Odoo для производства

Aeropartner
Odoo для производства – это готовая система для управления всем производственным процессом. С ее помощью вы сможете контролировать каждый этап: от закупки материалов до отгрузки готового товара. Система дает полную картину происходящего, помогает наладить контроль качества и снизить затраты.

Компания Nextner предлагает разработку, доработку, настройку и внедрение модуля Odoo “Производство” для предприятий различных отраслей. Мы создаем решения, которые точно соответствуют технологическим процессам и бизнес-требованиям вашего производства.

Зачем внедрять Odoo для производства?

Чтобы успешно конкурировать, важно точно рассчитывать себестоимость, избегать простоев оборудования и рационально использовать производственные мощности. Модуль Odoo для управления производством решает эти задачи, предоставляя инструменты для планирования, учета и анализа всех аспектов производственной деятельности.

Однако каждое производство уникально, и стандартный функционал не всегда учитывает специфику ваших техпроцессов, оборудования или отраслевых требований. Поэтому мы не просто устанавливаем Odoo для производства, а адаптируем и дорабатываем систему под ваши конкретные задачи.

В зависимости от того, какие процессы нужно автоматизировать и какая база уже имеется у вас, мы выполняем:

  • Разработку кастомных модулей Odoo для производства под уникальные техпроцессы
  • Доработку стандартных модулей производства под специфику предприятия
  • Внедрение и настройку системы Odoo управление производством
  • Интеграцию с системами и производственным оборудованием

Важный момент, который стоит учесть при внедрения Odoo “Производство”, – это выбор версии системы. Для сложных и комплексных задач мы рекомендуем платную enterprise-версию. Ее модуль для производства проработан идеально и предлагает максимальный функционал "из коробки". Бесплатная community-версия также содержит модуль для автоматизации производства, но он является базисным – покрывает основные функции, однако для тонкой настройки под ваши уникальные процессы его придется дорабатывать. Мы обладаем необходимой экспертизой для подобной доработки но объем и стоимость работ будут зависеть от ваших требований. В некоторых случаях более рациональным решением может стать покупка и адаптация готового стороннего модуля, и с этим мы тоже готовы помочь.

Если вы рассматриваете Odoo “Производство” для своего предприятия, но не знаете, с чего начать — мы предложим поэтапный план. Наши эксперты помогут определить приоритетные направления и разработают дорожную карту эффективного внедрения.

Как заказать внедрение Odoo для производства в Nextner?

У нас есть успешный опыт автоматизации производств в разных отраслях. Мы поможем и вашему бизнесу — подберем оптимальное решение: начнем с автоматизации отдельных участков или сразу внедрим комплексную систему управления.

Просто позвоните или напишите нам в Telegram – мы предложим вариант, идеально подходящий именно вашему предприятию.

Сотрудничество с нами строится поэтапно:

  • Анализ существующих производственных процессов и оборудования
  • Разработка технического задания и концепции автоматизации
  • Создание или доработка необходимых Odoo модули производство
  • Поэтапное внедрение системы с параллельным ведением учета
  • Интеграция с существующими системами и оборудованием
  • Обучение производственного персонала и ИТ-специалистов
  • Запуск системы и последующая техническая поддержка

Каждый проект включает тестирование на реальных производственных данных и обучение ключевых пользователей.

"Умное производство начинается с прозрачности процессов".
кастомизация ERP Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Команда

Над вашим проектом работает специализированная команда: аналитики, которые понимают специфику технологических процессов, разработчики с глубоким знанием Odoo, тестировщики, менеджер проекта, координирующий все этапы, и технические писатели, готовящие документацию. Каждый специалист имеет опыт работы именно с производственными предприятиями.

Методология

Мы применяем подход, который учитывает непрерывность производственного цикла. Для проектов с четко определенными процессами используем классическую модель (Waterfall) с фиксированными этапами и сроками. Для сложных проектов, где требования могут уточняться, выбираем гибкую методологию (Agile) с поэтапным внедрением и регулярной демонстрацией результатов.
Идеален для предприятий с устоявшимися производственными процессами. Все этапы – анализ, настройка, интеграция с оборудованием, обучение – выполняются последовательно по утвержденному плану. Это гарантирует минимальное вмешательство в рабочий цикл предприятия.
Подходит для производств, внедряющих новые технологические процессы или требующих постепенной адаптации системы. Внедрение разбивается на итерации с приоритезацией по производственной необходимости, что позволяет гибко реагировать на изменения.
Технологии и фреймворки

Backend

ODOO

Чем мы выделяемся

Отраслевая экспертиза

Наши решения учитывают специфику разных типов производственных процессов.


Интеграция с оборудованием
Обеспечиваем интеграцию Odoo с производственным оборудованием и системами контроля.
Глубокая кастомизация
Разрабатываем специализированные Odoo модули производство под уникальные техпроцессы.
Поэтапное внедрение

Внедряем систему Odoo Производства без остановки ваших процессов, используя методологию параллельного запуска. Гарантируем плавный переход на новую систему.

Эффективность

  • Используем библиотеку готовых решений для быстрого запуска проектов и снижения цены на разработку Odoo Производство. 
  • Настраиваем систему под ваши KPI и метрики эффективности. 
  • Интегрируем все отделы в единую систему - от закупок до продаж. 
  • Создаем масштабируемые решения, которые адаптируются под изменения производственных процессов и расширение мощностей.
Стоимость

от 100 000 ₽
за проект

от 1 месяца
на внедрение
Отзывы клиентов

image

Строительная компания SNATEK, г. Красноярск

Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.  

image

Автономная некоммерческая образовательная организация "Дом Знаний"

Благодарность выражает директор автономной некоммерческой образовательной организации "Дом Знаний" Халипа Тагиров.

