Enterprise разработка – это разработка для большого бизнеса или для государства. Она может включать в себя такие направления, как:

Автоматизированные информационные системы

Личные кабинеты

Интранет-системы

Различные нестандартные интеграции

B2В-порталы.

Наш опыт в профессиональной enterprise-разработке невелик, но несколько проектов мы уже успели выполнить. На самом деле это уже хорошо, так как разработка enterprise-проектов съедает практически все трудовые ресурсы команды на долгие месяцы и годы, и взять новый проект, даже небольшой, уже не представляется возможным.

К примеру, выполняя проект РИС РД, наша команда была практически полностью парализована в течение двух лет. С самого начала нам приходилось изучать много новой документации и законов, а конкретно 44-ФЗ и альбомы интеграции с ЕИС. Это был абсолютно новый для нас опыт, где в самом начале была полная каша, ничего не понятно и прочее, но постепенно, поэтапно, мы взяли эту высоту с успехом.