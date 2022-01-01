Разработка была направлена на создание решения для управления продажами билетов для дневного пребывания на территории санатория “Каспий”. Требовалось обеспечить простое бронирование мест, проверку и учет билетов на входе, сбор статистики и контроль за объемами продаж билетов с анализом динамики спроса, а также контроль продажи билетов для людей из черного списка.

Для реализации проекта были использованы современные технологии, включая FastAPI для создания высокопроизводительного веб-API, SQLAlchemy для взаимодействия с базами данных через ORM и Vue.js для разработки фронтенд-части приложения. Были внедрены возможности погашения билета через считывание QR-кода, внесения пользователей в черные и белые списки с выводом соответствующей информации, ведения статистики продаж билетов.

Выполненные разработки значительно улучшили управление продажами билетов и оптимизировали процессы взаимодействия с клиентами, повысив удовлетворенность пользователей. Система демонстрирует высокую надежность, удобство использования и эффективность в управлении данными. В свою очередь, это способствует совершенствованию бизнес-процессов и обеспечивает оптимальный опыт для всех сторон взаимодействия.

Разработка проекта “Каспий” осуществлялась с использованием следующих технологий:

FastAPI для создания высокопроизводительного веб-API;

SQLAlchemy для работы с базами данных через ORM;

Vue.js для разработки фронтенд-части приложения.

Для системы были реализованы следующие функциональные возможности:



1. Погашение билета



Реализована функция погашения билета через считывание QR-кода, что обеспечивает упрощенный процесс проверки и учета билетов.

2. Управление черными списками



Внедрена функциональность черных списков по номеру телефона. При вводе номера телефона для пользователей, находящихся в черном списке, система отображает сообщение о том, что все даты забронированы.

3. Управление белыми списками



Реализована функциональность белых списков по номеру телефона, которая позволяет открывать доступ к определенным датам для пользователей, принадлежащих к этому списку.

4. Ведение статистики продаж билетов



Разработан модуль для сбора и анализа статистики продаж билетов, позволяющий контролировать объемы продаж и динамику изменения спроса.

Проект “Каспий” представляет собой успешную реализацию решения для управления доступом на территорию отеля. Заложенные в систему функции значительно упростили процесс продажи билетов и улучшили взаимодействие с клиентами, что повысило удовлетворенность пользователей.



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