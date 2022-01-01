Создание сайтов на готовом решении

Команда Nextner может предложить разработку сайта на готовом решении. Это отличная возможность быстро и с минимальными затратами получить функциональный продукт. Такое решение подойдет для стартапов, небольших компаний и тех, кто хочет запустить проект в кратчайшие сроки.
Разработка сайта на готовом решении идеально подходит в нескольких ситуациях:
Одним из основных преимуществ является скорость разработки – самые простые решения создаются за несколько дней. Кроме того, многие шаблонные решения включают в себя уже готовые интеграции с различными сервисами – от систем онлайн-оплаты до инструментов аналитики, что экономит время и упрощает процесс. Но главным преимуществом можно назвать низкую цену разработки шаблонного сайта по сравнению с индивидуальным решением.
Сайты на готовых решениях имеют свои особенности, которые стоит учитывать.
Создание сайта на готовом решении может стать отличным выбором для начинающих компаний, однако стоит учитывать потребности вашего бизнеса и перспективы его развития при принятии решения.
Цена разработки сайта на готовом решении может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая тип сайта, платформа, на которой он создается, дизайн и функционал, объем работ и количество контента. В любом случае, разработка на готовом решении будет значительно дешевле, чем создание уникального сайта на заказ, поскольку готовые платформы уже содержат встроенные функции и элементы дизайна, что сокращает время и затраты. Для проектов с ограниченным бюджетом готовые решения позволяют получить качественный продукт по более доступной цене.
Чтобы заказать создание сайта на готовом решении в Nextner, свяжитесь с нами через форму обратной связи, через Telegram или по телефону, чтобы обсудить ваши цели, требования, дизайн, функционал, сроки и бюджет. Мы внимательно выслушаем ваши пожелания и предложим оптимальное решение.
Заказывая разработку шаблонного сайта у нас, вы получаете не только качественный и функциональный продукт, но и профессиональную поддержку на всех этапах – от обсуждения идеи до запуска и продвижения. Наша команда обеспечивает высокую степень кастомизации, что позволяет создать уникальный ресурс, подходящий вашему бизнесу. У нас вы можете заказать разработку лендинга, сайта для агентства недвижимости, онлайн-школы или онлайн-курсов, интернет-магазин, маркетплейс или другой продукт. Просто позвоните и расскажите о своих пожеланиях.
Команда состоит из нескольких ключевых специалистов. В нее входят проджект-менеджер, который координирует все этапы работы и взаимодействует с клиентом; дизайнер, отвечающий за визуальное оформление и пользовательский интерфейс; разработчики, которые реализуют функционал сайта и адаптируют готовое решение под ваши нужды; и тестировщики, проверяющий работоспособность и качество сайта перед запуском. Также в команде могут быть специалисты по SEO и контент-менеджеры, которые помогут оптимизировать сайт для поисковых систем и предложить уникальный контент.
При создании сайта на готовом решении используется только классическая методология. Небольшие проекты имеют четко определенные и прогнозируемые объемы работ, что позволяет сразу установить цену и определить сроки выполнения.