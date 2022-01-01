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IT-разработка для стартапов

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Решения

Популярное сегодня слово “стартап” воспринимается по-разному: для одних это начало любого бизнеса, а для других – исключительно айтишный термин. Однако вне зависимости от понимания подход к разработке IT-продуктов для стартапов остается единым. Различия заключаются лишь в продуктах, которые требуются для реализации идеи.

Если говорить об IT-стартапах, то здесь, как правило, разрабатываются различные сервисы. Примерами таких стартапов могут служить Wildberries, Яндекс и Google, которые тоже когда-то начинали с инновационных решений. В свою очередь, оффлайн-стартапам чаще требуются мобильные приложения, сайты и боты.

Команда Nextner предлагает IT-разработку для стартапов, как в области IT, так и для начинающих оффлайн-компаний. Мы разрабатываем уникальные продукты с привлекательным и функциональным дизайном, обеспечивая удобство их использования, что особенно важно для привлечения клиентов.

Зачем стартапу свой IT-продукт?

Наличие собственного сайта или приложения для стартапа стало неотъемлемой частью успешного развития. Это не просто модный тренд, а необходимость, которая открывает новые горизонты. 

Начинающей фирме айти-продукт помогает моментально заявить о себе и ярко выделиться среди конкурентов. В условиях насыщенного рынка, когда множество компаний предлагают схожие услуги, именно вы должны привлечь внимание клиентов и инвесторов.

Для айти-команд собственные продукты позволяют автоматизировать множество рутинных процессов и сэкономить время и ресурсы, сосредоточившись на развитии бизнеса. Также они позволяют собирать и анализировать данные о пользователях, которые помогут в принятии обоснованных решений и дальнейшего улучшения.

Команда Nextner создает современные и масштабируемые IT-продукты для стартапа, которые легко адаптируются к росту компании, позволяя добавлять новые функции и расширять функционал по мере развития бизнеса.

В чем особенности разработки сайтов и приложений для стартапа?

Разработка сайтов и приложений для стартапа имеет свои уникальные особенности, которые отличают ее от разработки для устоявшихся компаний: 

  • Потребность в MVP – создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) является важным этапом. На начальных этапах стартапы часто ориентируются на разработку базовой версии продукта с минимальным набором функций, которая позволит протестировать идеи на практике. Это помогает сэкономить время и ресурсы, а также получить раннюю обратную связь от пользователей для дальнейшего улучшения продукта. MVP для стартапов позволяет проверить гипотезы и понять, будет ли продукт востребован на рынке. Команда Nextner применяет практику поэтапных запусков, что позволяет сначала создать простую версию продукта, проверить ее работоспособность и только затем продолжать разработку. Это особенно важно в условиях высокой конкуренции, когда новички должны быстро реагировать на изменения и адаптироваться к потребностям пользователей.
  • Гибкость и адаптивность – начинающие компании часто работают в условиях неопределенности и быстро меняющихся требований. Поэтому разработка сайтов и приложений для стартапов должна быть гибкой, позволяя команде быстро адаптироваться к новым условиям, изменять функционал и приоритизировать задачи в зависимости от обратной связи от пользователей и рыночных тенденций.
  • Ограниченные ресурсы: новички в бизнесе обычно располагают ограниченным бюджетом. Это требует от команды разработки умения эффективно распределять ресурсы, оптимизировать процессы и использовать доступные инструменты и технологии, чтобы достичь максимальных результатов при минимальных затратах.
  • Скорость создания – в условиях высокой конкуренции новичкам нужно очень быстро выводить свои продукты на рынок. Это требует высокой скорости работы разработчиков.
  • Фокус на пользовательском опыте – успех стартапа часто зависит от того, насколько хорошо его продукт отвечает потребностям пользователей. Поэтому разработка сайта для стартапа должна быть сосредоточена на создании удобного и интуитивно понятного интерфейса.
  • Итеративный подход – разработка для стартапов часто выглядит как итеративный процесс, где продукт постоянно дорабатывается на основе полученной обратной связи. Это позволяет быстро вносить изменения и тестировать новые идеи и функции.
  • Интеграция с другими системами – многие бизнесы работают в экосистемах, где необходимо интегрироваться с другими сервисами и платформами. Это требует от разработчиков понимания API и других технологий для обеспечения совместимости и бесшовного взаимодействия.

Этапы разработки сайтов и приложений для стартапов

Процесс создания сайтов и приложений для стартапов включает несколько ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в достижении успешного результата:

  • Предпроектная аналитика

На первом этапе мы проводим анализ рынка и конкурентов. Это помогает сформировать детальный план развития проекта, определить архитектуру сайта или приложения, а также выявить ключевые функции для минимально жизнеспособного продукта (MVP). 

  • Создание минимально жизнеспособного продукта (MVP)

На этом этапе мы разрабатываем основные функции, которые составляют MVP. Это позволяет быстро протестировать идею и получить ценную обратную связь от пользователей, что критически важно для дальнейшей корректировки направления разработки.

