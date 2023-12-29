Современный бизнес так или иначе стремится иметь один мощный инструмент вместо десятка разрозненных программ. Внедрение Odoo ERP – это именно тот стратегический шаг, который позволяет объединить все процессы компании – от управления продажами, складом и производством до расчета зарплат, работы с клиентами и коммуникаций в команде.

Компания Nextner предлагает профессиональное внедрение Odoo. Мы не просто устанавливаем программное обеспечение, а создаем работающий инструмент для роста и оптимизации вашего бизнеса.

Почему бизнес выбирает Odoo: ключевые выгоды внедрения

Внедрение Odoo позволяет всегда иметь под рукой один работающий инструмент вместо целого списка программ. Зачем платить в десяток разных мест, накапливая годовые расходы в сотни тысяч рублей? Odoo, внедрить которую можно в любую без исключения компанию, позволяет собрать все в одной системе. Бухгалтерия, склад, производство, CRM, кадры, проекты – все работает на одной базе данных. Это особенно ценно для холдингов и мультикомпаний, где несколько юрлиц могут работать в рамках одной Odoo. Больше не требуются сложные и дорогие интеграции между системами, которые постоянно нужно поддерживать.

Кроме того, внедрение Odoo помогает экономить финансы компании. Выгода проявляется сразу в нескольких аспектах:

Возможность использовать бесплатную версию. Используя Odoo сommunity, вы получаете полнофункциональную ERP-систему, которая требует только оплаты хостинга (сервера). Сравните это с дорогостоящими подписками на другие CRM и ERP-решения – выгода будет очевидна.

Предсказуемые расходы. Платная enterprise-версия (около 20 евро с пользователя в месяц) для небольшой команды из десяти человек обойдется дешевле, чем совокупная оплата множества отдельных сервисов. Для крупных компаний экономия становится еще более ощутимой.

Скорость и дешевизна доработок. Фреймворк Odoo создан для быстрой разработки. Добавление нового функционала требует меньше времени и ресурсов по сравнению с Django или FastAPI. Часто для кастомизации не требуется отдельный фронтенд-разработчик, что также снижает стоимость. В итоге час работы специалиста по Odoo дает более ощутимый и дешевый результат.

К тому же, внедряя Odoo, бизнес получает полноценную рабочую среду, включающую встроенный мессенджер для общения по задачам, создания каналов и проведения групповых звонков. Коммуникация внутри этой среды будет защищена и никто не сможет ее блокировать.

Как внедрить Odoo с минимальными рисками?

Мы хорошо понимаем риски, которые могут пугать владельцев бизнеса при внедрении Odoo, но знаем, как их минимизировать:

Риск №1: Потеря данных

Это недопустимо. Поэтому мы выстраиваем надежную систему резервного копирования (бэкапов) и внедряем механизмы мониторинга, которые мгновенно сообщают о любых сбоях в передаче или сохранении информации. Мы узнаем об ошибке раньше, чем вы успеете ее заметить.

Риск №2: cбои в бизнес-процессах

Неправильная настройка системы может привести к прямым финансовым потерям: звонки не будут распределяться, заказы с сайта – теряться, счета – выставляться с ошибками, а клиенты – уходить к конкурентам из-за несвоевременной реакции на их запрос.

Наше решение – итеративное (поэтапное) внедрение Odoo. Мы не спешим и начинаем не с глобального запуска, а с создания MVP – минимально жизнеспособного продукта, небольшого, но рабочего варианта системы. Вы его тестируете, даете обратную связь, а мы дорабатываем на основе пользовательских отзывов. Затем добавляем следующий модуль и так, шаг за шагом, наращиваем систему. Это гарантирует, что вы всегда получаете актуальный и работающий инструмент, а не устаревшие за год разработки.

Риск №3: переплата за разработку

Поэтапный подход позволяет контролировать бюджет. Вы платите за конкретный, работающий функционал и видите окупаемость на каждом шагу, а не вкладываете крупную сумму в проект с отдаленными и неочевидными результатами.

Наш подход к внедрению Odoo

Наша ключевая задача – автоматизация бизнес-процессов через доработку, кастомизацию и поэтапное внедрение Odoo. Начиная работу над проектом, мы проводим глубокий анализ ваших задач, опираясь на собственную экспертизу, а для сложных решений привлекаем профессиональных бизнес-аналитиков.

При этом мы не оказываем услуги “на выезде” в стандартном понимании (например, физическую установку оборудования на производстве или проведение обучающих презентаций в вашем офисе). Наш фокус – качественная удаленная разработка и настройка. Если такой формат (выездные работы) критически важен для вас, мы обсудим это отдельно и, скорее всего, привлечем для этих целей узкопрофильных специалистов.

Как происходит внедрение Odoo?

Процесс начинается с диагностики и анализа ваших текущих процессов и целей. Затем мы переходим к разработке концепции, ТЗ и поэтапного плана внедрения Odoo, который может выглядеть так: