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Услуги Python-разработчиков Nextner

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Решения

Python является основным языком бэкэнд-разработки в Nextner. Несмотря на то, что мы используем и другие языки, Python мы применяем, пожалуй, в 95% случаев. Работа с ним на регулярной основе позволила нам создать свои собственные наработки, благодаря которым мы можем ускорить производство того или иного продукта. 

Мы уверенно позиционируем себя как эксперты в области разработки на Python, потому что уделяем этому языку максимальное количество своего времени. Наша команда Python-разработчиков работает с самыми востребованными на рынке фреймворками и базами данных, что позволяет нам создавать высококачественные и эффективные решения.

Заказывая услуги наших Python-разработчиков или команды Python-разработки Nextner, вы можете выбрать удобный для вас формат сотрудничества (аутсорс или ретейнер) и предпочтительный способ оплаты: за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время специалиста.

Чем занимается Python-разработчик?

Python-разработчик всегда будет востребован – как в крупных компаниях, так и в стартапах и на биржах фриланса. Сегодня такой специалист занимается созданием веб-сайтов, приложений, анализом данных, обучением нейросетей, участвует в автоматизации процессов и написании скриптов для упрощения рутинных задач и много в чем еще. С учетом растущей популярности машинного обучения и искусственного интеллекта навыки Python-разработчика становятся особенно актуальными, что открывает множество возможностей для специалистов, готовых развиваться и совершенствоваться.

В Nexter Python-разработчики занимаются разработкой сайтов и приложений, микросервисов и порталов, систем госзакупок, систем взаимодействия с производством, управления очередями, созданием интернет-магазинов, b2b-порталов и прочих IT-продуктов. 

Наши разработчики знают и применяют:

  • современные фреймворки, такие как Django, DRF и Fast API, для создания веб-приложений;
  • библиотеки для работы с данными, такие как Pandas и NumPy, для анализа и обработки информации;
  • популярные библиотеки для работы с Python типа Celery и Sentry;
  • инструменты для тестирования, включая pytest и unittest, для обеспечения качества кода;
  • методологии разработки, такие как Waterfall и Agile, для гибкого управления проектами;
  • практики DevOps, включая CI/CD, для автоматизации процессов развертывания и интеграции.

Хороший разработчик Python – кто он и где его взять?

Хороший Python-разработчик – не просто специалист, владеющий языком программирования. Это человек, который знает лучшие практики разработки, умеет работать с различными фреймворками и библиотеками, способен эффективно решать задачи и находить оптимальные решения. Важно, чтобы разработчик имел опыт работы в команде, умел взаимодействовать с проектными менеджерами и тестировщиками и был готов к регулярному обучению.

Найти хорошего Python-разработчика может быть настоящей проблемой. Технологии быстро меняются, появляются новые инструменты, библиотеки и фреймворки, и хороший пайтон-разработчик должен не только поддерживать уже полученные знания, но и постоянно учиться новому. Те, кто ищет хорошего Python-разработчика, обычно ждут, что он будет знаком с широким спектром технологий, таких как облачные решения, базы данных и методы автоматизации, а это увеличивает требования к кандидату и растягивает поиски. Так что если у вас нет своей инхаус-команды, но вам нужно реализовать IT-проект и вы находитесь в поиске пайтон-разработчика, обратитесь к Nextner, и мы сможем решить вашу проблему. 

Команда Python-разработчиков Nextner

Команда Python-разработчиков Nextner состоит из высококвалифицированных специалистов с глубокими знаниями и опытом разработки различных веб-проектов: сайтов, приложений, Наши специалисты работают не только с языком Python, но и с рядом других технологий, что позволяет нам создавать комплексные решения.

В дополнение к Python-разработчикам в проектах всегда участвует проектный менеджер, который обеспечивает эффективное взаимодействие и контроль за выполнением задач. Мы также можем подключить тестировщиков, дизайнеров, верстальщиков и фронтендеров, чтобы обеспечить полный цикл разработки и качественное выполнение проекта.

Также мы понимаем, что тестирование – это очень важный этап для любого проекта, и проводим его своими силами, обеспечивая высокое качество готового продукта и его успешный релиз. 

