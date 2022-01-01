Разработка системы взаимодействия с производством

Наша команда начала разработку, опираясь на общие представления о необходимых функциях системы и реализуя проект итеративно. Мы внедрили систему взаимодействия с производством, включая управление номенклатурой, заказами и закупками, а также интеграцию с другими модулями для улучшения взаимодействия между отделами. В процессе работы клиент предоставлял обратную связь, что позволило нам адаптировать механизм прогнозирования остатков в Odoo и значительно ускорить запуск решения.
На старте проекта у нашей команды не было четкого технического задания от заказчика. Команда разработчиков нашла выход из ситуации и начала работу, опираясь на общие представления о необходимых функциях системы. Разработка системы выполнялась небольшими итерациями, мы шли к цели шаг за шагом. После каждой итерации клиент озвучивал пожелания по дальнейшему пулу работ, и это даже упрощало разработку.
Мы разработали систему взаимодействия с производством, которая включает в себя:
В соответствии с пожеланиями клиента был доработан механизм прогнозирования остатков на складах в системе Odoo. Мы адаптировали стандартное решение под специфические нужды клиента. Это значительно ускорило процесс запуска данного решения: мы сэкономили целый месяц, который бы потребовался на разработку аналогичного механизма с нуля. В результате клиент получил механизм, который отслеживает количество готовой продукции на складах, а также отображает прогноз поступления и списания продукции на основе сформированных заказов на закупку и производство.
Также были развернуты три сервера:
Для обеспечения сохранности данных была настроена система резервного копирования.
К концу первого этапа реализации проекта нам удалось создать работающую систему управления заказами на производство, которая повысила КПД работы компании. Путь к этому занял несколько больше времени, чем ожидалось изначально. Мы двигались к цели шаг за шагом, осторожно подходя к каждому этапу и проверяя его на практике вместе с клиентом, чтобы избежать лишних действий или ошибок. Однако все поставленные задачи были выполнены на 100%.
Работа над проектом продолжается, мы планируем перевести на odoo все процессы заказчика:
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