Услуги Python-разработчиков Nextner

Python является основным языком бэкэнд-разработки в Nextner. Несмотря на то, что мы используем и другие языки, Python мы применяем, пожалуй, в 95% случаев. Работа с ним на регулярной основе позволила нам создать свои собственные наработки, благодаря которым мы можем ускорить производство того или иного продукта.

Мы уверенно позиционируем себя как эксперты в области разработки на Python, потому что уделяем этому языку максимальное количество своего времени. Наша команда Python-разработчиков работает с самыми востребованными на рынке фреймворками и базами данных, что позволяет нам создавать высококачественные и эффективные решения.

Заказывая услуги наших Python-разработчиков или команды Python-разработки Nextner, вы можете выбрать удобный для вас формат сотрудничества (аутсорс или ретейнер) и предпочтительный способ оплаты: за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время специалиста.

Чем занимается Python-разработчик?

Python-разработчик всегда будет востребован – как в крупных компаниях, так и в стартапах и на биржах фриланса. Сегодня такой специалист занимается созданием веб-сайтов, приложений, анализом данных, обучением нейросетей, участвует в автоматизации процессов и написании скриптов для упрощения рутинных задач и много в чем еще. С учетом растущей популярности машинного обучения и искусственного интеллекта навыки Python-разработчика становятся особенно актуальными, что открывает множество возможностей для специалистов, готовых развиваться и совершенствоваться.

В Nexter Python-разработчики занимаются разработкой сайтов и приложений, микросервисов и порталов, систем госзакупок, систем взаимодействия с производством, управления очередями, созданием интернет-магазинов, b2b-порталов и прочих IT-продуктов.

Наши разработчики знают и применяют:

современные фреймворки, такие как Django, DRF и Fast API, для создания веб-приложений;

библиотеки для работы с данными, такие как Pandas и NumPy, для анализа и обработки информации;

популярные библиотеки для работы с Python типа Celery и Sentry;

инструменты для тестирования, включая pytest и unittest, для обеспечения качества кода;

методологии разработки, такие как Waterfall и Agile, для гибкого управления проектами;

практики DevOps, включая CI/CD, для автоматизации процессов развертывания и интеграции.

Хороший разработчик Python – кто он и где его взять?

Хороший Python-разработчик – не просто специалист, владеющий языком программирования. Это человек, который знает лучшие практики разработки, умеет работать с различными фреймворками и библиотеками, способен эффективно решать задачи и находить оптимальные решения. Важно, чтобы разработчик имел опыт работы в команде, умел взаимодействовать с проектными менеджерами и тестировщиками и был готов к регулярному обучению.

Найти хорошего Python-разработчика может быть настоящей проблемой. Технологии быстро меняются, появляются новые инструменты, библиотеки и фреймворки, и хороший пайтон-разработчик должен не только поддерживать уже полученные знания, но и постоянно учиться новому. Те, кто ищет хорошего Python-разработчика, обычно ждут, что он будет знаком с широким спектром технологий, таких как облачные решения, базы данных и методы автоматизации, а это увеличивает требования к кандидату и растягивает поиски. Так что если у вас нет своей инхаус-команды, но вам нужно реализовать IT-проект и вы находитесь в поиске пайтон-разработчика, обратитесь к Nextner, и мы сможем решить вашу проблему.

Команда Python-разработчиков Nextner

Команда Python-разработчиков Nextner состоит из высококвалифицированных специалистов с глубокими знаниями и опытом разработки различных веб-проектов: сайтов, приложений, Наши специалисты работают не только с языком Python, но и с рядом других технологий, что позволяет нам создавать комплексные решения.

В дополнение к Python-разработчикам в проектах всегда участвует проектный менеджер, который обеспечивает эффективное взаимодействие и контроль за выполнением задач. Мы также можем подключить тестировщиков, дизайнеров, верстальщиков и фронтендеров, чтобы обеспечить полный цикл разработки и качественное выполнение проекта.

Также мы понимаем, что тестирование – это очень важный этап для любого проекта, и проводим его своими силами, обеспечивая высокое качество готового продукта и его успешный релиз.

Два формата работы с Python-разработчиками Nextner

Сотрудничество с Nextner – это выгодное решение для вашего бизнеса. Если у вас нет возможности (или желания) нанять и поддерживать in-house команду, вы всегда можете обратиться к нам. Мы предоставляем услуги разработчиков на Python в формате retainer или outsource.

Выбирая аутсор Python-разработчиков, вы получаете команду специалистов, которые работают над вашим проектом на временной основе. Это идеальный вариант для краткосрочных задач или проектов, где требуется быстрая реализация и гибкость. Вы можете контролировать процесс и вносить изменения по мере необходимости, а также получать регулярные отчеты о ходе работ.

Формат сотрудничества retainer предполагает, что вы оплачиваете фиксированную сумму за доступ к услугам наших специалистов на продолжительный срок. Это идеальный выбор для компаний, которым нужна постоянная поддержка или разработка, а также для проектов, требующих регулярных обновлений и улучшений.

Какой бы формат вы ни выбрали, сотрудничая с программистами Python от Nextner, вы получаете не только доступ к их экспертизе, но и защиту своих интересов: мы заключаем договор о конфиденциальности и выполняем все обязательства, касающиеся качества продукта. Если вам необходима помощь опытных Python-разработчиков, не стесняйтесь обращаться к нам – мы готовы как выполнить ваш проект с нуля, так и обеспечить успешное завершение уже начатого проекта.