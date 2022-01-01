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Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular

Задача

Компания Nucular обратилась к нам с запросом на разработку системы взаимодействия с производством. Основные пожелания клиента заключались в автоматизации процессов заказов на производство, закупки компонентов и отслеживания перемещения товаров по складам. Из исходных данных у нас было описание процессов в общих чертах. Заказчик не диктовал нам строгого видения того, как должна быть устроена система, и был готов рассмотреть различные варианты.

Исполнение

Наша команда начала разработку, опираясь на общие представления о необходимых функциях системы и реализуя проект итеративно. Мы внедрили систему взаимодействия с производством, включая управление номенклатурой, заказами и закупками, а также интеграцию с другими модулями для улучшения взаимодействия между отделами. В процессе работы клиент предоставлял обратную связь, что позволило нам адаптировать механизм прогнозирования остатков в Odoo и значительно ускорить запуск решения.

Достигнутый результат

Первый этап работ выполнен успешно. Работа над проектом продолжается, мы планируем перевести на odoo все процессы заказчика.

Бюджет

Коммерческая тайна.

На старте проекта у нашей команды не было четкого технического задания от заказчика. Команда разработчиков нашла выход из ситуации и начала работу, опираясь на общие представления о необходимых функциях системы. Разработка системы выполнялась небольшими итерациями, мы шли к цели шаг за шагом. После каждой итерации клиент озвучивал пожелания по дальнейшему пулу работ, и это даже упрощало разработку. 

Мы разработали систему взаимодействия с производством, которая включает в себя:

  • Управление номенклатурой.
  • Управление заказами на производство. 
  • Управление закупками компонентов.
  • Отслеживание остатков и перемещений продукции между складами и местами хранения.
  • Интеграцию с другими модулями для улучшения взаимодействия между отделами.
  • Систему для технической поддержки для управления заявками. 

В соответствии с пожеланиями клиента был доработан механизм прогнозирования остатков на складах в системе Odoo. Мы адаптировали стандартное решение под специфические нужды клиента. Это значительно ускорило процесс запуска данного решения: мы сэкономили целый месяц, который бы потребовался на разработку аналогичного механизма с нуля. В результате клиент получил механизм, который отслеживает количество готовой продукции на складах, а также отображает прогноз поступления и списания продукции на основе сформированных заказов на закупку и производство.

Также были развернуты три сервера: 

  • сервер для разработки, где осуществляется тестирование новых функций;
  • сервер для превью, где мы совместно с клиентом тестируем новые изменения и прорабатываем гипотезы;
  • боевой сервер, на котором уже работает клиент.

Для обеспечения сохранности данных была настроена система резервного копирования.

Результат

К концу первого этапа реализации проекта нам удалось создать работающую систему управления заказами на производство, которая повысила КПД работы компании. Путь к этому занял несколько больше времени, чем ожидалось изначально. Мы двигались к цели шаг за шагом, осторожно подходя к каждому этапу и проверяя его на практике вместе с клиентом, чтобы избежать лишних действий или ошибок. Однако все поставленные задачи были выполнены на 100%.

Работа над проектом продолжается, мы планируем перевести на odoo все процессы заказчика: 

  • CRM;
  • работа с браком;
  • работа с оплатами;
  • работа с поддержкой; 
  • работа с заказами, их доставкой и т.д.

Детали проекта

Разработка системы взаимодействия с производством
система управления производством
система взаимодействия с производством на заказ
РИС РИС
Уникальные разработки Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce
Разработка мессенджера для "Дома Знаний" Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Уникальные разработки

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