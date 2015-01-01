Enterprise разработка – это разработка для большого бизнеса или для государства. Она может включать в себя такие направления, как:
Наш опыт в профессиональной enterprise-разработке невелик, но несколько проектов мы уже успели выполнить. На самом деле это уже хорошо, так как разработка enterprise-проектов съедает практически все трудовые ресурсы команды на долгие месяцы и годы, и взять новый проект, даже небольшой, уже не представляется возможным.
К примеру, выполняя проект РИС РД, наша команда была практически полностью парализована в течение двух лет. С самого начала нам приходилось изучать много новой документации и законов, а конкретно 44-ФЗ и альбомы интеграции с ЕИС. Это был абсолютно новый для нас опыт, где в самом начале была полная каша, ничего не понятно и прочее, но постепенно, поэтапно, мы взяли эту высоту с успехом.
Типичный состав специалистов на проектах с enterprise-разработкой – это все, и желательно еще кого-нибудь взять на подмогу. И обязательно должен быть мощный руководящий кулак. Важно, чтобы все ключевые сотрудники были взаимозаменяемы, и в случае чего можно было бесшовно внедрить свежего специалиста на замену.
Обычно enterprise-разработки на заказ представляют собой большие проекты, которым характерны разные варианты методологий:
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.
Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.
У нас небольшая команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты.