Odoo для производства – это готовая система для управления всем производственным процессом. С ее помощью вы сможете контролировать каждый этап: от закупки материалов до отгрузки готового товара. Система дает полную картину происходящего, помогает наладить контроль качества и снизить затраты.

Компания Nextner предлагает разработку, доработку, настройку и внедрение модуля Odoo “Производство” для предприятий различных отраслей. Мы создаем решения, которые точно соответствуют технологическим процессам и бизнес-требованиям вашего производства.

Зачем внедрять Odoo для производства?

Чтобы успешно конкурировать, важно точно рассчитывать себестоимость, избегать простоев оборудования и рационально использовать производственные мощности. Модуль Odoo для управления производством решает эти задачи, предоставляя инструменты для планирования, учета и анализа всех аспектов производственной деятельности.

Однако каждое производство уникально, и стандартный функционал не всегда учитывает специфику ваших техпроцессов, оборудования или отраслевых требований. Поэтому мы не просто устанавливаем Odoo для производства, а адаптируем и дорабатываем систему под ваши конкретные задачи.

В зависимости от того, какие процессы нужно автоматизировать и какая база уже имеется у вас, мы выполняем:

Разработку кастомных модулей Odoo для производства под уникальные техпроцессы

Доработку стандартных модулей производства под специфику предприятия

Внедрение и настройку системы Odoo управление производством

Интеграцию с системами и производственным оборудованием

Важный момент, который стоит учесть при внедрения Odoo “Производство”, – это выбор версии системы. Для сложных и комплексных задач мы рекомендуем платную enterprise-версию. Ее модуль для производства проработан идеально и предлагает максимальный функционал "из коробки". Бесплатная community-версия также содержит модуль для автоматизации производства, но он является базисным – покрывает основные функции, однако для тонкой настройки под ваши уникальные процессы его придется дорабатывать. Мы обладаем необходимой экспертизой для подобной доработки но объем и стоимость работ будут зависеть от ваших требований. В некоторых случаях более рациональным решением может стать покупка и адаптация готового стороннего модуля, и с этим мы тоже готовы помочь.

Если вы рассматриваете Odoo “Производство” для своего предприятия, но не знаете, с чего начать — мы предложим поэтапный план. Наши эксперты помогут определить приоритетные направления и разработают дорожную карту эффективного внедрения.

Как заказать внедрение Odoo для производства в Nextner?

У нас есть успешный опыт автоматизации производств в разных отраслях. Мы поможем и вашему бизнесу — подберем оптимальное решение: начнем с автоматизации отдельных участков или сразу внедрим комплексную систему управления.

Просто позвоните или напишите нам в Telegram – мы предложим вариант, идеально подходящий именно вашему предприятию.

Сотрудничество с нами строится поэтапно:

Анализ существующих производственных процессов и оборудования

Разработка технического задания и концепции автоматизации

Создание или доработка необходимых Odoo модули производство

Поэтапное внедрение системы с параллельным ведением учета

Интеграция с существующими системами и оборудованием

Обучение производственного персонала и ИТ-специалистов

Запуск системы и последующая техническая поддержка

Каждый проект включает тестирование на реальных производственных данных и обучение ключевых пользователей.