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Разработка проектов на Python

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Если вы ищете надежного партнера для разработки на Python, то Nextner – именно то, что вам нужно! Почти 95% наших проектов реализованы с использованием этого мощного языка программирования. Python стал основным языком бэкэнд-разработки в нашей компании благодаря своей универсальности и простоте. Он позволяет быстро и эффективно создавать решения, которые отвечают требованиям современного бизнеса. Мы используем Python ежедневно на протяжении уже 15 лет, и это дало нам возможность разработать уникальные инструменты и создать собственные наработки, ускоряющие процесс создания продуктов на Python и повышающие их качество. 

Особенности разработки на Python

Разработка на Python отличается гибкостью и удобством, язык предлагает множество библиотек и фреймворков, которые значительно упрощают процесс создания приложений. Есть несколько ключевых особенностей, отличающие разработку на Python:

  • Простота и читаемость кода: Python известен своей лаконичностью и простотой, что позволяет разработчикам быстро писать и поддерживать код.
  • Широкий выбор фреймворков: Python поддерживает множество фреймворков, таких как Django, Flask и FastAPI, что позволяет выбирать оптимальные решения в зависимости от требований проекта. Это дает возможность быстро разрабатывать приложения с нужным функционалом.
  • Масштабируемость: Python отлично справляется с увеличением нагрузки и может поддерживать большое количество пользователей одновременно. Это делает его идеальным выбором для стартапов и компаний, планирующих рост.
  • Богатая экосистема библиотек: библиотеки для анализа данных, машинного обучения и автоматизации процессов делают Python универсальным инструментом для решения самых различных задач.

Что мы создаем на Python?

Python открывает широкие возможности для разработки качественных и эффективных IT-продуктов, которые помогают воплотить любые бизнес-идеи. Мы можем создавать решения, которые будут отвечать современным требованиям и трендам разработки:

  • Веб-приложения 
  • Сайты – от лендингов до высоконагруженных 
  • Интернет-магазины и маркетплейсы
  • CRM-системы
  • Мобильные приложения
  • Инструменты для аналитики и сбора данных
  • Системы автоматизации
  • Микросервисы
  • Чат-боты

Продукты, которые мы разрабатываем на Python, отличаются высокой производительностью и гибкостью. Мы разрабатываем как простые сайты, так и сложные платформы, которые могут обрабатывать большие объемы трафика и данных. Используя современные фреймворки, такие как Django и FastAPI , мы обеспечиваем надежную архитектуру и масштабируемость, что позволяет нашим клиентам расти и адаптироваться к новым требованиям рынка. Мы разрабатываем индивидуальные решения, которые позволяют автоматизировать процессы продаж, отслеживать взаимодействия и анализировать данные, что способствует улучшению обслуживания и повышению лояльности клиентов.

Сколько стоит разработка на Python?

Стоимость разработки на Python в нашей компании варьируется в зависимости от множества факторов. Мы можем реализовать как простые проекты с минимальными затратами, так и более сложные решения с уникальным дизайном и функционалом. Окончательная цена пайтон-разработки определяется после предпроектной аналитики и обсуждения ваших потребностей. Например, цена разработки сайта Python зависит от его сложности и функционала, сроков реализации, количества интеграций, выбора дополнительных услуг, таких как техническая поддержка или продвижение в поиске.

Мы готовы провести бесплатную консультацию, чтобы точнее определить стоимость разработки проекта на Python под ваши требования. Заказывая разработку на Python у нас, вы можете выбрать удобную модель оплаты – за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время специалистов, работающих над вашим продуктом.

Как заказать разработку на Python в Nextner?

Чтобы заказать разработку на Python в Nextner, выполните несколько простых шагов. Свяжитесь с нами: оставьте заявку на нашем сайте, позвоните по телефону или напишите нам в Telegram. Мы назначим встречу или созвонимся, чтобы обсудить ваши идеи, требования и цели проекта. После анализа ваших потребностей мы подготовим индивидуальное коммерческое предложение с описанием работ и сроков. Если вас устроит наше предложение, мы заключим договор и начнем работу над проектом. 

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"Разработка на Python — это как игра в шахматы: каждый ход важен, но с правильной стратегией ты всегда на шаг впереди."
Создание сайта SNATEK Создание сайта SNATEK

Команда

В Nextner команда разработки на Python включает в себя проджект-менеджера, дизайнера, бэкенд-разработчиков, тестировщика и специалиста по SEO. Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для разработки сайтов на Python под ключ, начиная с концепции и создания минимально жизнеспособного продукта (MVP) и заканчивая тестированием, технической поддержкой и масштабированием, если это потребуется.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

Мы выбираем подход к разработке на Python в зависимости от особенностей задач и сроков. Для проектов с четко определенными требованиями подойдут методологии Waterfall, тогда как Agile обеспечит большую адаптивность для динамично меняющихся условий. Для крупных проектов мы можем быстро собрать выделенную команду, что позволит эффективно управлять процессом и реагировать на изменения.

