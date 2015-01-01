Мы создаем интранет-системы для внутренних процессов компаний. Наши разработки выполняются на Django или Odoo, без использования технологий 1С. Все интранет-порталы разрабатываются буквально с нуля, с использованием наработок и открытых решений.

Наши интранет-системы могут быть оснащены следующим:

Инструментами для отдела кадров.

Системой отчетов и метрик.

Системой постановки задач.

Системой для управления производством.

Системой для управления складом и многим другим

Этапы разработки интранет-систем

Процесс профессиональной разработки интранет-систем строго индивидуален, но обычно его можно разбить на несколько шагов:

Анализ потребностей. Исследование и проработка идей. Проработка возможных крайних точек развития. Формирование технического задания с разделением на этапы. Реализация первого этапа. Тестирование. Внедрение интранет-системы. Уточнение ТЗ на второй этап. Переход к разработке второго этапа и так далее.

При этом набор инструментов и их функциональность подбирается под требования заказчика.

Какие основные задачи ставят заказчики

Разумеется, при создании интранет-портала в первую очередь в работу уходят инструменты, которые затрагивают самые частые и трудоемкие процессы организации. Обычно работа начинается с модулей или с обращений клиентов или с выставления коммерческих предложений.

CRM – один из самых востребованных модулей, позволяющий вести учет обращений и работать с клиентами. Он оснащается большим количеством логики и проверок для автоматизации рутинных процессов и определенными условиями, чтобы не забыть что-либо сделать или спросить с клиента.

Управление продажами – казалось бы, что-то похожее на CRM, но все же нет. Это модуль, который позволяет расширить функционал CRM для сложных сделок – таких, которые требуют выставления коммерческого предложения. Очень часто, если судить по опыту наших заказчиков, выставление красивых коммерческих предложений занимало у организаций по половине или даже целому рабочему дню, а после внедрения модуля на эти процессы стало уходить до нескольких минут с учетом внутреннего согласования.

Ведение базы данных – довольно широкий по своему функционалу модуль, и он всегда является уникальным. Основная его задача – хранить важные для работы данные внутри системы с целью их дальнейшего применения. Это может быть список аэропортов со всеми их атрибутами, список техники, инструмента и прочее.

Ведение базы данных клиентов – этот модуль является базовым и устанавливается со всеми инструментами, нацеленными на продажи, например, CRM. Его функционал не ограничивается только хранением основных данных о клиенте. Можно внести дополнительные данные, которые важны для работы организации, будь то адреса магазинов, договоры, информация об автопарке и прочее.

Эти и другие инструменты, которые мы предлагаем при профессиональной разработке интранет-портала в зависимости от задач заказчика, направлены на снижение рутинной работы, увеличение эффективности взаимодействия с клиентами и обеспечение надежного хранения информации и управления ей для успешного ведения бизнеса.

