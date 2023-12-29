+7 (923) 320-5009
Внедрение Odoo

Aeropartner
Все кейсы этого вида услуг
Решения
Команда
Методология
Технологии
Чем выделяемся
Эффективность
Стоимость
Проекты

Решения

Современный бизнес так или иначе стремится иметь один мощный инструмент вместо десятка разрозненных программ. Внедрение Odoo ERP – это именно тот стратегический шаг, который позволяет объединить все процессы компании – от управления продажами, складом и производством до расчета зарплат, работы с клиентами и коммуникаций в команде.

Компания Nextner предлагает профессиональное внедрение Odoo. Мы не просто устанавливаем программное обеспечение, а создаем работающий инструмент для роста и оптимизации вашего бизнеса.

Почему бизнес выбирает Odoo: ключевые выгоды внедрения

Внедрение Odoo позволяет всегда иметь под рукой один работающий инструмент вместо целого списка программ. Зачем платить в десяток разных мест, накапливая годовые расходы в сотни тысяч рублей? Odoo, внедрить которую можно в любую без исключения компанию, позволяет собрать все в одной системе. Бухгалтерия, склад, производство, CRM, кадры, проекты – все работает на одной базе данных. Это особенно ценно для холдингов и мультикомпаний, где несколько юрлиц могут работать в рамках одной Odoo. Больше не требуются сложные и дорогие интеграции между системами, которые постоянно нужно поддерживать. 

Кроме того, внедрение Odoo помогает экономить финансы компании. Выгода проявляется сразу в нескольких аспектах:

  • Возможность использовать бесплатную версию. Используя Odoo сommunity, вы получаете полнофункциональную ERP-систему, которая требует только оплаты хостинга (сервера). Сравните это с дорогостоящими подписками на другие CRM и ERP-решения – выгода будет очевидна.
  • Предсказуемые расходы. Платная enterprise-версия (около 20 евро с пользователя в месяц) для небольшой команды из десяти человек обойдется дешевле, чем совокупная оплата множества отдельных сервисов. Для крупных компаний экономия становится еще более ощутимой.
  • Скорость и дешевизна доработок. Фреймворк Odoo создан для быстрой разработки. Добавление нового функционала требует меньше времени и ресурсов по сравнению с Django или FastAPI. Часто для кастомизации не требуется отдельный фронтенд-разработчик, что также снижает стоимость. В итоге час работы специалиста по Odoo дает более ощутимый и дешевый результат.

К тому же, внедряя Odoo, бизнес получает полноценную рабочую среду, включающую встроенный мессенджер для общения по задачам, создания каналов и проведения групповых звонков. Коммуникация внутри этой среды будет защищена и никто не сможет ее блокировать. 

Как внедрить Odoo с минимальными рисками?

Мы хорошо понимаем риски, которые могут пугать владельцев бизнеса при внедрении Odoo, но знаем, как их минимизировать:

Риск №1: Потеря данных

Это недопустимо. Поэтому мы выстраиваем надежную систему резервного копирования (бэкапов) и внедряем механизмы мониторинга, которые мгновенно сообщают о любых сбоях в передаче или сохранении информации. Мы узнаем об ошибке раньше, чем вы успеете ее заметить.

Риск №2: cбои в бизнес-процессах

Неправильная настройка системы может привести к прямым финансовым потерям: звонки не будут распределяться, заказы с сайта – теряться, счета – выставляться с ошибками, а клиенты – уходить к конкурентам из-за несвоевременной реакции на их запрос.

Наше решение – итеративное (поэтапное) внедрение Odoo. Мы не спешим и начинаем не с глобального запуска, а с создания MVP – минимально жизнеспособного продукта, небольшого, но рабочего варианта системы. Вы его тестируете, даете обратную связь, а мы дорабатываем на основе пользовательских отзывов. Затем добавляем следующий модуль и так, шаг за шагом, наращиваем систему. Это гарантирует, что вы всегда получаете актуальный и работающий инструмент, а не устаревшие за год разработки.

Риск №3: переплата за разработку

Поэтапный подход позволяет контролировать бюджет. Вы платите за конкретный, работающий функционал и видите окупаемость на каждом шагу, а не вкладываете крупную сумму в проект с отдаленными и неочевидными результатами.

Наш подход к внедрению Odoo

Наша ключевая задача – автоматизация бизнес-процессов через доработку, кастомизацию и поэтапное внедрение Odoo. Начиная работу над проектом, мы проводим глубокий анализ ваших задач, опираясь на собственную экспертизу, а для сложных решений привлекаем профессиональных бизнес-аналитиков.

При этом мы не оказываем услуги “на выезде” в стандартном понимании (например, физическую установку оборудования на производстве или проведение обучающих презентаций в вашем офисе). Наш фокус – качественная удаленная разработка и настройка. Если такой формат (выездные работы) критически важен для вас, мы обсудим это отдельно и, скорее всего, привлечем для этих целей узкопрофильных специалистов.

Как происходит внедрение Odoo? 

