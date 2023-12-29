Разработка на базе Odoo

Говоря о “разработке Odoo”, мы подразумеваем не создание системы с нуля, а ее профессиональную доработку и кастомизацию. Мы берем за основу готовую платформу – будь то мощная enterprise- или бесплатная community-версия – и программируем под ваши нужды: создаем скрипты, добавляем функционал в существующие модули или разрабатываем новые. По сути мы превращаем типовую “заготовку” в идеальный инструмент для вашего бизнеса.

В результате такой разработки на базе Odoo получаются индивидуальные решения, которые точно соответствуют операционным процессам и стратегическим целям вашей компании.

Почему бизнесу может потребоваться доработка Odoo?

Каждая компания уникальна, и типовые решения со стандартными инструментами часто не учитывают специфику ваших рабочих процессов, особенностей отчетности или взаимодействия с клиентами. Заказать разработку на базе Odoo или доработку готовых решений – значит получить систему, которая не просто автоматизирует, а оптимально выстраивает и ускоряет ключевые бизнес-процессы.

Наша команда разработки Odoo готова реализовать проекты любой сложности:

Разработку модулей с нуля под ваши уникальные требования

Доработку/кастомизацию существующих модулей, включая купленные в магазине приложений) для автоматизации специфических задач. Это часто позволяет сэкономить бюджет, не жертвуя функциональностью.

Разработку скриптов для автоматизации процессов: мы настраиваем логику работы модулей так, чтобы система реагировала на события именно так, как вам нужно – это может быть автоматическое распределение входящих звонков, эскалация задач, если они не взяты в работу, и сотни других сценариев.

Интеграцию со сторонними системами: мы свяжем вашу CRM, сайт, складскую или бухгалтерскую программу в единое целое, чтобы данные синхронизировались автоматически.

Создание сложных отчетных систем и аналитических панелей.

Разработку специализированных решений для производства, логистики или сферы услуг.

Разработку Odoo для мобильных приложений и веб-порталов.

Любой успешный проект начинается с глубокого анализа. Наши эксперты изучат ваши процессы и предложат оптимальные пути реализации, будь то разработка модуля Odoo с нуля, доработка существующего или написание автоматизирующих скриптов.

Как мы формируем стоимость и начинаем работу?

Сколько стоит разработка на базе Odoo – пожалуй, первое, что интересует наших заказчиков. Озвучить точную цену вслепую было бы некорректно: слишком широкий разброс (например, от 200 тыс. до 1,5 млн руб.) неинформативен и нечестен по отношению к вам. Поэтому мы применяем другой подход:

начинаем с анализа ваших задач – детально изучаем область, которую нужно автоматизировать;

составляем подробное техническое задание (ТЗ), которое станет основной для точной оценки;

только после этого озвучиваем четкий ценовой диапазон, например, от 700 до 900 тыс. рублей. Вы получаете понятные и обоснованные рамки.

Мы заранее уведомим вас, если в процессе разработки Odoo или доработки системы столкнемся с непредвиденными сложностями, которые могут повлиять на стоимость или сроки. В программировании подводные камни встречаются часто, и наша задача – быть максимально прозрачными.

Как заказать разработку на базе Odoo в Nextner?

Процесс работы над вашим проектом максимально прозрачен:

Консультация для глубокого понимания ваших задач.

Анализ процессов и подготовка коммерческого предложения.

Детализация требований и составление ТЗ.

Согласование этапов, сроков и точной стоимости разработки на базе Odoo.

Подписание договора с фиксацией всех условий.

Непосредственно работа: программирование, доработка, интеграция с регулярной демонстрацией прогресса.

Тестирование, запуск и обучение вашей команды.

Каждый наш проект по разработке Odoo – это не просто программирование, а создание инструмента, который приносит измеримую бизнес-ценность.