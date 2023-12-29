MVP – это минимально жизнеспособная версия продукта, которая позволяет протестировать бизнес-гипотезу с минимальными затратами времени и средств. В отличие от полноценной разработки, MVP продукта фокусируется на ключевом функционале, помогая быстро выйти на рынок, собрать обратную связь и доработать продукт на основе реальных данных.
В зависимости от типа проекта MVP можно создать как с привлечением специалистов, так и без них. Например, простой сайт или даже систему для автоматизации процессов можно собрать без глубоких знаний в программировании – для этого существуют платные сервисы-конструкторы, а теперь часть задач могут решить и нейросети за небольшие деньги. Но вот в чем соль: одной идеи недостаточно. Для успеха нужен опыт и навыки. Не каждый сможет написать книгу или нарисовать карандашом красивого кота в тетради – так и с MVP: важно не просто "слепить" продукт, а сделать его удобным, полезным и готовым к развитию.
Nextner помогает не только ускорить запуск, но и избежать типичных ошибок, превращая сырую гипотезу в рабочий бизнес-инструмент. Наша команда имеет опыт разработки MVP как для новых проектов, так и для отдельных частей существующих продуктов. Мы предлагаем создание MVP, которые:
Мы помогаем не просто запустить MVP, а сделать его сильным стартом для вашего бизнеса.
MVP – это не просто сокращенная версия продукта, а стратегический инструмент для бизнеса. Создание MVP продукта особенно ценно в условиях неопределенности или при ограниченном бюджете – если у вас есть сомнения, что ваша идея будет востребованной на рынке, то MVP – то, что вам нужно.
Разработка MVP на заказ станет оптимальным решением, если вы:
Наша команда может с большой вероятностью гарантировать вашему проекту, что в случае успеха MVP продукта станет его первой полноценной версией – без дорогостоящих переделок и лишних затрат.
Сначала мы обсуждаем вашу идею и цели проекта, чтобы понять задачи и ожидания. Затем определяем минимально необходимый функционал, который позволит быстро запустить MVP проекта и проверить гипотезы. После этого мы создаем прототип и согласовываем дизайн – используем готовый с биржи, уже с версткой, или же берем готовые программы с открытым кодом. Затем команда приступает к разработке MVP в оговоренные сроки, помогает запустить продукт, организовать сбор обратной связи от пользователей и проанализировать результаты. По мере необходимости мы продолжаем поддерживать и развивать продукт, адаптируя под новые задачи.
Особое преимущество работы с Nextner – оплата производится только после вашего полного согласия с результатом. Это гарантирует отсутствие рисков для заказчика и полный контроль над процессом и качеством выполнения.
Чтобы заказать разработку MVP в Nextner, просто оставьте заявку на сайте или напишите нам в Telegram – мы проведем для вас бесплатную консультацию и реализуем каждый этап создания MVP под ваши требования.
Над разработкой MVP платформы в Nextner работают ключевые специалисты команды. Product Manager определяет ключевой функционал и приоритеты, backend и frontend-разработчики создают рабочую версию продукта, а дизайнер прорабатывает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Тестировщик отвечает за проверку стабильности работы, аналитик помогает собрать и обработать обратную связь от пользователей. Команда формируется под конкретный проект. Если реализация возможна на no-code, состав команды может быть значительно сокращен, и для разработки MVP потребуется лишь пара специалистов.
Мы применяем гибкую методологию Agile, которая идеально подходит благодаря адаптивности и ориентации на результат. Такой подход позволяет оперативно реагировать на изменения, вовлекать заказчика и последовательно совершенствовать продукт по мере получения обратной связи.
Мы ориентируемся на потребности пользователя, создавая простой и интуитивно понятный продукт, готовый к использованию.
Наши решения работают стабильно и бесперебойно, позволяя быстро проверить гипотезы без риска сбоев и технических проблем.
Мы строго придерживаемся бюджета, сосредотачиваясь на том, что действительно важно для проекта.
Наши решения легко масштабируются и адаптируются к меняющимся требованиям.
Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.Увеличить
Благодарность выражает директор автономной некоммерческой образовательной организации "Дом Знаний" Халипа Тагиров.Увеличить
Он позволяет проверить спрос на продукт с минимальными затратами, прежде чем вкладываться в полноценную разработку.
Обычно цена разработки MVP начинается примерно от 300 000 руб. – этой суммы достаточно для реализации продукта во многих проектах. Однако в зависимости от сложности и требований стоимость может увеличиваться и достигать 2–3 млн руб.
Сроки создания MVP варьируются от 4 до 12 недель в зависимости от объема работ и выбранных технологий.
Да, мы изначально проектируем архитектуру для роста, добавляя новые модули по мере подтверждения гипотез. Но если изначально создавать приложение на no-code, а затем вести разработку – в любом случае придется начинать с нуля.