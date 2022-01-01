Под высоконагруженными понимаются ресурсы, которые ежедневно привлекают огромное количество посетителей. Для успешной работы таких проектов необходимо иметь мощную и надежную инфраструктуру, способную выдерживать значительные нагрузки.
Nextner предлагает разработку высоконагруженных сайтов с учетом специфики их использования. Если вы планируете запустить крупный проект, способный выдерживать множество посетителей, наша команда разработчиков поможет вам. Мы создадим проект с архитектурой, заранее заточенной под большие нагрузки, который сможет обеспечить высокую производительность даже в условиях повышенной активности пользователей.
Кроме того, если ваш текущий сайт периодически «падает» в период наплыва посетителей, это может быть сигналом о необходимости пересмотра его технической части. Подобные сбои негативно сказываются на репутации бренда, а также на видимости сайта в поисковой выдаче – для SEO такие падения просто недопустимы. Nextner готов помочь в создании проекта, способной моментально реагировать на увеличение нагрузок и обеспечивать стабильную работу даже в условиях пиковой активности.
Высоконагруженные сайты должны обрабатывать запросы без задержек и снижения производительности. Если при большом количестве запросов сервер не справляется с обработкой, могут возникнуть проблемы:
Тогда пользователи покидают ресурс, не совершив действий, а это негативно сказывается на бизнесе в целом. А самое страшное может ждать, если пользователь совершил оплату на сайте, а его платеж не был учтен – тогда великий пиар на весь мир ждет вашу компанию уже к следующему утру.
Разработка высоконагруженных сайтов – ответственное дело, требующее профессионального подхода и экспертных знаний. Команда Nextner обладает необходимым опытом и навыками, чтобы создать веб-платформу, которая справится с возложенными на нее задачами. Создавая высоконагруженные сайты, мы задействуем соответствующую случаю специализированную серверную инфраструктуру, которую разрабатывают и настраивают devops-инженеры
Для некоторых высоконагруженных сайтов мы выбираем микросервисную архитектуру. Система, разделенная на независимые друг от друга сервисы, более устойчива. При возникновении сбоя одном из них, ресурс сможет продолжать нормальную работу. Так, если в большом проекте в качестве отдельного микросервиса работает, к примеру калькулятор расчета материала, то если он начнет притормаживать, это не повлияет на пользователей, которые совершают прямые покупки или исследуют каталог.
Высоконагруженные системы часто применяются на платформах электронной коммерции, в социальных сетях, на новостных порталах, видеохостингах и платформах онлайн-игр. Разработку высоконагруженного сайта стоит заказывать в случаях, когда:
Приступая к работе над вашим проектом, мы индивидуально подбираем инструменты и технологии, которые помогут в решении конкретных задач. Этапы и сроки разработки высоконагруженного сайта, цена его создания тоже будут индивидуальными, поскольку зависят от сложности и заложенных функций. Однако почти в каждом случае мы выполняем следующие этапы разработки:
На каждом этапе разработки мы активно взаимодействуем с заказчиком, получая обратную связь и внося коррективы. Такой подход позволяет исключить возможные недопонимания и в итоге предоставить заказчику именно тот продукт, который он ожидает увидеть.
Чтобы заказать разработку высоконагруженного сайта в Nextner, свяжитесь с нами по телефону, отправьте заявку через форму обратной связи или напишите нам в Telegram. Наши специалисты проведут консультацию и помогут определить ваши потребности и цели. Далее мы проведем предпроектную аналитику, чтобы определить, сколько стоит разработка высоконагруженного сайта под ваши требования. После этого мы заключим договор, утвердим смету и пропишем сроки выполнения проекта. Затем мы создадим детализированное ТЗ и приступим к разработке, обеспечивая высокое качество услуг и индивидуальный подход к вашим потребностям.
К работе над проектом по разработке высоконагруженного сайта мы привлекаем аналитика и проджект-менеджера, разработчиков фронтенд- и бекенд-части, графического дизайнера, сео-специалиста, контент-менеджера, девопс-инженера, тестировщика и технического писателя. Каждый из сотрудников ответственно выполняет свою задачу, а слаженная работа всей команды позволяет нам минимизировать срок работы над заказом. Многолетний опыт, творческий подход и стремление к качеству позволяют нам создавать крутые инновационные решения для своих клиентов.
Мы сдаем проекты быстро и вовремя. Мы не тратим время на дорогу в офис и лишние переговоры, что позволяет нам сконцентрироваться на задачах, сокращать сроки разработки высоконагруженных сайтов и быстрее приступать к новым проектам.
На протяжении девяти лет мы проектируем и разрабатываем высоконагруженные решения.
Разрабатываемые нами продукты обладают надежностью, масштабируемостью и отказоустойчивостью, выдерживают большую нагрузку, их одновременно могут посещать тысячи пользователей.