Назад

Odoo CRM – доработка и внедрение модуля

Aeropartner
Все кейсы этого вида услуг
В современном бизнесе важно не просто фиксировать контакты, а выстраивать продуманную стратегию взаимодействия с клиентами. Odoo CRM предоставляет все инструменты для автоматизации продаж, анализа эффективности каналов привлечения и повышения конверсии. Правильно настроенная система становится центральным узлом, который помогает автоматизировать продажи, улучшать обслуживание и повышать лояльность. Nextner выполняет разработку, доработку и внедрение модуля Odoo CRM, чтобы вы могли полностью реализовать этот потенциал. 

Что мы подразумеваем под разработкой и настройкой CRM Odoo?

Настройка модуля Odoo CRM – для нас не просто установка программы, а глубокая адаптация системы под ваши уникальные бизнес-процессы. Мы помогаем превратить стандартный модуль Odoo CRM в эффективный инструмент роста, который учитывает специфику именно вашего отдела продаж.

При этом под «отделом продаж» могут подразумеваться разные роли: не только менеджеры на входящих звонках, но и выездные специалисты. Наша задача – настроить CRM Odoo так, чтобы она охватывала работу всех, кто участвует в процессе, с первичного контакта до завершения сделки и получения отзыва. Мы выстраиваем единую и правильную воронку, которая покрывает весь жизненный цикл клиента.

Выполняя внедрение Odoo CRM, мы работаем с десятками важных нюансов и вопросов, которые возникают на каждом этапе:

  • клиент звонит – на кого его перевести?
  • никто не взял трубку – кто и когда перезвонит?
  • как система напомнит менеджеру о запланированном звонке?
  • что именно должен видеть менеджер в карточке клиента при входящем звонке?

Все эти процессы тесно взаимосвязаны, и сбой в одном звене может нарушить всю систему. Вот почему мы уделяем такое пристальное внимание тщательному проектированию и адаптации Odoo CRM под ваши задачи.

Что входит в нашу работу с Odoo CRM?

Мы не просто настраиваем систему, а берем на себя весь цикл задач:

  • Анализ и оптимизацию процессов продаж и маркетинга
  • Внедрение Odoo CRM с учетом специфики вашего бизнеса
  • Интеграции Odoo CRM с телефонией, почтой и мессенджерами
  • Настройку воронок продаж и автоматизации бизнес-процессов
  • Разработку кастомных отчетов и дашбордов
  • Интеграцию с сайтом и настройку сквозной аналитики
  • Обучение менеджеров и руководителей отдела продаж

Для сложных проектов с многоэтапными воронками и крупными отделами продаж мы привлекаем профессиональных бизнес-аналитиков. Они досконально изучают процессы, прорабатывают их с каждым сотрудником, выявляют все возможные сценарии и подводные камни, а также помогают выстроить оптимальные маршруты для клиентов.

Хотите настроить Odoo CRM под ваши задачи?

Мы поможем вам автоматизировать продажи и улучшить взаимодействие с клиентами. Просто свяжитесь с нами по телефону или через Telegram и опишите, как работает ваш отдел продаж. Мы предложим решение, которое учтет все нюансы.

Что мы можем сделать:

  • Настроить воронку продаж под ваш бизнес
  • Автоматизировать рутину: напоминания, задачи, уведомления
  • Связать CRM с телефонией, почтой и мессенджерами
  • Обучить вашу команду работе в системе
  • Создать удобные отчеты для контроля результатов.

Вам не нужно разбираться в технических деталях или готовить детальное техническое задание – просто расскажите о своих задачах. Мы возьмем на всю техническую часть.

Как проходит внедрение Odoo CRM?

Процесс сотрудничества строится по проверенной методике:

  • Диагностика процессов продаж и постановка целей
  • Разработка концепции автоматизации и плана внедрения
  • Настройка и кастомизация модуля Odoo CRM
  • Интеграция Odoo CRM с используемыми сервисами.
  • Обучение пользователей и тестовое внедрение.
  • Запуск системы и аналитика первых результатов.
  • Доработка и оптимизация на основе обратной связи.

Для начала сотрудничества свяжитесь с нами по телефону или напишите в Telegram – мы проконсультируем вас абсолютно бесплатно!

"Автоматизируйте процессы – освободите время для реальных клиентов".
кастомизация ERP Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Команда

Вне зависимости от задачи – будь то доработка CRM Odoo, внедрение или разработка нового модуля – вы получаете полный комплект специалистов: менеджера проекта, разработчика, тестировщика и DevOps-инженера. Для сложных задач мы подключаем узких специалистов. Вам не нужно искать отдельных исполнителей и самостоятельно подключать, например, бизнес-аналитиков – мы сами предоставим полноценную команду с необходимой экспертизой.

Backend-разработчик
Аналитик
Менеджер проекта
Тестировщик
DevOps
Технический писатель

Методология

Мы подбираем подход индивидуально, исходя из зрелости ваших процессов, объема работ и требуемой скорости внедрения. Наша команда одинаково эффективно работает как по гибкой, так и по классической методологии. Ключевой принцип – ваше участие в процессе и понятный путь к результату.
Классический подход (Waterfall)
Идеален для предприятий с устоявшимися производственными процессами. Все этапы – анализ, настройка, интеграция с оборудованием, обучение – выполняются последовательно по утвержденному плану. Это гарантирует минимальное вмешательство в рабочий цикл предприятия.
Пример:
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Гибкий подход (Agile)
Подходит для производств, внедряющих новые технологические процессы или требующих постепенной адаптации системы. Внедрение разбивается на итерации с приоритезацией по производственной необходимости, что позволяет гибко реагировать на изменения.
Пример:
РИС
Разработка системы госзакупок РИС

Технологии и фреймворки

Backend

ODOO

Чем мы выделяемся

Прозрачность на всех этапах
Фиксируем все условия и этапы работ в договоре. Вы всегда знаете, что получаете за свои деньги, без скрытых цен и неожиданных доплат.
Понятный язык общения
Объясняем сложные технические моменты простыми словами. Вы всегда будете в курсе прогресса и понимать, как работает ваша система.
Поэтапный контроль качества
Регулярно согласуем каждый этап работ и демонстрируем результаты. Это гарантирует, что итоговый результат полностью соответствует вашим ожиданиям.
Персональный менеджер проекта
За вами закрепляется проджект-менеджер, который решает все вопросы, что упрощает коммуникацию и ускоряет принятие решений.

Эффективность

  • Не просто настраиваем стандартные функции, а адаптируем CRM под ваши уникальные бизнес-процессы.
  • Обеспечиваем бесшовную интеграцию Odoo CRM с телефонией, почтой, мессенджерами и другими системами.
  • Настраиваем автоматические уведомления, напоминания и задачи.
  • Создаем кастомные дашборды и отчеты для контроля эффективности продаж.
  • Интегрируем все каналы коммуникации с клиентами в единую систему.
  • Сокращаем время на рутинные операции за счет автоматизации.

Стоимость

от 100 000 ₽
за проект

от 1 месяца
на внедрение
Все проекты
Отзывы клиентов

image

Косметология "Редианс"

Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!

Увеличить 1
image

Автономная некоммерческая образовательная организация "Дом Знаний"

Благодарность выражает директор автономной некоммерческой образовательной организации "Дом Знаний" Халипа Тагиров.

Увеличить "Дом Знаний" отзыв о Nextner
