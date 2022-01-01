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Создание сайтов на готовом решении

Snatek
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Решения

Команда Nextner может предложить разработку сайта на готовом решении. Это отличная возможность быстро и с минимальными затратами получить функциональный продукт. Такое решение подойдет  для стартапов, небольших компаний и тех, кто хочет запустить проект в кратчайшие сроки.

Когда стоит заказать создание шаблонного сайта?

Разработка сайта на готовом решении идеально подходит в нескольких ситуациях: 

  • Если у вас ограниченный бюджет и время, готовые шаблоны помогут сэкономить ресурсы без ущерба качеству. 
  • Если вы только начинает бизнес или проект и хотите протестировать идеи, использование готовых решений позволяет быстро выйти на рынок. 
  • Если в штате вашей компании нет IT-специалистов – сайты на готовом решении обычно предлагают интуитивно понятные интерфейсы, которые позволяют самостоятельно управлять контентом и изменениями.

В чем преимущества создания сайта на готовом решении?

Одним из основных преимуществ является скорость разработки – самые простые решения создаются за несколько дней. Кроме того, многие шаблонные решения включают в себя уже готовые интеграции с различными сервисами – от систем онлайн-оплаты до инструментов аналитики, что экономит время и упрощает процесс. Но главным преимуществом можно назвать низкую цену разработки шаблонного сайта по сравнению с индивидуальным решением. 

Особенности услуги

Сайты на готовых решениях имеют свои особенности, которые стоит учитывать. 

  • Во-первых, возможности индивидуализации таких решений часто ограничены, что может привести к схожести с другими ресурсами в интернете. 
  • Во-вторых, несмотря на простоту в использовании, некоторые платформы могут иметь ограничения по функциональности и гибкости, что может стать проблемой для более сложных проектов. 
  • Наконец, если ваш бизнес вырастет и потребует более специализированных решений, вам в любом случае придется перейти с готового решения на что-то индивидуальное. Но аналогичная ситуация может случиться, даже если сайт был сделан "с нуля", и в ходе развития потребовались такие изменения, что его нужно переработать практически полностью. 

Создание сайта на готовом решении может стать отличным выбором для начинающих компаний, однако стоит учитывать потребности вашего бизнеса и перспективы его развития при принятии решения.

Сколько стоит создание сайта на готовом решении?

Цена разработки сайта на готовом решении может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая тип сайта, платформа, на которой он создается, дизайн и функционал, объем работ и количество контента. В любом случае, разработка на готовом решении будет значительно дешевле, чем создание уникального сайта на заказ, поскольку готовые платформы уже содержат встроенные функции и элементы дизайна, что сокращает время и затраты. Для проектов с ограниченным бюджетом готовые решения позволяют получить качественный продукт по более доступной цене.

Как заказать разработку в Nextner?

Чтобы заказать создание сайта на готовом решении в Nextner, свяжитесь с нами через форму обратной связи, через Telegram или по телефону, чтобы обсудить ваши цели, требования, дизайн, функционал, сроки и бюджет. Мы внимательно выслушаем ваши пожелания и предложим оптимальное решение.

Заказывая разработку шаблонного сайта у нас, вы получаете не только качественный и функциональный продукт, но и профессиональную поддержку на всех этапах – от обсуждения идеи до запуска и продвижения. Наша команда обеспечивает высокую степень кастомизации, что позволяет создать уникальный ресурс, подходящий вашему бизнесу. У нас вы можете заказать разработку лендинга, сайта для агентства недвижимости, онлайн-школы или онлайн-курсов, интернет-магазин, маркетплейс или другой продукт. Просто позвоните и расскажите о своих пожеланиях. 

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"Простота – это высшая степень изысканности." Леонардо да Винчи
Создание сайта SNATEK Создание сайта SNATEK

Команда

Команда состоит из нескольких ключевых специалистов. В нее входят проджект-менеджер, который координирует все этапы работы и взаимодействует с клиентом; дизайнер, отвечающий за визуальное оформление и пользовательский интерфейс; разработчики, которые реализуют функционал сайта и адаптируют готовое решение под ваши нужды; и тестировщики, проверяющий работоспособность и качество сайта перед запуском. Также в команде могут быть специалисты по SEO и контент-менеджеры, которые помогут оптимизировать сайт для поисковых систем и предложить уникальный контент.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

При создании сайта на готовом решении используется только классическая методология. Небольшие проекты имеют четко определенные и прогнозируемые объемы работ, что позволяет сразу установить цену и определить сроки выполнения.

Классическая методология
Классическая методология разработки сайтов на готовом решении основывается на четком планировании и последовательном выполнении этапов проекта. Она позволяет точно оценить объем работ, установить фиксированную цену и сроки, что особенно актуально для небольших проектов. Такой подход обеспечивает предсказуемость и контроль над процессом разработки, минимизируя риски и неопределенности.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK

Технологии и фреймворки

Backend

DJANGO FASTAPI

Чем мы выделяемся

Профессиональная команда
Наша команда состоит из опытных специалистов в области веб-разработки, дизайна, маркетинга и SEO, что позволяет нам предлагать комплексные решения.
Современные технологии
Мы используем передовые технологии и инструменты для разработки, что обеспечивает высокую производительность, безопасность и масштабируемость ваших сайтов.
Гибкие условия сотрудничества
Предлагаем различные варианты сотрудничества, включая фиксированные проекты, почасовую оплату и долгосрочные контракты, чтобы соответствовать вашим потребностям и бюджету.
Долгосрочные отношения
Стремимся к установлению долгосрочных партнерских отношений с клиентами, предоставляя постоянную поддержку и развитие проектов даже после их завершения, чтобы гарантировать их успешное функционирование и рост.

Эффективность

  • Быстрый запуск сайта благодаря уже готовым компонентам.
  • Меньшие инвестиции по сравнению с индивидуальной разработкой.
  • Готовые платформы предлагают оптимизированные и протестированные функции.
  • Возможность адаптировать сайт под растущие потребности бизнеса 

разработка сайта на готовом решении

Стоимость

от 100 тыс. ₽
за проект

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от 1 недели
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