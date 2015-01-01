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Enterprise-разработка

РИС Туруру
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Решения

Enterprise разработка – это разработка для большого бизнеса или для государства. Она может включать в себя такие направления, как:

  • Автоматизированные информационные системы
  • Личные кабинеты
  • Интранет-системы
  • Различные нестандартные интеграции
  • B2В-порталы. 

Наш опыт в профессиональной enterprise-разработке невелик, но несколько проектов мы уже успели выполнить. На самом деле это уже хорошо, так как разработка enterprise-проектов съедает практически все трудовые ресурсы команды на долгие месяцы и годы, и взять новый проект, даже небольшой, уже не представляется возможным.

К примеру, выполняя проект РИС РД, наша команда была практически полностью парализована в течение двух лет. С самого начала нам приходилось изучать много новой документации и законов, а конкретно 44-ФЗ и альбомы интеграции с ЕИС. Это был абсолютно новый для нас опыт, где в самом начале была полная каша, ничего не понятно и прочее, но постепенно, поэтапно, мы взяли эту высоту с успехом.

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Обычно не стоит заранее беспокоиться о помехах – если их нет, кто-нибудь вам их создаст. Закон Мерфи
РИС РИС
Проект Туруру.ру Проект Туруру.ру

Команда

Типичный состав специалистов на проектах с enterprise-разработкой – это все, и желательно еще кого-нибудь взять на подмогу. И обязательно должен быть мощный руководящий кулак. Важно, чтобы все ключевые сотрудники были взаимозаменяемы, и в случае чего можно было бесшовно внедрить свежего специалиста на замену.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Обычно enterprise-разработки на заказ представляют собой большие проекты, которым характерны разные варианты методологий: 

Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая методика разработки
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ. прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Retainer (выделенная команда)
Такой метод сотрудничества подразумевает привлечение различных специалистов, от проект-менеджеров до контент-менеджеров. Потребность в специалистах может колебаться: в один месяц может потребоваться три специалиста, в следующий – пять, а затем четыре. При найме нашей команды разработчиков контракт обычно долгосрочный.
Пример:
РИС
РИС

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Чем мы выделяемся

Гарантийный срок

Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.


Удобство общения

Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.

Адаптивность

У нас небольшая  команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты. 

Доступная цена
Мы предлагаем приятные цены на enterprise-разработку. Эффективная организация удаленной работы позволяет нам избежать затрат на аренду офиса и исключить риск того, что вы будете платить за наши разговоры у кулера. Мы предоставляем действительно высокое качество enterprise-разработки по низкой цене.
Быстрая сдача проектов
Наша команда успешно внедрила удаленный формат работы еще в 2015 году, и все наши процессы налажены до мельчайших деталей. Мы можем быстро погрузиться в ваш проект, полностью сосредоточиться на выполнении задач и предложить оптимальные сроки enterprise-разработки.

Эффективность

  • Глубокое исследование, анализ и разработка сложных систем – наш профиль. 
  • Мы способны сократить каждый этап работы для быстрого достижения цели, используя пошаговый подход. 
  • Работаем с заказчиками, у которых отсутствует или не полностью представлена документация. 
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
Эффективность фото разработка

Стоимость

от 500 000 ₽
за проект

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от 1 месяца
Сроки enterprise-разработки
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Проекты

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РИС
РИС
Сайты и e-commerce Ретейнер (выделенная команда) Уникальные разработки
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Сайты и e-commerce Ретейнер (выделенная команда)
Sagrada
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Сайты и e-commerce
+7 (923) 320-5009
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