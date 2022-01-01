Разработка проекта предполагала создание системы управления очередями на аттракционы и тарзанки в комплексе пещер Нохъо. Перед командой стояла задача разработать механизмы выбора типа билетов, фиксирования места в электронной очереди на аттракционы в зависимости от статуса билета, распечатки пропусков, их возврата, а также ведения статистики продаж.
Разработка системы управления доступом на аттракционы парка выполнялась с использованием языка программирования Python и фреймворка Django. Были реализованы функциональности разделения билетов на “обычные” и “золотые”, распечатки билетов на принтере "АТОЛ RP-326 USE", возврата покупки с восстановлением очереди, сбора и анализа информации о продажах билетов.
Коммерческая тайна.
Проект "Нохъо" был разработан для парка “Главрыба” с целью обеспечения эффективного управления очередями на аттракционы и сбора подробной статистики продаж билетов. Разработка дает возможность оптимизировать работу и повысить уровень обслуживания внутри парка, помогает автоматизировать соответствующие процессы.
Разработка проекта была осуществлена с использованием веб-фреймворка Django на языке программирования Python.
Для системы "Нохъо" были реализованы следующие функциональности:
1. Управление очередью с различными типами билетов
2. Механизм возврата билетов:
3. Ведение статистики продаж билетов:
4. Опция распечатки билетов и статистики:
Реализована возможность печати билетов и отчетов о статистике на принтере "АТОЛ RP-326 USE". Данные для печати передаются с сервера, на котором размещён проект.
5. Вывод места в очереди на большом экране парка, а также в мобильном браузере гостя.
Проект был успешно внедрен в парке "Главрыба". Внедрение системы позволило оптимизировать работу в парке, улучшить и ускорить обслуживание посетителей, автоматизировать необходимые процессы и повысить эффективность управления очередью на аттракционы. Владельцы парка получили возможность легко получать и анализировать детальные данные об объемах продаж билетов в разное время и своевременно корректировать процессы.
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