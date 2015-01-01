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Разработка интранет-систем

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Решения

Мы создаем интранет-системы для внутренних процессов компаний. Наши разработки выполняются на Django или Odoo, без использования технологий 1С. Все интранет-порталы разрабатываются буквально с нуля, с использованием наработок и открытых решений.

Наши интранет-системы могут быть оснащены следующим:

  • Инструментами для отдела кадров.
  • Системой отчетов и метрик.
  • Системой постановки задач.
  • Системой для управления производством.
  • Системой для управления складом и многим другим

Этапы разработки интранет-систем

Процесс профессиональной разработки интранет-систем строго индивидуален, но обычно его можно разбить на несколько шагов:

  1. Анализ потребностей.
  2. Исследование и проработка идей.
  3. Проработка возможных крайних точек развития.
  4. Формирование технического задания с разделением на этапы.
  5. Реализация первого этапа.
  6. Тестирование.
  7. Внедрение интранет-системы.
  8. Уточнение ТЗ на второй этап.
  9. Переход к разработке второго этапа и так далее.

При этом набор инструментов и их функциональность подбирается под требования заказчика.

Какие основные задачи ставят заказчики

Разумеется, при создании интранет-портала в первую очередь в работу уходят инструменты, которые затрагивают самые частые и трудоемкие процессы организации. Обычно работа начинается с модулей  или с обращений клиентов или с выставления коммерческих предложений.

CRM – один из самых востребованных модулей, позволяющий вести учет обращений и работать с клиентами. Он оснащается большим количеством логики и проверок для автоматизации рутинных процессов и определенными условиями, чтобы не забыть что-либо сделать или спросить с клиента.

Управление продажами – казалось бы, что-то похожее на CRM, но все же нет. Это модуль, который позволяет расширить функционал CRM для сложных сделок – таких, которые требуют выставления коммерческого предложения. Очень часто, если судить по опыту наших заказчиков, выставление красивых коммерческих предложений занимало у организаций по половине или даже целому рабочему дню, а после внедрения модуля на эти процессы стало уходить до нескольких минут с учетом внутреннего согласования.

Ведение базы данных – довольно широкий по своему функционалу модуль, и он всегда является уникальным. Основная его задача – хранить важные для работы данные внутри системы с целью их дальнейшего применения. Это может быть список аэропортов со всеми их атрибутами, список техники, инструмента и прочее.

Ведение базы данных клиентов – этот модуль является базовым и устанавливается со всеми инструментами, нацеленными на продажи, например, CRM. Его функционал не ограничивается только хранением основных данных о клиенте. Можно внести дополнительные данные, которые важны для работы организации, будь то адреса магазинов, договоры, информация об автопарке и прочее.

Эти и другие инструменты, которые мы предлагаем при профессиональной разработке интранет-портала в зависимости от задач заказчика, направлены на снижение рутинной работы, увеличение эффективности взаимодействия с клиентами и обеспечение надежного хранения информации и управления ей для успешного ведения бизнеса.

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Информация, ведущая к неизбежным изменениям конструкции, поступает к разработчику тогда и только тогда, когда чертежи уже готовы (часто этот закон формулируется так: "Не могли раньше сказать?!") Первый закон корректирования Мёрфи
РИС РИС
Дом Знаний Дом Знаний
Создание сайта SNATEK Создание сайта SNATEK

Команда

Конечно, для проектов по созданию интранет-порталов крайне важны квалифицированный проект-менеджер и аналитик, так как ключевым моментом является правильная проработка основ будущих разработок. Естественно, профессиональная разработка интранет-систем требует привлечение большого числа специалистов.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Обычно мы стараемся работать с оплатой за часы нагрузки на команду. Такой расчет является наиболее честным для обеих сторон контракта, но мы также работаем и за фиксированную цену, которую вносим в договор. Разница заключается только в том, что при фиксированной цене на разработку интранет-систем мы обязаны закладывать какой-то процент на случай непредвиденных проблем, в то время как при разработке за часы этот процент не закладывается.

Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Retainer (выделенная команда)
Такой метод сотрудничества подразумевает привлечение различных специалистов, от проект-менеджеров до контент-менеджеров. Потребность в специалистах может колебаться: в один месяц может потребоваться три специалиста, в следующий – пять, а затем четыре. При найме нашей команды разработчиков контракт обычно долгосрочный.
Пример:
РИС
РИС
Классическая методология
Подходит для небольших задач, в которых можно четко обозначить границы, измерить объем работ, а значит, и огласить конечную цену.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO ODOO FLASK CHERRYPY

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Чем мы выделяемся

Гарантийный срок

Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.


Удобство общения

Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.

Адаптивность

У нас небольшая  команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты. 

Выгодные цены
Благодаря налаженному процессу удаленной работы мы можем предложить низкие цены на разработку интранет-систем. Эффективная организация позволяет избежать лишних затрат (на аренду офисного помещения, печеньки и развоз сотрудников) и предоставлять высокое качество услуг по низким ценам.
Оперативная сдача проектов
Наш опыт удаленного формата работы с 2015 года позволяет сокращать сроки разработки интранет-систем без потери качества. Мы просто не тратим время на бесконечные планерки и чаепития, а занимаемся вашим проектом.

Эффективность

  • Исследование, аналитика и проектирование сложных систем наша сильная сторона
  • При сжатых сроках сокращаем итерации для быстрого достижения результата частями.
  • Работа с государственными ресурсами или ресурсами с отсутствующей или кривой документацией
  • Вносим изменения в сложные проекты на которых имеется серьезная нагрузка.

Эффективность описание фото

Стоимость

от 500 000 ₽
Средняя стоимость внедрения портала

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от 3 месяцев
Срок разработки
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