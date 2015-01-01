Мы создаем интранет-системы для внутренних процессов компаний. Наши разработки выполняются на Django или Odoo, без использования технологий 1С. Все интранет-порталы разрабатываются буквально с нуля, с использованием наработок и открытых решений.
Наши интранет-системы могут быть оснащены следующим:
Процесс профессиональной разработки интранет-систем строго индивидуален, но обычно его можно разбить на несколько шагов:
При этом набор инструментов и их функциональность подбирается под требования заказчика.
Разумеется, при создании интранет-портала в первую очередь в работу уходят инструменты, которые затрагивают самые частые и трудоемкие процессы организации. Обычно работа начинается с модулей или с обращений клиентов или с выставления коммерческих предложений.
CRM – один из самых востребованных модулей, позволяющий вести учет обращений и работать с клиентами. Он оснащается большим количеством логики и проверок для автоматизации рутинных процессов и определенными условиями, чтобы не забыть что-либо сделать или спросить с клиента.
Управление продажами – казалось бы, что-то похожее на CRM, но все же нет. Это модуль, который позволяет расширить функционал CRM для сложных сделок – таких, которые требуют выставления коммерческого предложения. Очень часто, если судить по опыту наших заказчиков, выставление красивых коммерческих предложений занимало у организаций по половине или даже целому рабочему дню, а после внедрения модуля на эти процессы стало уходить до нескольких минут с учетом внутреннего согласования.
Ведение базы данных – довольно широкий по своему функционалу модуль, и он всегда является уникальным. Основная его задача – хранить важные для работы данные внутри системы с целью их дальнейшего применения. Это может быть список аэропортов со всеми их атрибутами, список техники, инструмента и прочее.
Ведение базы данных клиентов – этот модуль является базовым и устанавливается со всеми инструментами, нацеленными на продажи, например, CRM. Его функционал не ограничивается только хранением основных данных о клиенте. Можно внести дополнительные данные, которые важны для работы организации, будь то адреса магазинов, договоры, информация об автопарке и прочее.
Эти и другие инструменты, которые мы предлагаем при профессиональной разработке интранет-портала в зависимости от задач заказчика, направлены на снижение рутинной работы, увеличение эффективности взаимодействия с клиентами и обеспечение надежного хранения информации и управления ей для успешного ведения бизнеса.
Конечно, для проектов по созданию интранет-порталов крайне важны квалифицированный проект-менеджер и аналитик, так как ключевым моментом является правильная проработка основ будущих разработок. Естественно, профессиональная разработка интранет-систем требует привлечение большого числа специалистов.
Обычно мы стараемся работать с оплатой за часы нагрузки на команду. Такой расчет является наиболее честным для обеих сторон контракта, но мы также работаем и за фиксированную цену, которую вносим в договор. Разница заключается только в том, что при фиксированной цене на разработку интранет-систем мы обязаны закладывать какой-то процент на случай непредвиденных проблем, в то время как при разработке за часы этот процент не закладывается.
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.
Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.
У нас небольшая команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты.