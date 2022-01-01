IT-разработка для стартапов

Популярное сегодня слово “стартап” воспринимается по-разному: для одних это начало любого бизнеса, а для других – исключительно айтишный термин. Однако вне зависимости от понимания подход к разработке IT-продуктов для стартапов остается единым. Различия заключаются лишь в продуктах, которые требуются для реализации идеи.
Если говорить об IT-стартапах, то здесь, как правило, разрабатываются различные сервисы. Примерами таких стартапов могут служить Wildberries, Яндекс и Google, которые тоже когда-то начинали с инновационных решений. В свою очередь, оффлайн-стартапам чаще требуются мобильные приложения, сайты и боты.
Команда Nextner предлагает IT-разработку для стартапов, как в области IT, так и для начинающих оффлайн-компаний. Мы разрабатываем уникальные продукты с привлекательным и функциональным дизайном, обеспечивая удобство их использования, что особенно важно для привлечения клиентов.
Наличие собственного сайта или приложения для стартапа стало неотъемлемой частью успешного развития. Это не просто модный тренд, а необходимость, которая открывает новые горизонты.
Начинающей фирме айти-продукт помогает моментально заявить о себе и ярко выделиться среди конкурентов. В условиях насыщенного рынка, когда множество компаний предлагают схожие услуги, именно вы должны привлечь внимание клиентов и инвесторов.
Для айти-команд собственные продукты позволяют автоматизировать множество рутинных процессов и сэкономить время и ресурсы, сосредоточившись на развитии бизнеса. Также они позволяют собирать и анализировать данные о пользователях, которые помогут в принятии обоснованных решений и дальнейшего улучшения.
Команда Nextner создает современные и масштабируемые IT-продукты для стартапа, которые легко адаптируются к росту компании, позволяя добавлять новые функции и расширять функционал по мере развития бизнеса.
Разработка сайтов и приложений для стартапа имеет свои уникальные особенности, которые отличают ее от разработки для устоявшихся компаний:
Процесс создания сайтов и приложений для стартапов включает несколько ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в достижении успешного результата:
На первом этапе мы проводим анализ рынка и конкурентов. Это помогает сформировать детальный план развития проекта, определить архитектуру сайта или приложения, а также выявить ключевые функции для минимально жизнеспособного продукта (MVP).
На этом этапе мы разрабатываем основные функции, которые составляют MVP. Это позволяет быстро протестировать идею и получить ценную обратную связь от пользователей, что критически важно для дальнейшей корректировки направления разработки.
На этом этапе создаются интерактивные или статичные макеты для визуализации интерфейса и функций продукта, вносятся корректировки и разрабатывается подробное техническое задание для разработчика и дизайнера.
Разработка как правило выполняется итерациями, мы регулярно демонстрируя клиенту прогресс. Так мы можем быстро адаптироваться к изменениям и улучшать продукт на основе отзывов.
На этапе тестирования специалисты тщательно проверяют рабочую версию на наличие ошибок и недочетов.
Грамотный запуск позволяет стартапу быстро выйти на рынок. Наша команда помогает клиенту освоить новый продукт и остается на связи для решения возникающих вопросов.
Мы предлагаем заказчику постоянную техническую поддержку, чтобы гарантировать, что продукт функционирует грамотно и остается актуальным.
Каждый из этапов направлен на создание качественного продукта, который поможет вашему проекту добиться успеха на рынке, начиная с минимально жизнеспособного продукта MVP и далее развиваясь в соответствии с потребностями пользователей. С Nextner вы получите поддержку на каждом этапе!
Заказать разработку сайта или приложения для стартапа в Nextner просто. Вам нужно только заполнить форму на нашем сайте или связаться с нами по указанным контактам (телефон, Telegram). Вы сможете обсудить вашу идею с нашими экспертами, которые помогут уточнить требования и цели проекта. После предварительного анализа мы составим коммерческое предложение с детальным описанием этапов, сроков и стоимости разработки для стартапа. Если вас устроят условия и наш опыт работы над другими проектами, мы подпишем договор и начнем сотрудничество. Если вы готовы сделать первый шаг к успешному запуску бизнеса, свяжитесь с нами, давайте вместе создадим что-то уникальное, что поможет легкому старту!
Наша команда состоит из профессионалов с различными специализациями: разработчики, UX/UI-дизайнеры, проектные менеджеры, специалисты по SEO-продвижению, тестировщики, контент-менеджеры. Мы работаем в тесном сотрудничестве как на этапе проектирования, так и на последующих этапах, чтобы обеспечить эффективное выполнение проекта и достижение ваших бизнес-целей. Каждый член команды имеет опыт работы с начинающими предпринимателями и понимает особенности взаимодействия.
Мы применяем две методологии разработки: классическую и Agile. Каждая обладает уникальными преимуществами, что позволяет нам эффективно управлять проектами и создавать продукты, соответствующие актуальным потребностям заказчика.
Мы уверены в высоком уровне наших услуг и предоставляем гарантию на все завершенные проекты. Наши клиенты могут рассчитывать на бесплатные консультации по работе со своим продуктом и его доработке, чтобы он всегда оставался актуальным и соответствовал требованиям рынка.
Мы общаемся с клиентами на простом языке, разъясняя даже самые сложные аспекты разработки. Наша команда готова подстраиваться под ваше расписание, обеспечивая комфортное взаимодействие независимо от часового пояса.
Работа небольшим и слаженным коллективом позволяет нам устранять любые бюрократические преграды и быстро реагировать на изменения и запросы клиентов. Мы ценим ваше время и стремимся к быстрому решению задач.
Мы держим разумные цены на разработку сайтов и приложений для стартапов. Эффективная организация нашей удаленной работы позволяет снизить накладные расходы, что отражается на стоимости услуг. Мы гарантируем высокое качество при доступной цене.