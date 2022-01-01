Разработка мессенджера для "Дома Знаний"

Работая над проектом "Дом Знаний", мы получили задачу решить проблему с существующим внутренним мессенджером, который не поддерживал необходимые для обучения функции – групповые чаты, редактирование сообщений, управление правами доступа пользователей и др. Первоначальной целью, которую преследовал заказчик, было исправить чат и настроить его работу так, чтобы в нем можно было выстраивать взаимодействие между учениками, родителями, учителями и администрацией онлайн-школы.

Перед командой стоял выбор: исправить и модернизировать текущий мессенджер, изобрести новый или же взять что-то готовое и адаптировать под свои требования. Из-за ограничений во времени мы выбрали третий вариант: рабочий мессенджер был нужен заказчику еще позавчера. Команда провела тщательный анализ рынка мессенджеров и выбрала Zulip – open source продукт, который обеспечивал необходимые функции. Он был написан на Python, что упростило нам задачу, поскольку это язык самой платформы, и это позволило внедрить мессенджер без привлечения сторонних специалистов. Внедрение Zulip включало его развертывание на собственных серверах и интеграцию с проектом "Дом Знаний". Мы адаптировали мессенджер под фирменный стиль платформы; обеспечили пользователям доступ к функционалу, включая групповые чаты, обмен мультимедийными файлами и видеозвонками.

Мессенджер активно используется на платформе “Дом Знаний”. Zulip продемонстрировал высокую стабильность, на протяжении полутора лет работы не было зафиксировано ни одной ошибки. Пользователи оценили функционал мессенджера, который стал ключевым инструментом для эффективного взаимодействия учеников, родителей, учителей и администрации платформы, обеспечивая заявленные возможности для обучения и совместной работы.

Создание мессенджеров является одной сложных задач в сфере разработки программного обеспечения, особенно в условиях современных требований и ожиданий пользователей. Такие популярные мессенджеры, как Telegram, Viber и WhatsApp, задают высокую планку в плане функциональности и удобства использования. Современные пользователи привыкли к таким возможностям, как редактирование сообщений, ответы на сообщения, цитирование, отправка и сохранение файлов и изображений, создание групповых чатов и возможность видеозвонков. При этом создание мессенджера не ограничивается только базовым набором функций – это комплексная задача, включающая проектирование интерфейсов, обеспечение безопасности, интеграцию с другими системами и внимание к специфике целевой аудитории.

Работа над проектом “Дом Знаний” показала, что мессенджеры могут быть инструментом не только для общения: они помогают создать единое пространство для взаимодействия и обмена информацией, что значительно ускоряет процесс обучения и совместной работы.





Проблематика и необходимость усовершенствования

В процессе работы над проектом "Дом Знаний" команда столкнулась с существующим внутренним мессенджером, который был разработан на базе простого самописного решения. Этот мессенджер имел ограниченные функции и демонстрировал многочисленные проблемы во время использования. Для школы был важен мессенджер, который мог бы поддерживать групповые чаты, возможность пересылки сообщений, редактирования и настройки прав доступа пользователей. Увы, существующий мессенджер не удовлетворял этим требованиям и оказался очень далек от ожиданий заказчика. Кроме того, имелись баги.

Необходимость доработки существующего мессенджера была очевидна, однако бюджет на реализацию проекта был ограничен, как и время – предложить решение нужно было очень срочно. Поскольку исправление ошибок существующей системы требовало значительных ресурсов, команда предложила провести исследование текущих решений на рынке разработки. Это позволило определить, какие варианты мессенджеров существуют, и что можно использовать для "Дома Знаний".





Анализ рынка и выбор решения

В процессе анализа была рассмотрена возможность использования как платных мессенджеров, так и тех, которые предоставляют открытый код (open source). Однако основным ограничением стали юридические аспекты – использование зарубежных сервисов могло привести к проблемам с законом, в частности при работе с данными пользователей.

Изучив доступные решения на рынке, команда выбрала мессенджер Zulip, который является open source продуктом и был написан на языке Python. Это было удачно, поскольку и проект "Дом Знаний" разрабатывался на этом языке программирования. Мы скачали Zulip, развернули его на собственных серверах и адаптировали интерфейс под стили и требования проекта "Дом Знаний".





