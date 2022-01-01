Интеграция платежной системы на сайт

Внедрение платежных систем на сайты и в мобильные приложения сегодня становится важной, но не тривиальной задачей для продавцов. Каждый сервис по приему платежей предлагает свои комиссии, которые могут значительно различаться в зависимости от агрегатора и способа оплаты. Это создает необходимость в тщательном выборе подходящих решений для интеграции.

Компания Nextner предлагает профессиональные услуги по интеграции различных платежных систем, таких как U-касса, Тинькофф, RoboKassa, Stripe, PayPal и другие. Правильный выбор агрегатора напрямую влияет на стоимость транзакций, и мы поможем вам подобрать и внедрить оптимальные решения для вашего бизнеса.

Индивидуальный подход к каждому проекту

Мы понимаем, что каждая интеграция уникальна, и предлагаем как готовые решения, так и внедрение платежных систем под индивидуальные требования, чтобы обеспечить надежную и эффективную обработку платежей. Наша команда разработчиков обладает опытом, необходимым для реализации сложных интеграций, которые могут занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от объема и сложности проекта.

Разнообразие платежных сценариев

Выполняя интеграцию платежной системы на сайт, мы учитываем различные сценарии проведения платежей. Мы можем предложить индивидуальные решения для:

обычных платежей – с использованием электронных кошельков, банковских карт и счетов, наличных;

отложенных платежей – когда деньги списываются со счета покупателя в момент, когда он забирает заказ;

платежей с использованием номинальных счетов – когда деньги списываются со счета покупателя, но не зачисляются на счет продавца до подтверждения получения товара или услуги.

подписок – когда пользователи могут оформить регулярные платежи за доступ к услугам или продукту;

оплат по согласованию – когда покупатель отправляет запрос на покупку, а продавец подтверждает возможность выполнения заказа и предоставляет ссылку на оплату;

платежей в кредит или рассрочку – что позволяет клиентам совершать покупки, не выплачивая полную сумму сразу.

Управление возвратами

Важно отметить, что интеграция платежных систем на сайт – это не только настройка процесса приема платежей, но и управление возвратами. Мы можем настроить систему так, чтобы пользователи могли легко запрашивать возврат средств, а продавцы – быстро обрабатывать эти запросы.

Интеграция с CRM-системами

Также мы обеспечиваем интеграцию платежных систем с CRM-системами, чтобы у вас была полная картина по заказам и платежам. Это позволяет отслеживать, какие платежи прошли, а какие еще находятся в обработке.

Как заказать интеграцию платежной системы на сайт в Nextner

Если вы хотите интегрировать платежную систему на свой сайт и ищете надежного партнера, компания Nextner предлагает простой и удобный процесс, который включает несколько шагов. Мы быстро выполним настройку, чтобы ваши пользователи знали, как совершить оплату на сайте. Ниже приведены основные этапы, которые будут ждать вас при заказе интеграции платежной системы на сайт:

Оставьте заявку – зайдите на сайт Nextner и ознакомьтесь с нашей командой и портфолио, изучите услугу интеграции платежных систем, заполните форму простую форму обратной связи, указав свой номер, либо напиши нам в Telegram.

Консультация – менеджер компании свяжется с вами для обсуждения ваших требований и пожеланий.

Получите индивидуальное предложение – на основе полученной от вас информации менеджер подготовит предложение с ценой и сроками.

Заключите договор – после согласования условий подпишите договор, в котором будут отображены все детали нашего сотрудничества.

Следите за разработкой – команда Nextner начнет интеграцию платежной системы на ваш сайт и будет держать вас в курсе.

Получите готовый продукт – после завершения интеграции мы протестируем систему, чтобы убедиться, что все работает правильно, и передадим вам готовый продукт.

Получайте техническую поддержку – Nextner также выполняет техническую поддержку после запуска, чтобы помочь вам с любыми вопросами.

Выбирая Nextner, вы делаете шаг к успешной интеграции, которая поможет вашему бизнесу расти и развиваться в условиях конкурентного рынка. Позвольте нам помочь вам упростить процесс оплаты и сделать его удобным.