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Разработка MVP

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MVP – это минимально жизнеспособная версия продукта, которая позволяет протестировать бизнес-гипотезу с минимальными затратами времени и средств. В отличие от полноценной разработки, MVP продукта фокусируется на ключевом функционале, помогая быстро выйти на рынок, собрать обратную связь и доработать продукт на основе реальных данных.

В зависимости от типа проекта MVP можно создать как с привлечением специалистов, так и без них. Например, простой сайт или даже систему для автоматизации процессов можно собрать без глубоких знаний в программировании – для этого существуют платные сервисы-конструкторы, а теперь часть задач могут решить и нейросети за небольшие деньги. Но вот в чем соль: одной идеи недостаточно. Для успеха нужен опыт и навыки. Не каждый сможет написать книгу или нарисовать карандашом красивого кота в тетради – так и с MVP: важно не просто "слепить" продукт, а сделать его удобным, полезным и готовым к развитию. 

Nextner помогает не только ускорить запуск, но и избежать типичных ошибок, превращая сырую гипотезу в рабочий бизнес-инструмент. Наша команда имеет опыт разработки MVP как для новых проектов, так и для отдельных частей существующих продуктов. Мы предлагаем создание MVP, которые:

  • Содержат только необходимый функционал для запуска.
  • Разработаны в сжатые сроки без потери качества.
  • Создаются как с нуля, так и с no-code реализацией.
  • Легко масштабируются при успешной проверке гипотезы.
  • Учитывают UX/UI, чтобы первые пользователи остались довольны.

Мы помогаем не просто запустить MVP, а сделать его сильным стартом для вашего бизнеса.

Разработка MVP на заказ: проверьте идею до масштабирования

MVP – это не просто сокращенная версия продукта, а стратегический инструмент для бизнеса. Создание MVP продукта особенно ценно в условиях неопределенности или при ограниченном бюджете – если у вас есть сомнения, что ваша идея будет востребованной на рынке, то MVP – то, что вам нужно.

Разработка MVP на заказ станет оптимальным решением, если вы:

  • являетесь стартапом – создание MVP позволит проверить спрос, а главное – не потерять энтузиазм к проекту, который может испариться в течение нескольких месяцев;
  • разрабатываете инновационный продукт – вы сможете снизить риски перед масштабным запуском;
  • ищете инвесторов – рабочая версия будущего продукта убеждает лучше презентаций;
  • имеете ограниченный бюджет – вы сможете проверить гипотезу с минимальными вложениями.

Наша команда может с большой вероятностью гарантировать вашему проекту, что в случае успеха MVP продукта станет его первой полноценной версией – без дорогостоящих переделок и лишних затрат.

Этапы создания MVP продукта в Nextner

Сначала мы обсуждаем вашу идею и цели проекта, чтобы понять задачи и ожидания. Затем определяем минимально необходимый функционал, который позволит быстро запустить MVP проекта и проверить гипотезы. После этого мы создаем прототип и согласовываем дизайн – используем готовый с биржи, уже с версткой, или же берем готовые программы с открытым кодом. Затем команда приступает к разработке MVP в оговоренные сроки, помогает запустить продукт, организовать сбор обратной связи от пользователей и проанализировать результаты. По мере необходимости мы продолжаем поддерживать и развивать продукт, адаптируя под новые задачи.

Особое преимущество работы с Nextner – оплата производится только после вашего полного согласия с результатом. Это гарантирует отсутствие рисков для заказчика и полный контроль над процессом и качеством выполнения.

Чтобы заказать разработку MVP в Nextner, просто оставьте заявку на сайте или напишите нам в Telegram – мы проведем для вас бесплатную консультацию и реализуем каждый этап создания MVP под ваши требования. 

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«Запустите быстро, учитесь на обратной связи, развивайте уверенно – с MVP от Nextner.»
Разработка мессенджера для "Дома Знаний" Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Дом Знаний Модернизация и поддержка образовательной платформы "Дом Знаний"

Команда

Над разработкой MVP платформы в Nextner работают ключевые специалисты команды. Product Manager определяет ключевой функционал и приоритеты, backend и frontend-разработчики создают рабочую версию продукта, а дизайнер прорабатывает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Тестировщик отвечает за проверку стабильности работы, аналитик помогает собрать и обработать обратную связь от пользователей. Команда формируется под конкретный проект. Если реализация возможна на no-code, состав команды может быть значительно сокращен, и для разработки MVP потребуется лишь пара специалистов.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

Мы применяем гибкую методологию Agile, которая идеально подходит благодаря адаптивности и ориентации на результат. Такой подход позволяет оперативно реагировать на изменения, вовлекать заказчика и последовательно совершенствовать продукт по мере получения обратной связи.

Agile
Подходит для создания больших e-com проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
Home2Stay
Создание сайта аренды и продажи недвижимости Home2Stay

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO FLASK CHERRYPY

Frontend

JAVASCRIPT JQUERY CSS

Backend

FASTAPI

Чем мы выделяемся

Понятные решения

Мы ориентируемся на потребности пользователя, создавая простой и интуитивно понятный продукт, готовый к использованию. 


Надежность

Наши решения работают стабильно и бесперебойно, позволяя быстро проверить гипотезы без риска сбоев и технических проблем.


Экономичность

Мы строго придерживаемся бюджета, сосредотачиваясь на том, что действительно важно для проекта.


Гибкость

Наши решения легко масштабируются и адаптируются к меняющимся требованиям.

Эффективность

  • Оперативная реализация – превращаем идеи в работающий продукт за 4-8 недель для быстрой проверки гипотез.
  • Гибкая методология – работаем с готовыми ТЗ или помогаем сформировать концепцию в процессе разработки.
  • Технологическая оптимизация – используем собственные наработки и модульные решения для ускорения выхода на рынок.
  • Фокус на результат – каждый элемент направлен на сбор конкретных данных.
разработка MVP на заказ

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 4 месяцев
на разработку
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Строительная компания SNATEK, г. Красноярск

Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.  

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Автономная некоммерческая образовательная организация "Дом Знаний"

Благодарность выражает директор автономной некоммерческой образовательной организации "Дом Знаний" Халипа Тагиров.

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Популярные вопросы о разработке MVP

Для чего нужен MVP? +

Он позволяет проверить спрос на продукт с минимальными затратами, прежде чем вкладываться в полноценную разработку.

Сколько стоит разработка MVP продукта? +

Обычно цена разработки MVP начинается примерно от 300 000 руб. – этой суммы достаточно для реализации продукта во многих проектах. Однако в зависимости от сложности и требований стоимость может увеличиваться и достигать 2–3 млн руб.

Как быстро можно разработать MVP? +

Сроки создания MVP варьируются от 4 до 12 недель в зависимости от объема работ и выбранных технологий.

Можно ли потом масштабировать MVP платформы? +

Да, мы изначально проектируем архитектуру для роста, добавляя новые модули по мере подтверждения гипотез. Но если изначально создавать приложение на no-code, а затем вести разработку – в любом случае придется начинать с нуля.

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