Создать собственный коммерческий проект в области международной торговли недвижимостью. Потребовался полный цикл работ, от разработки названия проекта и фирстиля до его продвижения и поиска партнеров.

Разработка проекта выполняется в несколько этапов, на сегодня реализован первый этап, который не подразумевает личного кабинета, партнерской и интранет-системы. Проект разработан на Python Django и нативном JS без применения сложных фреймворков, что делает копеечной поддержку и модернизацию технической части. Также проведена достойная техническая оптимизация и подготовка сайта к SEO-продвижению.

Проект готовится к первому запуску. Найдены партнеры и заключены контракты с брокерами по недвижимостям из разных стран с уникальными предложениями коммерческой и гражданской недвижимости. Сайт завязан на CRM-системе AmoCRM для удобства работы брокеров и прозрачности всех сделок.

Этот проект мы затеяли с несколькими целями:

Первая, она же главная – содержать собственный проект, который приносит работу и прибыль для поддержания команды.

Вторая – тренировка навыков для младшего состава команды в области разработки и создания интернет-магазинов.

Третья – развитие навыков как продвижения проектов с точки зрения SEO в России и других странах, так и построения интерфейсов, замера метрик, проведения интерфейсов.

Считаем своим долгом поддерживать актуальные знания и методы продвижения проектов, чтобы комплектовать свои предложения для заказчиков в соответствии с последними тенденциями. О реализации проекта “Туруру” читайте в нашем блоге, будем подробно рассказывать в нем об успехах, ну, или наоборот, о произошедших фейлах.