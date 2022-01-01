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Интеграция платежной системы на сайт

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Решения

Внедрение платежных систем на сайты и в мобильные приложения сегодня становится важной, но не тривиальной задачей для продавцов. Каждый сервис по приему платежей предлагает свои комиссии, которые могут значительно различаться в зависимости от агрегатора и способа оплаты. Это создает необходимость в тщательном выборе подходящих решений для интеграции.

Компания Nextner предлагает профессиональные услуги по интеграции различных платежных систем, таких как U-касса, Тинькофф, RoboKassa, Stripe, PayPal и другие. Правильный выбор агрегатора напрямую влияет на стоимость транзакций, и мы поможем вам подобрать и внедрить оптимальные решения для вашего бизнеса.

Индивидуальный подход к каждому проекту

Мы понимаем, что каждая интеграция уникальна, и предлагаем как готовые решения, так и внедрение платежных систем под индивидуальные требования, чтобы обеспечить надежную и эффективную обработку платежей. Наша команда разработчиков обладает опытом, необходимым для реализации сложных интеграций, которые могут занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от объема и сложности проекта. 

Разнообразие платежных сценариев

Выполняя интеграцию платежной системы на сайт, мы учитываем различные сценарии проведения платежей. Мы можем предложить индивидуальные решения для:

  • обычных платежей – с использованием электронных кошельков, банковских карт и счетов, наличных;
  • отложенных платежей – когда деньги списываются со счета покупателя в момент,  когда он забирает заказ;
  • платежей с использованием номинальных счетов – когда деньги списываются со счета покупателя, но не зачисляются на счет продавца до подтверждения получения товара или услуги.
  • подписок – когда пользователи могут оформить регулярные платежи за доступ к услугам или продукту;
  • оплат по согласованию – когда покупатель отправляет запрос на покупку, а продавец подтверждает возможность выполнения заказа и предоставляет ссылку на оплату;
  • платежей в кредит или рассрочку – что позволяет клиентам совершать покупки, не выплачивая полную сумму сразу.

Управление возвратами

Важно отметить, что интеграция платежных систем на сайт – это не только настройка процесса приема платежей, но и управление возвратами. Мы можем настроить систему так, чтобы пользователи могли легко запрашивать возврат средств, а продавцы – быстро обрабатывать эти запросы.

Интеграция с CRM-системами

Также мы обеспечиваем интеграцию платежных систем с CRM-системами, чтобы у вас была полная картина по заказам и платежам. Это позволяет отслеживать, какие платежи прошли, а какие еще находятся в обработке.

Как заказать интеграцию платежной системы на сайт в Nextner

Если вы хотите интегрировать платежную систему на свой сайт и ищете надежного партнера, компания Nextner предлагает простой и удобный процесс, который включает несколько шагов. Мы  быстро выполним настройку, чтобы ваши пользователи знали, как совершить оплату на сайте. Ниже приведены основные этапы, которые будут ждать вас при заказе интеграции платежной системы на сайт: 

  • Оставьте заявку – зайдите на  сайт Nextner и ознакомьтесь с нашей командой и портфолио, изучите услугу интеграции платежных систем, заполните форму простую форму обратной связи, указав свой номер, либо напиши нам в Telegram.
  • Консультация – менеджер компании свяжется с вами для обсуждения ваших требований и пожеланий. 
  • Получите индивидуальное предложение – на основе полученной от вас информации менеджер подготовит предложение с ценой и сроками.
  • Заключите договор – после согласования условий подпишите договор, в котором будут отображены все детали нашего сотрудничества.
  • Следите за разработкой – команда Nextner начнет интеграцию платежной системы на ваш сайт и будет держать вас в курсе.
  • Получите готовый продукт – после завершения интеграции мы протестируем систему, чтобы убедиться, что все работает правильно, и передадим вам готовый продукт. 
  • Получайте техническую поддержку – Nextner также выполняет техническую поддержку после запуска, чтобы помочь вам с любыми вопросами.

Выбирая Nextner, вы делаете шаг к успешной интеграции, которая поможет вашему бизнесу расти и развиваться в условиях конкурентного рынка. Позвольте нам помочь вам упростить процесс оплаты и сделать его удобным.

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"Вывод на сайт функции оплаты также обеспечивает возможность аналитики и отслеживания транзакций, что помогает в принятии обоснованных бизнес-решений."
Дом Знаний Дом Знаний

Команда

Команда Nextner для интеграции платежной системы на сайт состоит из высококвалифицированных специалистов, включая разработчиков, аналитиков, тестировщиков и менеджеров проекта. Наша команда создает надежные и адаптивные решения, которые легко интегрируются с существующими платформами. Преимуществом работы с Nextner является индивидуальный подход к каждому проекту, что позволяет создавать решения, идеально соответствующие потребностям вашего бизнеса и ожиданиям ваших клиентов.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps

Методология

Мы используем как гибкие методологии, такие как Agile, позволяющие быстро реагировать на изменения и обеспечивать непрерывное улучшение, так и более строгие подходы, такие как Waterfall, для проектов с четко определенными требованиями и сроками. Важным аспектом нашей работы является не только эффективное взаимодействие внутри команды, но и прозрачная коммуникация с заказчиком на каждом этапе интеграции. Мы стремимся к тому, чтобы клиент был вовлечен в процесс, получая регулярные обновления и возможность вносить изменения по мере необходимости. Такой подход гарантирует, что конечное решение будет полностью соответствовать ожиданиям и бизнес-целям наших заказчиков, обеспечивая безопасные и удобные способы оплаты.


Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO ODOO

Frontend

CSS

Чем мы выделяемся

Индивидуальный подход

Мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и поэтому разрабатываем решения, которые точно соответствуют вашим потребностям и целям. Учитывая специфику вашего бизнеса, мы создаем интеграции, способные эффективно решать конкретные задачи, избегая излишних функций и сложностей.

Комплексная экспертиза

Наша команда состоит из опытных специалистов с разнообразными навыками – от проектирования до тестирования. Это позволяет нам обеспечивать высокое качество на каждом этапе интеграции платежной системы, гарантируя, что конечный продукт будет работать без сбоев и соответствовать всем вашим требованиям.


Гибкие методологии

Мы применяем лучшие практики разработки, сочетая различные подходы. Это дает нам возможность быстро адаптироваться к изменениям в проекте и эффективно выполнять задачи, при этом сохраняя высокий стандарт качества.


Ориентированность на результат

Мы регулярно проводим анализ работы интегрированных платежных систем, чтобы выявить возможности для улучшения. Наша цель – максимально повысить их функциональность и полезность для вашего бизнеса, обеспечивая вам стабильный и эффективный процесс обработки платежей.


Эффективность

  • Специализируемся на глубоком исследовании, анализе и создании сложных продуктов. 
  • Умеем оптимизировать каждый этап разработки, что позволяет быстро достигать поставленных целей благодаря пошаговому подходу.
  • Готовы сотрудничать с клиентами, у которых отсутствует документация или она не полностью отражает текущие потребности. 
  • Предоставляем полную поддержку на всех стадиях разработки, от идеи до воплощения

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Стоимость

от 500 тыс. руб.
за проект

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