Waterfall
Методология Waterfall, или каскадная модель, представляет собой линейный подход к разработке, где проект делится на четко определенные этапы: анализ требований, проектирование, разработка, тестирование и внедрение. Каждый этап должен быть завершен перед переходом к следующему, что обеспечивает структурированность и предсказуемость, но ограничивает гибкость в случае изменения требований.
Пример:
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Agile
Agile – это гибкий подход к разработке, который акцентирует внимание на итеративном процессе и постоянном взаимодействии с клиентом. Проект разбивается на небольшие части (итерации), каждая из которых проходит полный цикл разработки. Это позволяет быстро адаптироваться к изменениям и улучшать продукт на основе обратной связи, что делает Agile идеальным для динамичных проектов.
Пример:
РИС
РИС

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO FLASK

Чем мы выделяемся

Глубокая техническая экспертиза

Наши разработчики владеют Python в совершенстве. Мы понимаем, как писать не просто работающий, а оптимальный код, который будет стабильно выполняться даже при высоких нагрузках.


Поддержка всех версий Python
Работаем с любыми версиями языка. Нам доверяют миграцию критически важных приложений на новые версии без потери функциональности.
Интеграция с любыми системами

Создаем сложные интеграционные решения с внешними API, базами данных и микросервисными архитектурами. 

Масштабируемые архитектурные решения

Проектируем системы с учетом будущего роста. Наши решения легко адаптируются под увеличивающиеся нагрузки и новые требования бизнеса.

Полный цикл разработки
От анализа требований до запуска и дальнейшей поддержки. Мы создаем продукты, готовые к использованию прямо сейчас.

Эффективность

  • Более 10 лет опыта в реализации проектов различного масштаба на Python.
  • Аутсорсинг и ретейнер наших специалистов в области разработки на Python.
  • Уверенная работа со старыми и с последними версиями языка.
  • Постоянное обучение специалистов, помогающее обеспечить высокое качество выполнения проектов.
разработка сайтов на Python

Стоимость

от 300 тыс. ₽
за проект

Оставить заявку

от 1 недели
на разработку
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Проекты

Все проекты
разработка микросервиса для аэропартнер
Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки
разработка платформы аренды недвижимости
Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Уникальные разработки Разработка сайтов
РИС
РИС
Выделенная команда Уникальные разработки Разработка сайтов
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Уникальные разработки
разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Выделенная команда Уникальные разработки Разработка сайтов
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Выделенная команда Уникальные разработки Разработка сайтов
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Уникальные разработки Разработка сайтов
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Уникальные разработки Разработка сайтов
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Уникальные разработки Разработка сайтов
Home2Stay
Home2Stay
Выделенная команда Разработка сайтов
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Разработка сайтов

Популярные вопросы о разработке на Python

Как рассчитать цену разработки на Python? +

Стоимость зависит от множества факторов, включая сложность проекта, функционал и сроки. Мы проведем бесплатную консультацию для более точной оценки.

Подходит ли Python для стартапов? +

Да, Python идеально подходит для стартапов благодаря своей гибкости, простоте и масштабируемости. Он позволяет быстро разрабатывать приложения, что особенно важно на начальных этапах.

От чего зависит цена Python-разработки? +

Цена разработки на Python зависит от сложности проекта, количества интеграций, дизайна и дополнительных услуг. Окончательная стоимость определяется после анализа ваших требований.

Можно ли доработать сайт на Python? +

Да, мы можем доработать и улучшить существующие проекты на Python, включая обновление функционала и оптимизацию кода.

Какие гарантии вы даете на Python-разработку? +

Мы предоставляем гарантии на выполнение всех согласованных работ, включая поддержку и исправление ошибок в течение 6 месяцев после запуска проекта.

Как быстро можно запустить сайт на Python? +

Сроки запуска сайта зависят от сложности проекта, но мы стремимся к быстрой реализации, чтобы вы могли как можно быстрее выйти на рынок.

Как заказать разработку на Python в Nextner? +

Чтобы заказать разработку, свяжитесь с нами через сайт или напишите в Telegram. Мы обсудим ваши идеи и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.

Какие фреймворки Python вы используете? +

Мы используем различные фреймворки, включая Django, Flask и FastAPI, в зависимости от требований проекта и желаемого функционала.

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