Два формата работы с  Python-разработчиками Nextner

Сотрудничество с Nextner – это выгодное решение для вашего бизнеса. Если у вас нет возможности (или желания) нанять и поддерживать in-house команду, вы всегда можете обратиться к нам. Мы предоставляем услуги разработчиков на Python в формате retainer или outsource. 

  • Выбирая аутсор Python-разработчиков, вы получаете команду специалистов, которые работают над вашим проектом на временной основе. Это идеальный вариант для краткосрочных задач или проектов, где требуется быстрая реализация и гибкость. Вы можете контролировать процесс и вносить изменения по мере необходимости, а также получать регулярные отчеты о ходе работ.
  • Формат сотрудничества retainer предполагает, что вы оплачиваете фиксированную сумму за доступ к услугам наших специалистов на продолжительный срок. Это идеальный выбор для компаний, которым нужна постоянная поддержка или разработка, а также для проектов, требующих регулярных обновлений и улучшений.

Какой бы формат вы ни выбрали, сотрудничая с программистами Python от Nextner, вы получаете не только доступ к их экспертизе, но и защиту своих интересов: мы заключаем договор о конфиденциальности и выполняем все обязательства, касающиеся качества продукта. Если вам необходима помощь опытных Python-разработчиков, не стесняйтесь обращаться к нам – мы готовы как выполнить ваш проект с нуля, так и обеспечить успешное завершение уже начатого проекта.  

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«Есть всего два типа языков программирования: те, на которые люди всё время ругаются, и те, которые никто не использует.» Bjarne Stroustrup
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Команда

Мы предлагаем комплексный подход и помимо Python-разработчиков привлекаем к работе проджект-менеджеров, тестировщиков, дизайнеров и фронтендеров. Это позволяет нам обеспечивать полный цикл разработки, от аналитики и проектирования до реализации и тестирования готового продукта. За 15 лет мы накопили опыт в десятках python-проектов, от разработки сайтов и приложений до создания системы госзакупок и модернизации масштабных онлайн-проектов.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик

Методология

Наши Python-специалисты применяют методологии Waterfall и Agile. Это позволяет выбирать наиболее подходящий подход в зависимости от специфики задач, сроков и ожиданий клиентов. Для крупных проектов, требующих интенсивной и длительной работы пайтон-разработчиков, мы можем использовать выделенную команду в качестве альтернативы Agile-методологии.
Waterfall
Обеспечивает четкую структуру и последовательность этапов, что особенно полезно для проектов с фиксированными требованиями и сроками.
Пример:
РИС
РИС
Agile
Предлагает гибкость и возможность быстрого реагирования на изменения, что делает методологию идеальным выбором для динамичных проектов, где требования могут меняться на протяжении цикла разработки.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON

Чем мы выделяемся

Комплексный подход
Предлагаем полный цикл разработки и сформированную команду Python-разработчиков, проектных менеджеров, тестировщиков, дизайнеров и фронтендеров, специалистов по SEO-продвижению.
Гибкие условия сотрудничества
Вы можете выбрать удобный способ оплаты – за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время, что позволяет оптимизировать бюджет.
Результативность
Нам нужны конкретные результаты, а не имитация бурной деятельности, поэтому мы нацелены на достижение четких целей и показателей со строгим соблюдением сроков.
Гарантия качества и конфиденциальности
Мы заключаем договоры о конфиденциальности и выполняем все обязательства, касающиеся качества продукта, что защищает ваши интересы.

Эффективность

  • Мы уверенно позиционируем себя как эксперты в области разработки на Python, что позволяет нам создавать высококачественные и эффективные решения.
  • Наши пайтон-разработчики постоянно обновляют свои знания, следят за трендами и внедряют новые инструменты в работу.
  • Уделяем внимание эффективному взаимодействию между членами команды, что обеспечивает высокую продуктивность и своевременное выполнение задач.
  • Понимаем, что каждый проект уникален, и готовы адаптировать наши решения под требования и цели клиента.
пайтон разработчик

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 1 недели
на разработку
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Проекты

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разработка микросервиса для аэропартнер
Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
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разработка платформы аренды недвижимости
Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
РИС
РИС
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Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Уникальные разработки
разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Разработка сайтов Уникальные разработки Выделенная команда
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Разработка сайтов Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Разработка сайтов Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Разработка сайтов Уникальные разработки
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Разработка сайтов Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Разработка сайтов Выделенная команда
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Разработка сайтов
+7 (923) 320-5009
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