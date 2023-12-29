Odoo для производства – это готовая система для управления всем производственным процессом. С ее помощью вы сможете контролировать каждый этап: от закупки материалов до отгрузки готового товара. Система дает полную картину происходящего, помогает наладить контроль качества и снизить затраты.
Компания Nextner предлагает разработку, доработку, настройку и внедрение модуля Odoo “Производство” для предприятий различных отраслей. Мы создаем решения, которые точно соответствуют технологическим процессам и бизнес-требованиям вашего производства.
Чтобы успешно конкурировать, важно точно рассчитывать себестоимость, избегать простоев оборудования и рационально использовать производственные мощности. Модуль Odoo для управления производством решает эти задачи, предоставляя инструменты для планирования, учета и анализа всех аспектов производственной деятельности.
Однако каждое производство уникально, и стандартный функционал не всегда учитывает специфику ваших техпроцессов, оборудования или отраслевых требований. Поэтому мы не просто устанавливаем Odoo для производства, а адаптируем и дорабатываем систему под ваши конкретные задачи.
В зависимости от того, какие процессы нужно автоматизировать и какая база уже имеется у вас, мы выполняем:
Важный момент, который стоит учесть при внедрения Odoo “Производство”, – это выбор версии системы. Для сложных и комплексных задач мы рекомендуем платную enterprise-версию. Ее модуль для производства проработан идеально и предлагает максимальный функционал "из коробки". Бесплатная community-версия также содержит модуль для автоматизации производства, но он является базисным – покрывает основные функции, однако для тонкой настройки под ваши уникальные процессы его придется дорабатывать. Мы обладаем необходимой экспертизой для подобной доработки но объем и стоимость работ будут зависеть от ваших требований. В некоторых случаях более рациональным решением может стать покупка и адаптация готового стороннего модуля, и с этим мы тоже готовы помочь.
Если вы рассматриваете Odoo “Производство” для своего предприятия, но не знаете, с чего начать — мы предложим поэтапный план. Наши эксперты помогут определить приоритетные направления и разработают дорожную карту эффективного внедрения.
У нас есть успешный опыт автоматизации производств в разных отраслях. Мы поможем и вашему бизнесу — подберем оптимальное решение: начнем с автоматизации отдельных участков или сразу внедрим комплексную систему управления.
Просто позвоните или напишите нам в Telegram – мы предложим вариант, идеально подходящий именно вашему предприятию.
Сотрудничество с нами строится поэтапно:
Каждый проект включает тестирование на реальных производственных данных и обучение ключевых пользователей.
Над вашим проектом работает специализированная команда: аналитики, которые понимают специфику технологических процессов, разработчики с глубоким знанием Odoo, тестировщики, менеджер проекта, координирующий все этапы, и технические писатели, готовящие документацию. Каждый специалист имеет опыт работы именно с производственными предприятиями.
Наши решения учитывают специфику разных типов производственных процессов.
Внедряем систему Odoo Производства без остановки ваших процессов, используя методологию параллельного запуска. Гарантируем плавный переход на новую систему.
