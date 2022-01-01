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Разработка корпоративных порталов

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В современном бизнесе корпоративные порталы становятся важным инструментом для оптимизации внутренних процессов и повышения эффективности взаимодействия между сотрудниками. Команда Nextner предлагает разработку корпоративных порталов, которые не только отвечают вашим уникальным потребностям, но и вдохновляют на новые идеи и сотрудничество. 

Мы понимаем, что каждый бизнес – это своя история, и наш подход основан на глубоком понимании ваших целей. С помощью интуитивно понятного дизайна и современных технологий мы создадим пространство, где ваши сотрудники смогут легко находить нужную информацию, делиться знаниями и работать в команде, что в конечном итоге приведет к росту и успеху вашей компании. 

Когда и кому нужен корпоративный портал?

Корпоративный портал нужен организациям, которые стремятся улучшить внутренние процессы, повысить эффективность работы и обеспечить удобный доступ к информации для сотрудников. Он становится особенно актуальным в условиях растущей популярности удаленной работы и необходимости интеграции различных бизнес-процессов. Портал помогает централизовать данные, облегчить коммуникацию между подразделениями и автоматизировать рутинные задачи, что в свою очередь способствует повышению продуктивности.

Корпоративный портал может быть полезен как крупным компаниям с большим количеством сотрудников, так и малым и средним бизнесам, стремящимся оптимизировать свои процессы. Он подходит для организаций, которые хотят улучшить управление проектами, обеспечить доступ к обучающим материалам, документам и внутренним ресурсам, а также создать платформу для взаимодействия сотрудников. В конечном итоге, корпоративный портал помогает создать единое информационное пространство, что особенно важно для компаний, ориентированных на инновации и развитие.

Корпоративный портал или корпоративный сайт – что нужно вашей компании?

Чтобы определить, что именно нужно вашей организации – корпоративный портал или корпоративный сайт – важно учитывать цели и задачи, которые вы хотите решить.

Корпоративный сайт в первую очередь предназначен для внешней аудитории. Он служит витриной компании, предоставляет информацию о продуктах и услугах, помогает в привлечении клиентов и партнеров. Если ваша цель заключается в повышении узнаваемости бренда, привлечении новых клиентов или предоставлении информации о компании, то корпоративный сайт будет оптимальным решением.

Корпоративный портал, с другой стороны, ориентирован на внутренние процессы и сотрудников. Он помогает централизовать данные, улучшить коммуникацию между подразделениями, автоматизировать рутинные задачи и обеспечить доступ к обучающим материалам и внутренним ресурсам. Если ваша организация сталкивается с проблемами в управлении проектами, взаимодействии сотрудников или эффективной обработке информации, то корпоративный портал станет более подходящим инструментом для повышения продуктивности и оптимизации работы.

В чем особенность разработки корпоративных порталов?

Создание корпоративного портала требует внимательного подхода и учета разных факторов. Прежде всего, архитектура такого ресурса должна быть хорошо продумана и способна расти вместе с увеличением объема информации и числа пользователей. Это включает в себя интеграцию с уже существующими системами, такими как CRM и ERP, что требует тщательной проработки технических деталей.

Также важно создать удобный интерфейс. Ресурс должен быть простым и понятным для всех сотрудников, независимо от их уровня технической подготовки. Для этого необходимо проектирование навигации и пользовательских сценариев, чтобы обеспечить легкий доступ к нужной информации.

Кроме того, корпоративные порталы должны иметь элементы взаимодействия, такие как форумы, чаты и системы комментариев, чтобы сотрудники могли активно обмениваться мнениями и идеями. Это требует разработки механизмов управления контентом и обеспечения безопасности данных.

Сколько стоит разработка корпоративного портала?

Цена разработки корпоративного портала под ключ зависит от множества факторов. Среди них можно выделить функциональность, так как чем больше функций и возможностей требуется реализовать, тем выше стоимость проекта. Также важен дизайн, поскольку качественный и уникальный внешний вид требует дополнительных ресурсов и времени. Выбор технологий разработки играет не менее значимую роль, ведь сложные решения могут потребовать больше разработчиков и увеличить временные затраты. Объем контента также существенно влияет на цену, особенно если необходимо создать большое количество материалов. Кроме того, высокий уровень защиты данных требует дополнительных инвестиций в разработку и тестирование. Наконец, сроки реализации проекта могут сказаться на общей стоимости, так как сжатые сроки могут потребовать увеличения команды или пересмотра планов.

Как заказать разработку корпоративного портала в Nextner?

Чтобы заказать разработку корпоративного портала под ключ в Nextner, просто перейдите на страницу с контактной информацией на нашем сайте. Вы можете написать нам или позвонить, чтобы обсудить свои идеи и требования.

Мы будем рады обсудить с вами, как должен выглядеть ваш портал, какие функции вам нужны и как он будет интегрироваться с существующими системами. После обсуждения мы озвучим итоговую цену разработки корпоративного портала и условия работы.

Если вас все устроит, мы подпишем договор, и наша команда приступит к работе над вашим проектом. В процессе разработки вы всегда сможете общаться с нашим проджект-менеджером, получать обновления и вносить изменения. Мы уверены, что сможем сделать этот процесс максимально комфортным и понятным для вас!

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"Разработка корпоративного портала – это искусство упрощения сложностей, чтобы каждый сотрудник мог легко найти свой путь к информации."
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Команда

Наша команда включает опытных веб-разработчиков, дизайнеров, контент-менеджеров, маркетологов, SEO-специалистов, аналитиков и тестировщиков, которые работают в тесном сотрудничестве над каждым проектом. Мы сосредоточены на всех аспектах – от креативного дизайна до удобной структуры контента.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Команда Nextner применяет как классическую, так и Agile-методологии для разработки корпоративных порталов, что позволяет сочетать лучшие практики обоих подходов. Классический метод обеспечивает строгий контроль процессов и соблюдение сроков, в то время как Agile позволяет гибко адаптироваться к изменениям, поддерживая высокую скорость и качество разработки. Это сочетание помогает нам достигать оптимальных результатов в рамках согласованных сроков.

Agile
Подходит для создания больших e-com проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
Home2Stay
Home2Stay
Классическая методология
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

HTML

Чем мы выделяемся

Гибкость в работе

Мы готовы адаптироваться к изменяющимся требованиям и условиям проекта, что позволяет нам эффективно реагировать на любые изменения.

Обратная связь и улучшение

Регулярно собираем обратную связь от клиентов, чтобы постоянно улучшать качество услуг и соответствовать ожиданиям.

Обучение и развитие

Инвестируем в обучение нашей команды, чтобы быть в курсе последних тенденций и лучших практик в отрасли.

Долгосрочные отношения
Стремимся к построению долгосрочных партнерских отношений с клиентами, основываясь на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве.

Эффективность

  • Специализируемся на глубоком исследовании, анализе и создании сложных продуктов.
  • Используем современные технологии и методы для разработки уникальных решений, соответствующих потребностям клиентов.
  • Работаем в тесном сотрудничестве с клиентами и внутри команды, обеспечивая максимальную синергию и эффективность.
  • Стремимся к высокому качеству наших продуктов и услуг, предоставляя гарантии на всех этапах работы. 
разработка корпоративных поратлов

Стоимость

от 500 000 ₽
за проект

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от 2 месяцев
на разработку
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