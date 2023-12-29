Интеграция Odoo с 1С – это оптимальное решение для компаний, которые хотят объединить гибкость и современность Odoo с мощностью бухгалтерских возможностей 1С. Nextner выполняет интеграцию ERP Odoo c 1С, создавая надежные каналы обмена данными между системами и их бесперебойную синхронизацию.

С помощью наших интеграционных решений вы сможете автоматизировать обмен данными между системами в реальном времени, исключить дублирование информации и повысить эффективность работы всех отделов компании. Наши интеграции стабильно работают даже при больших объемах данных и сложных бизнес-процессах.

Заменяет ли Odoo 1C?

Это один из самых частых вопросов, который нам задают. Ответ зависит от того, где вы ведете свой бизнес. Для российских компаний Odoo не является прямой заменой 1С. Это объясняется тем, что система 1С изначально создавалась и продолжает активно развиваться с учетом требований российского законодательства. Воспроизвести аналогичный функционал в Odoo было бы чрезвычайно сложно и экономически невыгодно. Наиболее рациональным решением является интеграция Odoo с 1С, при которой за 1С сохраняется роль надежного решения для бухгалтерского и налогового учета, а Odoo берет на себя операционное управление бизнесом.

Для международных компаний, работающих в странах ЕС (Испания, Италия, Германия и другие), в Odoo Enterprise уже есть готовые бухгалтерские модули, которые полностью соответствуют требованиям законодательства. В этом случае интеграция с 1С не требуется.

Как работает интеграция Odoo и 1С на практике

Процесс интеграции Odoo c 1С строится на создании надежных каналов обмена данными между системами. Схему синхронизации мы разрабатываем индивидуально, и она учитывает особенности ваших бизнес-процессов и требования к актуальности информации.

Мы настраиваем автоматический обмен данными по ключевым операциям:

Заказы покупателей и счета-фактуры.

Поступление товаров и материалов.

Движение денежных средств.

Взаиморасчеты с контрагентами.

Остатки товаров на складах.

Каждый элемент интеграции проходит тестирование для обеспечения надежности передачи данных. Для максимальной надежности мы дополнительно внедряем специальные механизмы. Например, настраиваем систему гарантированной доставки информации, чтобы данные никогда не терялись при обмене между системами. Также реализуем мгновенные уведомления о любых проблемах в интеграции – например, если сервис 1С становится недоступен. Это позволяет оперативно реагировать на сбои и предотвращать остановку бизнес-процессов.

Как заказать интеграцию Odoo и 1С в Nextner

Заказать интеграцию Odoo с 1С в Nextner просто. Начните с бесплатной консультации – мы вместе проанализируем ваши бизнес-процессы и определим цели интеграции. На этом этапе мы изучим ваши конфигурации 1С и модули Odoo, чтобы предложить оптимальное решение.

После анализа мы подготовим детальное коммерческое предложение с пошаговым планом работ, четкими сроками и точной стоимостью. Все условия будут зафиксированы в договоре.

Как только договор будет подписан, мы приступим к работе. За вами будет закреплен персональный менеджер, сопровождающий проект на всех этапах.

Чтобы начать сотрудничество, просто напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Наш специалист проконсультирует вас и предложит удобное время для анализа ваших задач.