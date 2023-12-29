MVP – это минимально жизнеспособная версия продукта, которая позволяет протестировать бизнес-гипотезу с минимальными затратами времени и средств. В отличие от полноценной разработки, MVP продукта фокусируется на ключевом функционале, помогая быстро выйти на рынок, собрать обратную связь и доработать продукт на основе реальных данных.

В зависимости от типа проекта MVP можно создать как с привлечением специалистов, так и без них. Например, простой сайт или даже систему для автоматизации процессов можно собрать без глубоких знаний в программировании – для этого существуют платные сервисы-конструкторы, а теперь часть задач могут решить и нейросети за небольшие деньги. Но вот в чем соль: одной идеи недостаточно. Для успеха нужен опыт и навыки. Не каждый сможет написать книгу или нарисовать карандашом красивого кота в тетради – так и с MVP: важно не просто "слепить" продукт, а сделать его удобным, полезным и готовым к развитию.

Nextner помогает не только ускорить запуск, но и избежать типичных ошибок, превращая сырую гипотезу в рабочий бизнес-инструмент. Наша команда имеет опыт разработки MVP как для новых проектов, так и для отдельных частей существующих продуктов. Мы предлагаем создание MVP, которые:

Содержат только необходимый функционал для запуска.

Разработаны в сжатые сроки без потери качества.

Создаются как с нуля, так и с no-code реализацией.

Легко масштабируются при успешной проверке гипотезы.

Учитывают UX/UI, чтобы первые пользователи остались довольны.

Мы помогаем не просто запустить MVP, а сделать его сильным стартом для вашего бизнеса.

Разработка MVP на заказ: проверьте идею до масштабирования

MVP – это не просто сокращенная версия продукта, а стратегический инструмент для бизнеса. Создание MVP продукта особенно ценно в условиях неопределенности или при ограниченном бюджете – если у вас есть сомнения, что ваша идея будет востребованной на рынке, то MVP – то, что вам нужно.

Разработка MVP на заказ станет оптимальным решением, если вы:

являетесь стартапом – создание MVP позволит проверить спрос, а главное – не потерять энтузиазм к проекту, который может испариться в течение нескольких месяцев;

разрабатываете инновационный продукт – вы сможете снизить риски перед масштабным запуском;

ищете инвесторов – рабочая версия будущего продукта убеждает лучше презентаций;

имеете ограниченный бюджет – вы сможете проверить гипотезу с минимальными вложениями.

Наша команда может с большой вероятностью гарантировать вашему проекту, что в случае успеха MVP продукта станет его первой полноценной версией – без дорогостоящих переделок и лишних затрат.

Этапы создания MVP продукта в Nextner

Сначала мы обсуждаем вашу идею и цели проекта, чтобы понять задачи и ожидания. Затем определяем минимально необходимый функционал, который позволит быстро запустить MVP проекта и проверить гипотезы. После этого мы создаем прототип и согласовываем дизайн – используем готовый с биржи, уже с версткой, или же берем готовые программы с открытым кодом. Затем команда приступает к разработке MVP в оговоренные сроки, помогает запустить продукт, организовать сбор обратной связи от пользователей и проанализировать результаты. По мере необходимости мы продолжаем поддерживать и развивать продукт, адаптируя под новые задачи.

Особое преимущество работы с Nextner – оплата производится только после вашего полного согласия с результатом. Это гарантирует отсутствие рисков для заказчика и полный контроль над процессом и качеством выполнения.

Чтобы заказать разработку MVP в Nextner, просто оставьте заявку на сайте или напишите нам в Telegram – мы проведем для вас бесплатную консультацию и реализуем каждый этап создания MVP под ваши требования.