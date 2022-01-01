Разработка проекта предполагала создание системы управления очередями на аттракционы и тарзанки в комплексе пещер Нохъо. Перед командой стояла задача разработать механизмы выбора типа билетов, фиксирования места в электронной очереди на аттракционы в зависимости от статуса билета, распечатки пропусков, их возврата, а также ведения статистики продаж.

Разработка системы управления доступом на аттракционы парка выполнялась с использованием языка программирования Python и фреймворка Django. Были реализованы функциональности разделения билетов на “обычные” и “золотые”, распечатки билетов на принтере "АТОЛ RP-326 USE", возврата покупки с восстановлением очереди, сбора и анализа информации о продажах билетов.

После внедрения нашей системы в парке "Главрыба” удалось значительно улучшить процессы организации электронной очереди на аттракционы. Система активно применяется и обеспечивает надежное и эффективное управление ожиданием. Это привело к повышению уровня обслуживания клиентов, сокращению времени, необходимого на покупку билетов, а также удобному управлению расстановкой гостей в очереди.

Проект "Нохъо" был разработан для парка “Главрыба” с целью обеспечения эффективного управления очередями на аттракционы и сбора подробной статистики продаж билетов. Разработка дает возможность оптимизировать работу и повысить уровень обслуживания внутри парка, помогает автоматизировать соответствующие процессы.

Разработка проекта была осуществлена с использованием веб-фреймворка Django на языке программирования Python.

Для системы "Нохъо" были реализованы следующие функциональности:

1. Управление очередью с различными типами билетов

Обычный билет: стандартный тип билета, который обрабатывается в порядке очереди.

Золотой билет: билеты этого типа фиксированно занимают определенные места в очереди, предоставляя их обладателям привилегии.

2. Механизм возврата билетов:

При возврате обычного билета очередь восстанавливается в стандартном режиме.

При возврате золотого билета все золотые билеты в очереди перемещаются на место друг друга, чтобы сохранить их приоритетность.

3. Ведение статистики продаж билетов:

Возможность генерировать запросы на статистику за выбранный промежуток времени с возможностью фильтрации по следующим критериям:

Каждый тип билета (отдельно или в совокупности).

Каждый аттракцион (отдельно или в совокупности).

Тип оплаты (наличные или безналичные).

Фиксация возвратов.

4. Опция распечатки билетов и статистики:

Реализована возможность печати билетов и отчетов о статистике на принтере "АТОЛ RP-326 USE". Данные для печати передаются с сервера, на котором размещён проект.

5. Вывод места в очереди на большом экране парка, а также в мобильном браузере гостя.

Проект был успешно внедрен в парке "Главрыба". Внедрение системы позволило оптимизировать работу в парке, улучшить и ускорить обслуживание посетителей, автоматизировать необходимые процессы и повысить эффективность управления очередью на аттракционы. Владельцы парка получили возможность легко получать и анализировать детальные данные об объемах продаж билетов в разное время и своевременно корректировать процессы.