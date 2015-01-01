Команда Nextner предлагает создание сайтов под SEO-продвижение. Мы разрабатываем оптимизированные и готовые к продвижению сайты, способные получить высокую видимость в поисковых системах и привлечь целевой трафик.

Наши сайты отличаются высокими качеством и производительностью и имеют все необходимые встроенные механизмы для SEO-оптимизации, включая сжатие изображений, оптимизацию скриптов, использование альт-тегов и другие важные технические аспекты. Создавая сайты под SEO-продвижение, мы продумываем каждую деталь, чтобы предусмотреть и удовлетворить меняющиеся требования поисковых систем.

Как мы создаем сайты под SEO?

Наша команда более 7 лет занимается разработкой и продвижением сайтов в поисковых системах и обладает глубоким пониманием SEO-оптимизации. Благодаря нашему опыту и экспертизе мы делаем сайты, которые уверенно конкурируют в онлайн-пространстве и имеют высокие показатели по таким характеристикам, как:

Производительность – оптимизированный сайт должен обладать высокой скоростью загрузки страниц.

Доступность – пользователь хорошего с точки зрения SEO-продвижения сайта должен легко получать размещенный на сайте контент и так же легко перемещаться по сайту.

Безопасность – мы следим за использованием защищенного протокола HTTPS, отсутствием уязвимостей, использования актуальных API, правильной кодировки и прочими параметрами.

SEO-оптимизированность – хороший сайт для SEO должен быть адаптированным для мобильных устройств, иметь правильно структурированный контент, метатеги, доступ к индексации, оптимизированные изображения, уникальный текст и многое другое.

Разработанные нами сайты под SEO получают исключительно зеленый цвет по Lighthouse – то есть при проверке по всем перечисленным параметрам получают 90-100 баллов из 100 возможных.

Как заказать сайт под SEO-продвижение?

Хотите, чтобы ваш SEO-специалист был в восторге от сайта, с которым ему предстоит работать? Просто свяжитесь с нами еще на стадии разработки, и мы: