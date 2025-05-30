В современном бизнесе важно не просто фиксировать контакты, а выстраивать продуманную стратегию взаимодействия с клиентами. Odoo CRM предоставляет все инструменты для автоматизации продаж, анализа эффективности каналов привлечения и повышения конверсии. Правильно настроенная система становится центральным узлом, который помогает автоматизировать продажи, улучшать обслуживание и повышать лояльность. Nextner выполняет разработку, доработку и внедрение модуля Odoo CRM, чтобы вы могли полностью реализовать этот потенциал.

Что мы подразумеваем под разработкой и настройкой CRM Odoo?

Настройка модуля Odoo CRM – для нас не просто установка программы, а глубокая адаптация системы под ваши уникальные бизнес-процессы. Мы помогаем превратить стандартный модуль Odoo CRM в эффективный инструмент роста, который учитывает специфику именно вашего отдела продаж.

При этом под «отделом продаж» могут подразумеваться разные роли: не только менеджеры на входящих звонках, но и выездные специалисты. Наша задача – настроить CRM Odoo так, чтобы она охватывала работу всех, кто участвует в процессе, с первичного контакта до завершения сделки и получения отзыва. Мы выстраиваем единую и правильную воронку, которая покрывает весь жизненный цикл клиента.

Выполняя внедрение Odoo CRM, мы работаем с десятками важных нюансов и вопросов, которые возникают на каждом этапе:

клиент звонит – на кого его перевести?

никто не взял трубку – кто и когда перезвонит?

как система напомнит менеджеру о запланированном звонке?

что именно должен видеть менеджер в карточке клиента при входящем звонке?

Все эти процессы тесно взаимосвязаны, и сбой в одном звене может нарушить всю систему. Вот почему мы уделяем такое пристальное внимание тщательному проектированию и адаптации Odoo CRM под ваши задачи.

Что входит в нашу работу с Odoo CRM?

Мы не просто настраиваем систему, а берем на себя весь цикл задач:

Анализ и оптимизацию процессов продаж и маркетинга

Внедрение Odoo CRM с учетом специфики вашего бизнеса

Интеграции Odoo CRM с телефонией, почтой и мессенджерами

Настройку воронок продаж и автоматизации бизнес-процессов

Разработку кастомных отчетов и дашбордов

Интеграцию с сайтом и настройку сквозной аналитики

Обучение менеджеров и руководителей отдела продаж

Для сложных проектов с многоэтапными воронками и крупными отделами продаж мы привлекаем профессиональных бизнес-аналитиков. Они досконально изучают процессы, прорабатывают их с каждым сотрудником, выявляют все возможные сценарии и подводные камни, а также помогают выстроить оптимальные маршруты для клиентов.

Хотите настроить Odoo CRM под ваши задачи?

Мы поможем вам автоматизировать продажи и улучшить взаимодействие с клиентами. Просто свяжитесь с нами по телефону или через Telegram и опишите, как работает ваш отдел продаж. Мы предложим решение, которое учтет все нюансы.

Что мы можем сделать:

Настроить воронку продаж под ваш бизнес

Автоматизировать рутину: напоминания, задачи, уведомления

Связать CRM с телефонией, почтой и мессенджерами

Обучить вашу команду работе в системе

Создать удобные отчеты для контроля результатов.

Вам не нужно разбираться в технических деталях или готовить детальное техническое задание – просто расскажите о своих задачах. Мы возьмем на всю техническую часть.



Как проходит внедрение Odoo CRM?

Процесс сотрудничества строится по проверенной методике:

Диагностика процессов продаж и постановка целей

Разработка концепции автоматизации и плана внедрения

Настройка и кастомизация модуля Odoo CRM

Интеграция Odoo CRM с используемыми сервисами.

Обучение пользователей и тестовое внедрение.

Запуск системы и аналитика первых результатов.

Доработка и оптимизация на основе обратной связи.

Для начала сотрудничества свяжитесь с нами по телефону или напишите в Telegram – мы проконсультируем вас абсолютно бесплатно!