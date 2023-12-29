+7 (923) 320-5009
Разработка на базе Odoo

iFuel
Говоря о “разработке Odoo”, мы подразумеваем не создание системы с нуля, а ее профессиональную доработку и кастомизацию. Мы берем за основу готовую платформу – будь то мощная enterprise- или бесплатная community-версия – и программируем под ваши нужды: создаем скрипты, добавляем функционал в существующие модули или разрабатываем новые. По сути мы превращаем типовую “заготовку” в идеальный инструмент для вашего бизнеса.

В результате такой разработки на базе Odoo получаются индивидуальные решения, которые точно соответствуют операционным процессам и стратегическим целям вашей компании. 

Почему бизнесу может потребоваться доработка Odoo?

Каждая компания уникальна, и типовые решения со стандартными инструментами часто не учитывают специфику ваших рабочих процессов, особенностей отчетности или взаимодействия с клиентами. Заказать разработку на базе Odoo или доработку готовых решений – значит получить систему, которая не просто автоматизирует, а оптимально выстраивает и ускоряет ключевые бизнес-процессы.

Наша команда разработки Odoo готова реализовать проекты любой сложности:

  • Разработку модулей с нуля под ваши уникальные требования
  • Доработку/кастомизацию существующих модулей, включая купленные в магазине приложений) для автоматизации специфических задач. Это часто позволяет сэкономить бюджет, не жертвуя функциональностью.
  • Разработку скриптов для автоматизации процессов: мы настраиваем логику работы модулей так, чтобы система реагировала на события именно так, как вам нужно – это может быть автоматическое распределение входящих звонков, эскалация задач, если они не взяты в работу, и сотни других сценариев.
  • Интеграцию со сторонними системами: мы свяжем вашу CRM, сайт, складскую или бухгалтерскую программу в единое целое, чтобы данные синхронизировались автоматически.
  • Создание сложных отчетных систем и аналитических панелей.
  • Разработку специализированных решений для производства, логистики или сферы услуг.
  • Разработку Odoo для мобильных приложений и веб-порталов.

Любой успешный проект начинается с глубокого анализа. Наши эксперты изучат ваши процессы и предложат оптимальные пути реализации, будь то разработка модуля Odoo с нуля, доработка существующего или написание автоматизирующих скриптов.

Как мы формируем стоимость и начинаем работу?

Сколько стоит разработка на базе Odoo – пожалуй, первое, что интересует наших заказчиков. Озвучить точную цену вслепую было бы некорректно: слишком широкий разброс (например, от 200 тыс. до 1,5 млн руб.) неинформативен и нечестен по отношению к вам. Поэтому мы применяем другой подход:

  • начинаем с анализа ваших задач – детально изучаем область, которую нужно автоматизировать;
  • составляем подробное техническое задание (ТЗ), которое станет основной для точной оценки;
  • только после этого озвучиваем четкий ценовой диапазон, например, от 700 до 900 тыс. рублей. Вы получаете понятные и обоснованные рамки.

Мы заранее уведомим вас, если в процессе разработки Odoo или доработки системы столкнемся с непредвиденными сложностями, которые могут повлиять на стоимость или сроки. В программировании подводные камни встречаются часто, и наша задача – быть максимально прозрачными.

Как заказать разработку на базе Odoo в Nextner?

Процесс работы над вашим проектом максимально прозрачен:

  • Консультация для глубокого понимания ваших задач.
  • Анализ процессов и подготовка коммерческого предложения.
  • Детализация требований и составление ТЗ.
  • Согласование этапов, сроков и точной стоимости разработки на базе Odoo.
  • Подписание договора с фиксацией всех условий.
  • Непосредственно работа: программирование, доработка, интеграция с регулярной демонстрацией прогресса.
  • Тестирование, запуск и обучение вашей команды.

Каждый наш проект по разработке Odoo – это не просто программирование, а создание инструмента, который приносит измеримую бизнес-ценность.

«Мы не просто программируем модули – мы создаем рабочие инструменты, которые приносят измеримую ценность».
iFuel Автоматизация документооборота iFuel

Команда

Над вашим проектом по разработке и доработке Odoo будет работать команда, в которую входят аналитики, разработчики и менеджер проекта. Каждый наш специалист обладает глубоким пониманием платформы, чтобы не просто реализовывать технические решения, а предлагать реальные способы оптимизировать ваши бизнес-процессы.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Подход к разработке выбирается в зависимости от масштаба ваших задач, требуемых сроков и бюджета. Наша команда разработки Odoo одинаково уверенно применяет гибкую (итеративную) и классическую методологию. Главный критерий выбора – комфортное и прозрачное для заказчика достижение результата.
Гибкий подход (Agile)
Идеально подойдет для масштабных проектов, где требования могут уточняться и меняться по мере реализации этапов. Мы разбиваем работу на короткие итерации, каждая из которых дает работающий функционал. Это позволяет быстро проверять гипотезы и оперативно вносить корректировки в процесс разработки.
Пример:
РИС
Разработка системы госзакупок РИС
Классический подход (Waterfall)
Отлично подходит для задач с четко определенными и неизменными требованиями, таких как доработка конкретного модуля. Все этапы – проектирование, разработка, тестирование, запуск – выполняются последовательно. Этот подход позволяет заранее фиксировать точные сроки, бюджет и итоговый результат.
Пример:
разработка мультиязычного сайта Туруру.ру
Мультиязычный сайт по продаже недвижимости Туруру.ру

Технологии и фреймворки

Backend

ODOO

Чем мы выделяемся

Экспертиза в Odoo

Мы специализируемся на разработке модулей Odoo с 2015 года и имеем глубокие знания платформы. Наша команда состоит из разработчиков, реализовавших не один сложный проект.


Собственные наработки

За 10 лет мы создали библиотеку готовых решений и модулей. Это позволяет ускорить процесс разработки на базе Odoo и предложить оптимальную стоимость проекта.

Гарантия качества
Мы предоставляем гарантию на все разработанные модули Odoo и осуществляем поддержку после запуска. Каждое решение проходит многократное тестирование перед сдачей проекта.
Гибкие условия сотрудничества

Предлагаем различные форматы работы – от разработки Odoo под ключ до предоставления выделенной команды специалистов. Вы можете выбрать модель оплаты, которая оптимально подходит для вашего бюджета.

Эффективность

  • Создаем решения, которые приносят реальную выгоду: сокращают операционные расходы, ускоряют бизнес-процессы, повышают точность управленческих решений.
  • Проводим детальный анализ процессов и предлагаем оптимальные технические решения.
  • Настраиваем ключевые метрики эффективности для каждого проекта.
  • Готовы разработать MVP модуля Odoo для тестирования решений с  минимальными затратами. 
  • Сопровождаем каждый проект подробной технической документацией. 

Стоимость

от 100 000 ₽
за проект

от 1 месяца
на разработку
Отзывы клиентов

image

Косметология "Редианс"

Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!

image

Строительная компания SNATEK, г. Красноярск

Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.  

