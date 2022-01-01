Коммерческая тайна.
Разработка проекта “Каспий” осуществлялась с использованием следующих технологий:
Для системы были реализованы следующие функциональные возможности:
1. Погашение билета
Реализована функция погашения билета через считывание QR-кода, что обеспечивает упрощенный процесс проверки и учета билетов.
2. Управление черными списками
Внедрена функциональность черных списков по номеру телефона. При вводе номера телефона для пользователей, находящихся в черном списке, система отображает сообщение о том, что все даты забронированы.
3. Управление белыми списками
Реализована функциональность белых списков по номеру телефона, которая позволяет открывать доступ к определенным датам для пользователей, принадлежащих к этому списку.
4. Ведение статистики продаж билетов
Разработан модуль для сбора и анализа статистики продаж билетов, позволяющий контролировать объемы продаж и динамику изменения спроса.
Проект “Каспий” представляет собой успешную реализацию решения для управления доступом на территорию отеля. Заложенные в систему функции значительно упростили процесс продажи билетов и улучшили взаимодействие с клиентами, что повысило удовлетворенность пользователей.
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