Процесс начинается с диагностики и анализа ваших текущих процессов и целей. Затем мы переходим к разработке концепции, ТЗ и поэтапного плана внедрения Odoo, который может выглядеть так: 

  • Создание MVP: базовая настройка, адаптация, запуск первого модуля.
  • Итеративная разработка: доработка на основе вашей обратной связи, добавление нового функционала.
  • Интеграция с вашими сервисами (сайт, телефония, CRM и т.д.).
  • Обучение пользователей и полноценный запуск.
  • Поддержка и дальнейшее масштабирование системы.
image
"Единая система для всех отделов – общий язык для вашего бизнеса".
кастомизация ERP Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Команда

В нашу команду внедрения Odoo входят сертифицированные специалисты по Odoo, которые проведут вас через все этапы – от анализа специфики вашего бизнеса до обучения работы с внедренной системой. Над вашим проектом работает менеджер проекта, координирующий процесс, аналитик, изучающий бизнес-процессы, backend- и frontend-разработчики, тестировщик, DevOps-инженер, обеспечивающий стабильную работу платформы, технический писатель. Все специалисты имеют успешный опыт внедрения Odoo на предприятия и в компании разной специфики.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Мы применяем проверенные подходы к внедрению Odoo, выбирая оптимальную методологию под особенности вашего проекта. Наша команда одинаково успешно работает как по гибким, так и по классическим, гарантируя прозрачность процесса и достижение поставленных целей.
Гибкий подход (Agile)
Идеален для проектов, где требуется адаптивность к меняющимся бизнес-процессам. Мы разбиваем работу на короткие итерации с регулярными демонстрациями результатов. Это позволяет постепенно адаптировать систему под реальные потребности и оперативно вносить корректировки.
Пример:
РИС
Разработка системы госзакупок РИС
Классический подход (Waterfall)
Наиболее эффективен для проектов с четко определенными требованиями и стандартными бизнес-процессами. Все этапы - анализ, настройка, миграция данных, обучение, запуск – выполняются последовательно согласно утвержденному плану. Такой подход обеспечивает полную предсказуемость сроков, бюджета и результата внедрения.
Пример:
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"

Технологии и фреймворки

Backend

ODOO

Чем мы выделяемся

Опыт комплексных внедрений

Мы реализовали проекты по внедрению Odoo в компаниях разных отраслей. Наша экспертиза охватывает все этапы – от предпроектного анализа до поддержки.


Индивидуальный подход

Разрабатываем уникальные схемы внедрения для каждого клиента с учетом специфики бизнеса. 

Гарантия результата

Фиксируем в договоре ключевые показатели эффективности внедрения.

Прозрачность процессов

Предоставляем регулярные отчеты о ходе внедрения. Вы всегда знаете, на каком этапе находится проект и какие задачи решаются

Поэтапное внедрение

Разбиваем проект на логические этапы с понятными результатами. 


Эффективность

  • Создаем работающие решения, которые приносят измеримую выгоду уже в первые месяцы использования.
  • Совместно с бизнес-аналитиками проводим детальный анализ бизнес-процессов и предлагаем оптимальную схему внедрения. 
  • Настраиваем систему под ключевые показатели эффективности вашего бизнеса. 
  • Используем поэтапный подход к внедрению. Начинаем с автоматизации наиболее критически важных процессов.
  • Обучаем сотрудников работе с модулями. Это гарантирует комфортный переход на новую систему.
внедрение Odoo

Стоимость

от 100 000 ₽
за проект

Оставить заявку

от 4 недель
на внедрение
Перезвоните мне

Проекты

Все проекты
разработка микросервиса для аэропартнер
Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки
разработка платформы аренды недвижимости
Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
РИС
Разработка системы госзакупок РИС
Разработка сайтов Выделенная команда Уникальные разработки
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Уникальные разработки
разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
разработка лендинга для Центра культуры коренных народов Прибайкалья
Разработка лендинга «Ердынские игры» для Центра культуры коренных народов Прибайкалья
Разработка сайтов
Дом Знаний
Модернизация и поддержка образовательной платформы "Дом Знаний"
Разработка сайтов Уникальные разработки Выделенная команда
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
кастомизация ERP
Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Разработка сайтов Выделенная команда Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация документооборота iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Разработка сайтов Уникальные разработки
разработка маркетплейса по продаже билетов "Ельчик"
Разработка маркетплейса по продаже билетов "Ельчик"
Уникальные разработки
разработка мультиязычного сайта Туруру.ру
Мультиязычный сайт по продаже недвижимости Туруру.ру
Разработка сайтов Уникальные разработки
Home2Stay
Создание сайта аренды и продажи недвижимости Home2Stay
Разработка сайтов Выделенная команда
парсинг билетов
Парсинг доступных билетов в собор святого семейства в Барселоне
Разработка сайтов

Отзывы клиентов

image

Строительная компания SNATEK, г. Красноярск

Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.  

Увеличить Благодfрность за создание сайта
image

Центр культуры коренных народов Прибайкалья

Центр культуры коренных народов Прибайкалья выражает благодарность за оперативно разработанный лендинг.

Увеличить отзыв центр коренных народов
