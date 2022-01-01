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Портфолио

Проект Туруру.ру

Задача

Создать собственный коммерческий проект в области международной торговли недвижимостью. Потребовался полный цикл работ, от разработки названия проекта и фирстиля до его продвижения и поиска партнеров.

Исполнение

Разработка проекта выполняется в несколько этапов, на сегодня реализован первый этап, который не подразумевает личного кабинета, партнерской и интранет-системы. Проект разработан на Python Django и нативном JS без применения сложных фреймворков, что делает копеечной поддержку и модернизацию технической части. Также проведена достойная  техническая оптимизация и подготовка сайта к SEO-продвижению.

Достигнутый результат

Проект готовится к первому запуску. Найдены партнеры и заключены контракты с брокерами по недвижимостям из разных стран с уникальными предложениями коммерческой и гражданской недвижимости. Сайт завязан на CRM-системе AmoCRM для удобства работы брокеров и прозрачности всех сделок.

Бюджет

От 600 000 рублей

Этот проект мы затеяли с несколькими целями:

  • Первая, она же главная – содержать собственный проект, который приносит работу и прибыль для поддержания команды.
  • Вторая – тренировка навыков для младшего состава команды в области разработки и создания интернет-магазинов
  • Третья – развитие навыков как продвижения проектов с точки зрения SEO в России и других странах, так и построения интерфейсов, замера метрик, проведения интерфейсов. 

Считаем своим долгом поддерживать актуальные знания и методы продвижения проектов, чтобы комплектовать свои предложения для заказчиков в соответствии с последними тенденциями. О реализации проекта “Туруру” читайте в нашем блоге, будем подробно рассказывать в нем об успехах, ну, или наоборот, о произошедших фейлах.

Детали проекта

разработка платформы аренды недвижимости Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
разработка микросервиса для аэропартнер Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки

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