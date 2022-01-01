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Разработка интернет-порталов

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Решения

Команда Nextner предлагает профессиональные услуги по разработке интернет-порталов, которые помогут вашему бизнесу выйти на новый уровень. Мы создаем удобные, функциональные и привлекательные веб-решения, которые соответствуют вашим потребностям и целям.

При разработке интернет-порталов мы учитываем множество факторов, чтобы создать продукт, который будет максимально эффективным и удобным для пользователей. Мы изучаем специфику вашего бизнеса и разрабатываем интернет-портал, который полностью соответствует вашим задачам и целям. 

Все наши порталы разрабатываются с учетом мобильных устройств, что позволяет пользователям комфортно пользоваться ресурсом на любых экранах. Мы также обеспечиваем интеграцию с различными системами и сервисами, такими как CRM, ERP и платежные системы, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы. Особое внимание уделяется безопасности данных.

Когда и кому нужна разработка интернет-портала?

Разработка интернет-портала нужна организациям, которые хотят оптимизировать доступ к информации и услугам. Порталы могут служить центрами для предоставления контента, взаимодействия с пользователями и управления ресурсами. Например, образовательные учреждения могут использовать интернет-порталы для организации учебного процесса, предоставляя пользователям доступ к материалам, расписанию, общению с педагогами или администрацией.

Бизнес также может извлечь выгоду, если внедрит интернет-порталы, которые помогают улучшить внутренние процессы и коммуникацию с клиентами. Корпоративные порталы могут включать функции для управления проектами, обмена документами и поддержки клиентского сервиса. Это позволяет повысить эффективность работы и улучшить взаимодействие между сотрудниками и клиентами.

Также интернет-порталы могут быть полезны для сообществ и отдельных пользователей, стремящихся объединиться вокруг общих интересов. Порталы для хобби, путешествий или профессиональных сообществ позволяют обмениваться опытом и ресурсами, создавая пространство для взаимодействия и сотрудничества. Таким образом, интернет-порталы играют ключевую роль в различных сферах, обеспечивая доступность и удобство.

Особенности разработки интернет-порталов

Разработка интернет-портала отличается от создания обычного сайта несколькими ключевыми аспектами:

  • интернет-порталы часто имеют более сложную архитектуру, так как они предназначены для обработки больших объемов данных и предоставления пользователям разнообразного контента. Они могут включать множество интеграций с внешними системами и базами данных, что требует более тщательной проработки бэкенда.
  • такие ресурсы обычно ориентированы на взаимодействие с пользователями, предлагая функции, такие как регистрация, персонализация контента, управление учетными записями и доступ к специализированным сервисам. Это требует реализации сложных механизмов аутентификации и авторизации и разработки интерфейсов, удобных для различных категорий.
  • веб-порталы часто имеют многоуровневую структуру навигации и различные категории контента, что делает их более сложными в плане юзабилити. Разработка портала требует более глубокого анализа пользовательских сценариев и проектирования интерфейса, чтобы обеспечить интуитивно понятный доступ к информации.
  • они могут включать в себя элементы взаимодействия, такие как форумы, блоги или системы комментариев, что создает дополнительные требования к модерации и управлению контентом. Это отличает их от традиционных сайтов, которые могут иметь более статичную структуру и контент.

Сколько стоит разработка интернет-портала?

Цена создания интернет-портала зависит от нескольких ключевых факторов.

  • Функциональность: чем больше функций нужно реализовать, тем дороже будет проект. 
  • Дизайн и пользовательский интерфейс: уникальный и адаптивный дизайн требует больше ресурсов.
  • Выбор технологий разработки: сложные технологии могут увеличить затраты. Объем контента, который нужно подготовить и интегрировать, тоже важен. Безопасность — это еще один аспект, так как высокие стандарты защиты требуют дополнительных вложений.
  • Сроки реализации: если проект нужно сделать быстро, это потребует больше ресурсов. 
  • Поддержка после запуска: сюда могут входить расходы на хостинг и доменное имя, а также маркетинг и SEO. 
  • Опыт и квалификация команды разработчиков: от квалификации зависит цена часа работы специалиста.

Команда Nextner готова предложить конкурентные, адекватные и прозрачные цены на разработку интернет-порталов. Мы понимаем, что стоимость проекта должна быть обоснованной и доступной, поэтому мы избегаем лишней бюрократии. Оплачивая нашу работу, вы не будете нести расходы на аренду роскошного офиса или элитный кофе – мы сосредоточены на том, чтобы предоставить вам качественный продукт по разумной цене.

Как заказать разработку интернет-портала в Nextner?

Чтобы заказать разработку интернет-портала в Nextner, просто зайдите на наш сайт, ознакомьтесь с нашим портфолио и узнайте, как мы можем помочь вам. Если у вас возникли вопросы или вы хотите обсудить детали своего проекта, не стесняйтесь связаться с нами по телефону или через Telegram. Мы выслушаем ваши идеи и предложим индивидуальные решения, соответствующие вашим потребностям.

Наличие краткого описания вашего проекта с указанием основных функций и целей поможет нам лучше понять ваши ожидания. Мы назначим консультацию, чтобы обсудить все детали, и предоставим коммерческое предложение с оценкой стоимости и сроков разработки интернет-портала. Как только вы будете готовы, мы подпишем договор и начнем работу над вашим проектом. На каждом этапе мы будем поддерживать связь, чтобы убедиться, что все идет в соответствии с вашими ожиданиями.

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"Разработка интернет-портала требует постоянного тестирования и улучшения."
Дом Знаний Дом Знаний

Команда

Наша команда состоит из опытных специалистов, включая веб-разработчиков, дизайнеров, контент-менеджеров, маркетологов, SEO-специалистов, аналитиков и тестировщиков. Мы работаем согласованно над каждым проектом, уделяя внимание всем аспектам – от креативного дизайна до удобной структуры контента. Наша цель – создать привлекательный и функциональный интернет-портал, готовый к успешному продвижению.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

Разработка современного интернет-портала, как правило, является масштабным проектом, для которого можно использовать различные методологические подходы.

Срочная
Срочная методология предполагает асинхронное сотрудничество нескольких специалистов одного профиля над проектом. Это позволяет значительно сократить время разработки, хотя и приводит к увеличению бюджета проекта.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Agile
Методология Agile подходит для разработки крупных e-commerce проектов. Благодаря своей гибкости, методология позволяет реализовывать проект малыми, но уверенными итерациями, периодически актуализируя правильное направление развития.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON

Frontend

VUE CSS

Чем мы выделяемся

Гарантии на всех этапах

Мы предоставляем надежные гарантии на каждую стадию разработки интернет-портала и проводим консультацию по управлению сайтом после завершения проекта.

Удобство сотрудничества

Мы создаем комфортную коммуникацию, адаптируясь к вашему графику и часовому поясу, чтобы обеспечить приятное взаимодействие.

Быстрое выполнение проектов

Наш опыт удаленной работы позволяет нам эффективно разрабатывать интернет-порталы в кратчайшие сроки, сосредоточившись на качестве и оперативности выполнения задач.

Эффективность

  • Минимум бюрократии: мы избегаем лишних формальностей, что ускоряет процесс разработки и принятия решений.
  • Глубокая экспертиза: наша команда состоит из опытных специалистов, которые знают все тонкости создания интернет-порталов.
  • Адаптивный подход: мы гибко реагируем на изменения и учитываем пожелания клиента на всех этапах проекта.
  • Современные технологии: используем передовые инструменты и методологии, что позволяет создавать инновационные решения и повышать функциональность портала.
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Стоимость

от 500 000 ₽
за проект

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от 2 месяцев
на разработку
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