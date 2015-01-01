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Создание сайтов под SEO-продвижение

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Решения

Команда Nextner предлагает создание сайтов под SEO-продвижение. Мы разрабатываем оптимизированные и готовые к продвижению сайты, способные получить высокую видимость в поисковых системах и привлечь целевой трафик.

Наши сайты отличаются высокими качеством и производительностью и имеют все необходимые встроенные механизмы для SEO-оптимизации, включая сжатие изображений, оптимизацию скриптов, использование альт-тегов и другие важные технические аспекты. Создавая сайты под SEO-продвижение, мы продумываем каждую деталь, чтобы предусмотреть и удовлетворить меняющиеся требования поисковых систем.

Как мы создаем сайты под SEO?

Наша команда более 7 лет занимается разработкой и продвижением сайтов в поисковых системах и обладает глубоким пониманием SEO-оптимизации. Благодаря нашему опыту и экспертизе мы делаем сайты, которые уверенно конкурируют в онлайн-пространстве и имеют высокие показатели по таким характеристикам, как:

  • Производительность – оптимизированный сайт должен обладать высокой скоростью загрузки страниц. 
  • Доступность – пользователь хорошего с точки зрения SEO-продвижения сайта должен легко получать размещенный на сайте контент и так же легко перемещаться по сайту. 
  • Безопасность – мы следим за использованием защищенного протокола HTTPS, отсутствием уязвимостей, использования актуальных API, правильной кодировки и прочими параметрами.
  • SEO-оптимизированность – хороший сайт для SEO должен быть адаптированным для мобильных устройств, иметь правильно структурированный контент, метатеги, доступ к индексации, оптимизированные изображения, уникальный текст и многое другое. 

Разработанные нами сайты под SEO получают исключительно зеленый цвет по Lighthouse – то есть при проверке по всем перечисленным параметрам получают 90-100 баллов из 100 возможных.

Как заказать сайт под SEO-продвижение?

Хотите, чтобы ваш SEO-специалист был в восторге от сайта, с которым ему предстоит работать? Просто свяжитесь с нами еще на стадии разработки, и мы:

  • Проведем качественное начальное консультирование, выявим ваши потребности и пожелания уже во время первого звонка;
  • Предложим решения, которые будут соответствовать вашим требованиям и бюджету;
  • Составим примерный план работ по созданию сайта для SEO;
  • Вместе определим, какие ключевые элементы будут важнее всего для быстрой реализации SEO-стратегии;
  • Предоставим детальную оценку проекта, учитывая различные варианты реализации исходя из ваших требований;
  • Заключим договор, определив сроки и метрики эффективности;
  • Сформулируем подробное техническое задание на разработку или доработку веб-сайта под SEO;
  • Осуществим разработку с учетом вашего участия на всех этапах процесса;
  • При необходимости возьмем ваш сайт на дальнейшее SEO-продвижение.
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Простую работу откладывают, считая, что всегда найдется время сделать ее позже. Аксиома Дихая
Создание сайта SNATEK Создание сайта SNATEK
Проект Туруру.ру Проект Туруру.ру
Home2Stay Home2Stay

Команда

Мы постоянно совершенствуем нашу экспертизу в области SEO-оптимизации, чтобы разрабатывать сайты, которые привлекают клиентов и стабильно занимают высокие позиции в поисковых системах. Создание веб-сайта для сео-продвижения представляет собой сложный процесс, для успешного выполнения которого необходимы компетенции не менее чем пяти отдельных специалистов.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Мы выбираем методологию в зависимости от масштаба и бюджета проекта, учитывая запросы заказчика. Мы работаем как с гибкими, так и с жесткими методологиями и готовы подобрать наиболее подходящий подход, учитывая ваши конкретные цели и предпочтения. Наш подход к созданию сайтов под сео-продвижение основан на глубоком понимании технических и креативных потребностей наших заказчиков. 

Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Agile методология
Идеально подходит для работы выделенной команды, или retainer, на больших проектах, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE CSS HTML

Backend

FASTAPI

Чем мы выделяемся

Простая коммуникация

Мы понятны для своих клиентов и объясняем сложные процессы простым языком. Мы также гибко подстраиваемся под удобное для клиента время и его часовой пояс, от Владивостока до Лиссабона. 

Удобство сотрдуничества
Нам важно, чтобы заказчик понимал все процессы, поэтому мы доносим информацию об этапах и особенностях создания личного кабинета на простом и понятном языке. Мы легко подстраиваемся под удобное для клиента время и любой часовой пояс.
Быстрая сдача проектов
Благодаря оптимизированному процессу удаленной работы мы способны ускорять проекты и оперативно браться за новые задачи. Наш опыт в удаленной работе с 2015 года позволяет всегда соблюдать сроки создания сайтов и эффективно взаимодействовать с клиентами и друг с другом для быстрого выполнения задач.

Эффективность

  • Мы предоставим предварительные макеты, которые позволят визуализировать и оценить внешний вид и функционал вашего будущего сайта;
  • Если у вас есть сомнения в эффективности инструментов, мы реализуем их для тестирования с минимальными затратами.
  • Для вас будут настроены самые важные метрики для снятия эффективности.
  • У нас вы сможете создать для проекта и внешний сайт с инструментами для эффективного продвижения.
эффективность

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 4 месяцев
разработка сайта
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Проекты

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Автоматизация Aeropartner
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Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
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Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
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Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
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