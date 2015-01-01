Команда Nextner предлагает создание сайтов под SEO-продвижение. Мы разрабатываем оптимизированные и готовые к продвижению сайты, способные получить высокую видимость в поисковых системах и привлечь целевой трафик.
Наши сайты отличаются высокими качеством и производительностью и имеют все необходимые встроенные механизмы для SEO-оптимизации, включая сжатие изображений, оптимизацию скриптов, использование альт-тегов и другие важные технические аспекты. Создавая сайты под SEO-продвижение, мы продумываем каждую деталь, чтобы предусмотреть и удовлетворить меняющиеся требования поисковых систем.
Наша команда более 7 лет занимается разработкой и продвижением сайтов в поисковых системах и обладает глубоким пониманием SEO-оптимизации. Благодаря нашему опыту и экспертизе мы делаем сайты, которые уверенно конкурируют в онлайн-пространстве и имеют высокие показатели по таким характеристикам, как:
Разработанные нами сайты под SEO получают исключительно зеленый цвет по Lighthouse – то есть при проверке по всем перечисленным параметрам получают 90-100 баллов из 100 возможных.
Хотите, чтобы ваш SEO-специалист был в восторге от сайта, с которым ему предстоит работать? Просто свяжитесь с нами еще на стадии разработки, и мы:
Мы постоянно совершенствуем нашу экспертизу в области SEO-оптимизации, чтобы разрабатывать сайты, которые привлекают клиентов и стабильно занимают высокие позиции в поисковых системах. Создание веб-сайта для сео-продвижения представляет собой сложный процесс, для успешного выполнения которого необходимы компетенции не менее чем пяти отдельных специалистов.
Мы выбираем методологию в зависимости от масштаба и бюджета проекта, учитывая запросы заказчика. Мы работаем как с гибкими, так и с жесткими методологиями и готовы подобрать наиболее подходящий подход, учитывая ваши конкретные цели и предпочтения. Наш подход к созданию сайтов под сео-продвижение основан на глубоком понимании технических и креативных потребностей наших заказчиков.
Мы понятны для своих клиентов и объясняем сложные процессы простым языком. Мы также гибко подстраиваемся под удобное для клиента время и его часовой пояс, от Владивостока до Лиссабона.