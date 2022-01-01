Разработка сайта для муниципального предприятия

Создать веб-сайт для организации Муниципальное унитарное предприятие “Единый информационный расчетный центр”, на котором пользователи смогут оплачивать коммунальные услуги. Исходные данные – у пользователей может не быть сотового телефона, авторизация должна быть максимально простой, как и весь интерфейс.

Создан сайт с простым и приятным дизайном, на котором имеется три типа пользователей: плательщики, сотрудники, администраторы. При этом для каждого типа пользователя разработан свой личный кабинет. Сайт интегрирован с Юкассой для приема платежей, в полуавтоматическом режиме интегрирован с системой учета задолженностей. Для упрощения оповещений о задолженностях создан механизм отправки СМС-рассылок и механизм, позволяющий авторизоваться в личном кабинете плательщика по уникальной ссылке.

Сайт запущен и полностью выполняет все возложенные на него задачи.

Сайт для Муниципального унитарного предприятия "Единый информационный расчетный центр" был выполнен с впечатляющей организационной эффективностью.

Командная работа велась в течение полутора месяцев. Успешное взаимодействие было достигнуто без единой очной встречи с клиентом, который находился в Дербенте, в то время как команда работала из Красноярска.

Проект включал в себя все стандартные этапы создания веб-сайта, от начального планирования до тестирования и окончательного запуска:

В начале процесса мы разработали техническое задание, после чего были созданы прототипы страниц, которые мы предоставили клиенту для согласования. Это позволило уточнить требования заказчика к функционалу и дизайну сайта.

Следующим шагом было написание бэкенда, после чего мы перешли к этапу отрисовки дизайна и фронтенд-разработке.

После привязки всех компонентов сайта друг к другу проект был успешно запущен.

Особое внимание мы уделили интеграции платежных систем. Стоит подчеркнуть, что процесс был несколько затянут из-за задержки подключения к Юкассе на стороне клиента. Несмотря на это, проект по созданию сайта успешно завершился в рекордные сроки благодаря слаженной работе команды, в которую входили проект-менеджер, дизайнер, бэкенд-разработчик, фронтенд-разработчик и тестировщик.