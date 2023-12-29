Говоря о “разработке Odoo”, мы подразумеваем не создание системы с нуля, а ее профессиональную доработку и кастомизацию. Мы берем за основу готовую платформу – будь то мощная enterprise- или бесплатная community-версия – и программируем под ваши нужды: создаем скрипты, добавляем функционал в существующие модули или разрабатываем новые. По сути мы превращаем типовую “заготовку” в идеальный инструмент для вашего бизнеса.
В результате такой разработки на базе Odoo получаются индивидуальные решения, которые точно соответствуют операционным процессам и стратегическим целям вашей компании.
Каждая компания уникальна, и типовые решения со стандартными инструментами часто не учитывают специфику ваших рабочих процессов, особенностей отчетности или взаимодействия с клиентами. Заказать разработку на базе Odoo или доработку готовых решений – значит получить систему, которая не просто автоматизирует, а оптимально выстраивает и ускоряет ключевые бизнес-процессы.
Наша команда разработки Odoo готова реализовать проекты любой сложности:
Любой успешный проект начинается с глубокого анализа. Наши эксперты изучат ваши процессы и предложат оптимальные пути реализации, будь то разработка модуля Odoo с нуля, доработка существующего или написание автоматизирующих скриптов.
Сколько стоит разработка на базе Odoo – пожалуй, первое, что интересует наших заказчиков. Озвучить точную цену вслепую было бы некорректно: слишком широкий разброс (например, от 200 тыс. до 1,5 млн руб.) неинформативен и нечестен по отношению к вам. Поэтому мы применяем другой подход:
Мы заранее уведомим вас, если в процессе разработки Odoo или доработки системы столкнемся с непредвиденными сложностями, которые могут повлиять на стоимость или сроки. В программировании подводные камни встречаются часто, и наша задача – быть максимально прозрачными.
Процесс работы над вашим проектом максимально прозрачен:
Каждый наш проект по разработке Odoo – это не просто программирование, а создание инструмента, который приносит измеримую бизнес-ценность.
Над вашим проектом по разработке и доработке Odoo будет работать команда, в которую входят аналитики, разработчики и менеджер проекта. Каждый наш специалист обладает глубоким пониманием платформы, чтобы не просто реализовывать технические решения, а предлагать реальные способы оптимизировать ваши бизнес-процессы.
Мы специализируемся на разработке модулей Odoo с 2015 года и имеем глубокие знания платформы. Наша команда состоит из разработчиков, реализовавших не один сложный проект.
За 10 лет мы создали библиотеку готовых решений и модулей. Это позволяет ускорить процесс разработки на базе Odoo и предложить оптимальную стоимость проекта.
Предлагаем различные форматы работы – от разработки Odoo под ключ до предоставления выделенной команды специалистов. Вы можете выбрать модель оплаты, которая оптимально подходит для вашего бюджета.
Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!
Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.Увеличить