  • Прототипирование

На этом этапе создаются интерактивные или статичные макеты для визуализации  интерфейса и функций продукта, вносятся корректировки и разрабатывается подробное техническое задание для разработчика и дизайнера. 

  • Разработка

Разработка как правило выполняется итерациями, мы регулярно демонстрируя клиенту прогресс. Так мы можем быстро адаптироваться к изменениям и улучшать продукт на основе отзывов.

  • Тестирование

На этапе тестирования специалисты тщательно проверяют рабочую версию на наличие ошибок и недочетов. 

  • Запуск и обучение работе с продуктом 

Грамотный запуск позволяет стартапу быстро выйти на рынок. Наша команда помогает клиенту освоить новый продукт и остается на связи для решения возникающих вопросов.

  • Техническая поддержка и консультирование

Мы предлагаем заказчику постоянную техническую поддержку, чтобы гарантировать, что продукт функционирует грамотно и остается актуальным. 

Каждый из этапов направлен на создание качественного продукта, который поможет вашему проекту добиться успеха на рынке, начиная с минимально жизнеспособного продукта MVP и далее развиваясь в соответствии с потребностями пользователей. С Nextner вы получите поддержку на каждом этапе!

Как заказать разработку для стартапа в Nextner?

Заказать разработку сайта или приложения для стартапа в Nextner просто. Вам нужно только заполнить форму на нашем сайте или связаться с нами по указанным контактам (телефон, Telegram). Вы сможете обсудить вашу идею с нашими экспертами, которые помогут уточнить требования и цели проекта. После предварительного анализа мы составим коммерческое предложение с детальным описанием этапов, сроков и стоимости разработки для стартапа. Если вас устроят условия и наш опыт работы над другими проектами, мы подпишем договор и начнем сотрудничество. Если вы готовы сделать первый шаг к успешному запуску бизнеса, свяжитесь с нами, давайте вместе создадим что-то уникальное, что поможет легкому старту!

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Успех стартапа зависит от команды, а не только от продукта.
Проект "Ельчик" Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру Проект Туруру.ру

Команда

Наша команда состоит из профессионалов с различными специализациями: разработчики, UX/UI-дизайнеры, проектные менеджеры, специалисты по SEO-продвижению, тестировщики, контент-менеджеры. Мы работаем в тесном сотрудничестве как на этапе проектирования, так и на последующих этапах, чтобы обеспечить эффективное выполнение проекта и достижение ваших бизнес-целей. Каждый член команды имеет опыт работы с начинающими предпринимателями и понимает особенности взаимодействия.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Мы применяем две методологии разработки: классическую и Agile. Каждая обладает уникальными преимуществами, что позволяет нам эффективно управлять проектами и создавать продукты, соответствующие актуальным потребностям заказчика.

Классическая методология
Классическая методология позволяет четко планировать этапы проекта, устанавливать сроки и контролировать выполнение задач, что обеспечивает высокое качество и предсказуемость результатов.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Методология Agile
Agile позволяет быстро адаптироваться к изменениям и новым требованиям, эффективно управлять проектами и минимизировать риски. Применяя Agile, мы можем обеспечивать регулярную обратную связь и вовлеченность клиента в процесс разработки.
Пример:
РИС
РИС

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO ODOO FLASK CHERRYPY

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Backend

FASTAPI

Frontend

REACT

Backend

AIOHTTP ASYNCIO

Чем мы выделяемся

Контроль качества

Мы уверены в высоком уровне наших услуг и предоставляем гарантию на все завершенные проекты. Наши клиенты могут рассчитывать на бесплатные консультации по работе со своим продуктом и его доработке, чтобы он всегда оставался актуальным и соответствовал требованиям рынка.

Доступный и понятный подход

Мы общаемся с клиентами на простом языке, разъясняя даже самые сложные аспекты разработки. Наша команда готова подстраиваться под ваше расписание, обеспечивая комфортное взаимодействие независимо от часового пояса.

Адаптивность и оперативность

Работа небольшим и слаженным коллективом позволяет нам устранять любые бюрократические преграды и быстро реагировать на изменения и запросы клиентов. Мы ценим ваше время и стремимся к быстрому решению задач.

Привлекательные цены

Мы держим разумные цены на разработку сайтов и приложений для стартапов. Эффективная организация нашей удаленной работы позволяет снизить накладные расходы, что отражается на стоимости услуг. Мы гарантируем высокое качество при доступной цене.

Эффективность

  • Индивидуальный подход к каждому проекту, учитывающий уникальные потребности вашего бизнеса.
  • Опытная команда разработчиков, дизайнеров, специалистов по продвижению и контенту, тестировщиков, готовых поддержать вас на каждом этапе.
  • Современные технологии и инструменты, которые обеспечивают высокое качество продукта.
  • Гибкие условия работы и возможность адаптации проекта в процессе разработки.
Разработки для стартапа

Стоимость

от 500 000 ₽
за проект

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от 1 месяца
на разработку
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Проекты

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Проект "Ельчик"
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Проект Туруру.ру
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+7 (923) 320-5009
Перезвоните мне
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