детали проекта

разработка платформы аренды недвижимости Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
разработка микросервиса для аэропартнер Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки

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