Внедрение мессенджера Zulip

Одним из ключевых аспектов внедрения была возможность осуществить полную бесшовную интеграцию с существующей платформой. Это означало, что любой пользователь, регистрируясь на сайте "Дома Знаний", автоматически получал аккаунт на сервисе с мессенджером. Данные об учетных записях синхронизировались, что значительно упростило процесс использования для всех участников.

Также важно отметить, что сервер мессенджера находился отдельно от основного сервера "Дома Знаний". Это создало дополнительный уровень надежности: если основной сервер испытывал бы какие-либо проблемы или перегрузки, сервер с мессенджером продолжал бы функционировать без сбоев. В результате обеспечивалась бесперебойная работа продукта, что было критически важно для учебного процесса.





Доступность и функционал

Особенностью внедрения Zulip стало наличие отдельного сервера для мессенджера, что значительно повысило его надежность. Мессенджер обладает адаптивным интерфейсом, что позволяет использовать его на мобильных устройствах и обеспечивает пользователям возможность оставаться на связи в любое время и в любом месте. Более того, функционал Zulip оказался даже избыточным для нужд "Дома Знаний", покрывая все необходимые пользователям функции:

Групповые чаты и каналы

В Zulip можно создавать групповые чаты и каналы, что помогает организовать общение и взаимодействие с группой обучения. Можно открывать группы для всех или делать их закрытыми с приглашениями – администратор может легко контролировать, кто будет участвовать в обсуждениях.

Сообщения

В мессенджере легко отправлять сообщения в реальном времени, цитировать их, редактировать и удалять. Это делает общение более удобным и структурированным: можно ответить на конкретное сообщение или исправить опечатку.

Видеозвонки и видеоконференции

Zulip также предоставляет возможность видеозвонков. Это расширяет возможности общения, позволяя проводить дистанционные занятия, семинары и обсуждения в формате видеоконференций, что особенно актуально в условиях современного образования.

Файлы и мультимедиа

Zulip поддерживает отправку различных файлов, таких как документы, изображения и видео. Это позволяет быстро делиться учебными материалами и документами прямо в чате, не тратя время на те же действия в других приложениях.

Уведомления и управление

Пользователи получают уведомления о новых сообщениях и ответах, что помогает не пропустить важную информацию. Можно настроить уведомления так, чтобы получать только то, что действительно важно.

Поиск и навигация

Функция поиска в Zulip позволяет быстро находить нужные сообщения и файлы. Легкая навигация по каналам и группам упрощает использование мессенджера, благодаря сортировке и фильтрации.

Интеграция с образовательной платформой

Zulip хорошо интегрирован с проектом "Дом Знаний", обеспечивая автоматическую регистрацию пользователей и обмен уведомлениями. Это значительно упрощает процесс: не нужно заново вводить данные, все происходит без участия пользователя.

Контроль доступа

Zulip позволяет гибко управлять доступом как для индивидуальных пользователей, так и для групп. Так мы создали такие уровни доступа, как:

Администраторы

Ученики

Учителя

Классные руководители

Родители

Модераторы

Пользователи “Дома знаний” автоматически привязываются к своей группе при регистрации на платформе.

Мобильный доступ

Zulip доступен на мобильных устройствах, что дает возможность общаться и оставаться на связи в любое время и в любом месте. Адаптивный интерфейс делает его удобным для использования как на телефонах, так и на планшетах и ноутбуках.

Техподдержка и помощь

В мессенджере есть канал поддержки, где участники могут задать вопросы и получить помощь, если возникают трудности. Полезная документация также доступна для тех, кто хочет лучше разобраться с функционалом и возможностями Zulip.





Результаты внедрения

После полугода использования нового мессенджера "Дом Знаний" увидел значительные улучшения. Учеников, учителей и администраторов полностью устраивал полученный инструмент, который продемонстрировал высокую стабильность и отсутствие технических сбоев. В течение полутора лет работы на платформе не зафиксировано ни одной ошибки, что свидетельствует о высоком качестве и надежности разработанного решения. Zulip стал неотъемлемой частью образовательного процесса, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками.





Заключение

Кейс создания мессенджера для онлайн-школы "Дом Знаний" иллюстрирует, что не всегда нужно изобретать новое решение с нуля. На современном рынке существует множество готовых решений с открытым кодом, которые можно адаптировать под свои нужды. Такой подход позволяет существенно снизить затраты и ускорить процесс разработки без потери качества. Основное, что следует сделать – это провести тщательный анализ требований и возможностей рынка, чтобы выбрать оптимальное решение для конкретной задачи.