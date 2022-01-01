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Разработка системы электронной очереди

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Решения

Команда Nextner предлагает разработку системы электронной очереди, которая предоставляет клиентам удобный и эффективный способ управления потоками клиентов в различных сферах бизнеса. Наш продукт позволяет сократить время ожидания и оптимизировать процесс обслуживания за счет индивидуальной настройки очереди, гибкого управления потоком, предоставления возможности онлайн-приема платежей и удобной интеграции с внешними сервисами.

Система обладает рядом ключевых особенностей и функциональных возможностей:

  • Индивидуальная настройка – система разрабатывается точно под необходимые функции, обеспечивая точное соответствие требованиям заказчика. При необходимости новые функции могут быть дополнительно разработаны или интегрированы из внешних репозиториев.
  • Гибкое управление очередью – система дает возможность создавать различные типы билетов, например, обычные и VIP-билеты, которые позволят пользователям проходить очередь быстрее. Кроме того, система позволяет добавлять пользователей в черные и белые списки по номеру телефона и выводить свободные даты в соответствии с этим критерием. Это создает возможность эффективного управления потоком клиентов.
  • Прием платежей – система подключается к интернет-эквайрингу и позволяет связать услуги с финансовыми транзакциями и фиксировать оплаченное место в очереди за пользователем.
  • Адаптивность и возможность интеграций – система электронной очереди способна интегрироваться с чековыми принтерами для печати билетов, а также выводить очередь на экраны, обеспечивая удобное отслеживание места в очереди с мобильных устройств.
  • Гибкость и многофункциональность – система способна работать как автономно, на локальном сервере, так и в интернете. Это позволяет как решать локальные оффлайн-задачи, так и создавать электронные очереди в онлайн-формате для веб-приложений.

Кроме того, разработанная система электронной очереди легко интегрируется во внешние системы, которые уже используются организацией, такой как существующая интранет-система или система управления ресурсами организации (ERP). Инновационная система электронной очереди создана с использованием языка программирования Python и фреймворков Django и FastAPI, что позволяет гибко подключаться к внешним ресурсам. 

Итак, если вашей организации требуется внедрить современную и эффективную систему электронной очереди, обращайтесь в Nextner. Наша команда готова разработать систему под ваши требования или внедрить уже имеющуюся у нас систему с необходимыми доработками. Таким образом мы предоставим бескомпромиссное решение, избавляя вас от ограничений стандартных систем и предлагая индивидуальный подход к управлению очередью для вашего бизнеса.

Как заказать разработку системы электронной очереди в Nextner?

Чтобы заказать разработку системы электронной очереди в Nextner, достаточно пройти несколько довольно простых этапов:  

  • Обсуждение деталей – свяжитесь с нами по указанному телефону или через любой мессенджер для обсуждения ваших пожеланий и требований к системе электронной очереди.
  • Составление технического задания – уже после первой беседы мы сформируем подробное техническое задание, отражающее все требования к системе.
  • Согласование и подписание договора – мы согласуем с вами техническое задание и итоговую цену разработки системы электронной очереди, оформим и подпишем договор с указанием сроков окончательной сдачи проекта и согласования промежуточных этапов.
  • Внедрение системы – после заключения договора наша команда приступит к разработке и внедрению системы структуру предприятия.
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Электронная очередь упорядочивает процессы, устраняя агрессивное настроение и повышая производительность труда.
разработка системы доступа на мероприятия Система доступа к мероприятиям "Каспий"
система очереди на аттракционы Система доступа на аттракционы "Нохъо"

Команда

Для разработки системы электронной очереди мы привлекаем полноценную команду специалистов. Тимлид координирует работу команды, проджект-менеджер отвечает за планирование и контролирует выполнение проекта. Разработчики Python уделяют внимание программированию бэкенда и фронтенда, дизайнеры создают стильный и удобный интерфейс, а тестировщики заботятся о том, чтобы рабочая и продакшн-версии продукта не содержали багов. Наша команда достигает всех поставленных целей благодаря слаженной работе и профессионализму каждого участника.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

Методология

Технологии и фреймворки

Чем мы выделяемся

Гарантийный срок

Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.


Удобство общения

Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.

Адаптивность

У нас небольшая  команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты. 

Эффективность

  • Исследование, аналитика и проектирование сложных систем – наша сильная сторона.
  • При сжатых сроках сокращаем итерации для быстрого достижения результата небольшими шагами.
  • Работа с государственными ресурсами или ресурсами с отсутствующей или неполной или недостоверной документацией.
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
эффективность у создание электронной очереди

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 2 недель
разработка системы
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РИС
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