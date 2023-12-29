+7 (923) 320-5009
Интеграция Odoo с 1С

Aeropartner
Решения

Интеграция Odoo с 1С – это оптимальное решение для компаний, которые хотят объединить гибкость и современность Odoo с мощностью бухгалтерских возможностей 1С. Nextner выполняет интеграцию ERP Odoo c 1С, создавая надежные каналы обмена данными между системами и их бесперебойную синхронизацию.

С помощью наших интеграционных решений вы сможете автоматизировать обмен данными между системами в реальном времени, исключить дублирование информации и повысить эффективность работы всех отделов компании. Наши интеграции стабильно работают даже при больших объемах данных и сложных бизнес-процессах.

Заменяет ли Odoo 1C?

Это один из самых частых вопросов, который нам задают. Ответ зависит от того, где вы ведете свой бизнес. Для российских компаний Odoo не является прямой заменой 1С. Это объясняется тем, что система 1С изначально создавалась и продолжает активно развиваться с учетом требований российского законодательства. Воспроизвести аналогичный функционал в Odoo было бы чрезвычайно сложно и экономически невыгодно. Наиболее рациональным решением является интеграция Odoo с 1С, при которой за 1С сохраняется роль надежного решения для бухгалтерского и налогового учета, а Odoo берет на себя операционное управление бизнесом. 

Для международных компаний, работающих в странах ЕС (Испания, Италия, Германия и другие), в Odoo Enterprise уже есть готовые бухгалтерские модули, которые полностью соответствуют требованиям законодательства. В этом случае интеграция с 1С не требуется.

Как работает интеграция Odoo и 1С на практике

Процесс интеграции Odoo c 1С строится на создании надежных каналов обмена данными между системами. Схему синхронизации мы разрабатываем индивидуально, и она учитывает особенности ваших бизнес-процессов и требования к актуальности информации.

Мы настраиваем автоматический обмен данными по ключевым операциям:

  • Заказы покупателей и счета-фактуры.
  • Поступление товаров и материалов.
  • Движение денежных средств.
  • Взаиморасчеты с контрагентами.
  • Остатки товаров на складах.

Каждый элемент интеграции проходит тестирование для обеспечения надежности передачи данных. Для максимальной надежности мы дополнительно внедряем специальные механизмы. Например, настраиваем систему гарантированной доставки информации, чтобы данные никогда не терялись при обмене между системами. Также реализуем мгновенные уведомления о любых проблемах в интеграции – например, если сервис 1С становится недоступен. Это позволяет оперативно реагировать на сбои и предотвращать остановку бизнес-процессов.

Как заказать интеграцию Odoo и 1С в Nextner

Заказать интеграцию Odoo с 1С в Nextner просто. Начните с бесплатной консультации – мы вместе проанализируем ваши бизнес-процессы и определим цели интеграции. На этом этапе мы изучим ваши конфигурации 1С и модули Odoo, чтобы предложить оптимальное решение.

После анализа мы подготовим детальное коммерческое предложение с пошаговым планом работ, четкими сроками и точной стоимостью. Все условия будут зафиксированы в договоре.

Как только договор будет подписан, мы приступим к работе. За вами будет закреплен персональный менеджер, сопровождающий проект на всех этапах. 

Чтобы начать сотрудничество, просто напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Наш специалист проконсультирует вас и предложит удобное время для анализа ваших задач.

“Мощь 1С и гибкость Odoo – идеальный союз для вашего бизнеса”.
кастомизация ERP Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Над вашим проектом по интеграции Odoo и 1C работает специализированная команда специалистов с глубоким пониманием обеих систем: разработчики, создающие надежные каналы обмена данными, DevOps-инженеры, обеспечивающие стабильность синхронизации, менеджер проекта, координирующий все этапы работы, тестировщики. Каждый специалист имеет успешный опыт интеграции в компаниях различного масштаба.

Мы выбираем подход к интеграции, ориентируясь на специфику ваших бизнес-процессов и требования к синхронизации данных. Для проектов с четко определенными схемами обмена используем классическую модель (Waterfall), где все этапы выполняются последовательно. Для сложных интеграций, где требования могут уточняться, применяем гибкий подход (Agile) с поэтапной реализацией.
Идеален для интеграций с фиксированными требованиями к обмену данными. Все этапы – проектирование, разработка, тестирование, запуск – выполняются последовательно по утвержденному плану. Это гарантирует соблюдение сроков и полное соответствие техническому заданию.
Пример:
РИС
Разработка системы госзакупок РИС
Подходит для сложных проектов, где требования могут уточняться в процессе работы. Реализация разбивается на спринты с демонстрацией прогресса, что позволяет гибко адаптировать решение под изменяющиеся условия.
Пример:
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"

ODOO

Опыт успешных интеграций

Наши решения проверены временем и работают стабильно даже при больших объемах данных.

Глубокая экспертиза в обеих системах
Наши специалисты имеют опыт работы как с Odoo, так и с 1С. Мы понимаем архитектуру обеих систем и знаем оптимальные способы их взаимодействия.
Индивидуальный подход к каждому проекту

Разрабатываем схему интеграции под ваши бизнес-процессы. Учитываем особенности вашей учетной политики и операционной деятельности.

Собственные разработки и инструменты
За годы работы мы создали библиотеку готовых решений, что позволяет нам выполнять проекты быстрее и дешевле конкурентов.

  • Мы – эксперты по интеграции Odoo и 1С. Создаем надежные решения для автоматизации обмена данными.
  • Наши специалисты следят за обновлениями платформ и используют современные инструменты. Применяем проверенные методики для гарантированной надежности.
  • Выстраиваем эффективные процессы взаимодействия в проектах. Контролируем качество на каждом этапе для стабильности интеграции.
  • Адаптируем решения под уникальные процессы клиента. Разрабатываем индивидуальные схемы под ваши бизнес-задачи.
от 100 000 ₽
за проект

от 1 месяца
на внедрение
Отзывы клиентов

image

Строительная компания SNATEK, г. Красноярск

Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.  

Увеличить Благодfрность за создание сайта
image

Центр культуры коренных народов Прибайкалья

Центр культуры коренных народов Прибайкалья выражает благодарность за оперативно разработанный лендинг.

Увеличить отзыв центр коренных народов
