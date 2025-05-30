В современном бизнесе важно не просто фиксировать контакты, а выстраивать продуманную стратегию взаимодействия с клиентами. Odoo CRM предоставляет все инструменты для автоматизации продаж, анализа эффективности каналов привлечения и повышения конверсии. Правильно настроенная система становится центральным узлом, который помогает автоматизировать продажи, улучшать обслуживание и повышать лояльность. Nextner выполняет разработку, доработку и внедрение модуля Odoo CRM, чтобы вы могли полностью реализовать этот потенциал.
Настройка модуля Odoo CRM – для нас не просто установка программы, а глубокая адаптация системы под ваши уникальные бизнес-процессы. Мы помогаем превратить стандартный модуль Odoo CRM в эффективный инструмент роста, который учитывает специфику именно вашего отдела продаж.
При этом под «отделом продаж» могут подразумеваться разные роли: не только менеджеры на входящих звонках, но и выездные специалисты. Наша задача – настроить CRM Odoo так, чтобы она охватывала работу всех, кто участвует в процессе, с первичного контакта до завершения сделки и получения отзыва. Мы выстраиваем единую и правильную воронку, которая покрывает весь жизненный цикл клиента.
Выполняя внедрение Odoo CRM, мы работаем с десятками важных нюансов и вопросов, которые возникают на каждом этапе:
Все эти процессы тесно взаимосвязаны, и сбой в одном звене может нарушить всю систему. Вот почему мы уделяем такое пристальное внимание тщательному проектированию и адаптации Odoo CRM под ваши задачи.
Мы не просто настраиваем систему, а берем на себя весь цикл задач:
Для сложных проектов с многоэтапными воронками и крупными отделами продаж мы привлекаем профессиональных бизнес-аналитиков. Они досконально изучают процессы, прорабатывают их с каждым сотрудником, выявляют все возможные сценарии и подводные камни, а также помогают выстроить оптимальные маршруты для клиентов.
Мы поможем вам автоматизировать продажи и улучшить взаимодействие с клиентами. Просто свяжитесь с нами по телефону или через Telegram и опишите, как работает ваш отдел продаж. Мы предложим решение, которое учтет все нюансы.
Что мы можем сделать:
Вам не нужно разбираться в технических деталях или готовить детальное техническое задание – просто расскажите о своих задачах. Мы возьмем на всю техническую часть.
Процесс сотрудничества строится по проверенной методике:
Для начала сотрудничества свяжитесь с нами по телефону или напишите в Telegram – мы проконсультируем вас абсолютно бесплатно!
Вне зависимости от задачи – будь то доработка CRM Odoo, внедрение или разработка нового модуля – вы получаете полный комплект специалистов: менеджера проекта, разработчика, тестировщика и DevOps-инженера. Для сложных задач мы подключаем узких специалистов. Вам не нужно искать отдельных исполнителей и самостоятельно подключать, например, бизнес-аналитиков – мы сами предоставим полноценную команду с необходимой экспертизой.
Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!
Благодарность выражает директор автономной некоммерческой образовательной организации "Дом Знаний" Халипа Тагиров.Увеличить