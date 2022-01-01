Под высоконагруженными понимаются ресурсы, которые ежедневно привлекают огромное количество посетителей. Для успешной работы таких проектов необходимо иметь мощную и надежную инфраструктуру, способную выдерживать значительные нагрузки.

Nextner предлагает разработку высоконагруженных сайтов с учетом специфики их использования. Если вы планируете запустить крупный проект, способный выдерживать множество посетителей, наша команда разработчиков поможет вам. Мы создадим проект с архитектурой, заранее заточенной под большие нагрузки, который сможет обеспечить высокую производительность даже в условиях повышенной активности пользователей.

Кроме того, если ваш текущий сайт периодически «падает» в период наплыва посетителей, это может быть сигналом о необходимости пересмотра его технической части. Подобные сбои негативно сказываются на репутации бренда, а также на видимости сайта в поисковой выдаче – для SEO такие падения просто недопустимы. Nextner готов помочь в создании проекта, способной моментально реагировать на увеличение нагрузок и обеспечивать стабильную работу даже в условиях пиковой активности.

Особенности работы высоконагруженных сайтов

Высоконагруженные сайты должны обрабатывать запросы без задержек и снижения производительности. Если при большом количестве запросов сервер не справляется с обработкой, могут возникнуть проблемы:

замедление загрузки страниц,

возникновение ошибок при совершении действий,

разрыв соединения с сервером.

Тогда пользователи покидают ресурс, не совершив действий, а это негативно сказывается на бизнесе в целом. А самое страшное может ждать, если пользователь совершил оплату на сайте, а его платеж не был учтен – тогда великий пиар на весь мир ждет вашу компанию уже к следующему утру.

Разработка высоконагруженных сайтов – ответственное дело, требующее профессионального подхода и экспертных знаний. Команда Nextner обладает необходимым опытом и навыками, чтобы создать веб-платформу, которая справится с возложенными на нее задачами. Создавая высоконагруженные сайты, мы задействуем соответствующую случаю специализированную серверную инфраструктуру, которую разрабатывают и настраивают devops-инженеры

Для некоторых высоконагруженных сайтов мы выбираем микросервисную архитектуру. Система, разделенная на независимые друг от друга сервисы, более устойчива. При возникновении сбоя одном из них, ресурс сможет продолжать нормальную работу. Так, если в большом проекте в качестве отдельного микросервиса работает, к примеру калькулятор расчета материала, то если он начнет притормаживать, это не повлияет на пользователей, которые совершают прямые покупки или исследуют каталог.

Когда нужны высоконагруженные сайты?

Высоконагруженные системы часто применяются на платформах электронной коммерции, в социальных сетях, на новостных порталах, видеохостингах и платформах онлайн-игр. Разработку высоконагруженного сайта стоит заказывать в случаях, когда:

Ожидается большое количество пользователей – свыше 100 тыс. человек в день.

Планируется реализация нестандартного функционала, который потребует больших вычислительных мощностей.

Текущий сайт периодически "падает" под нагрузкой посетителей, что негативно влияет на бизнес в целом.

Предполагается проведение маркетинговых акций, которые могут привлечь большое количество новых посетителей.

Бизнес планирует масштабирование проекта в будущем и нуждается в гибкой инфраструктуре.

Планируется работа с большим объемом данных, требующим эффективной обработки и безопасного хранения.

Возможность обеспечивать стабильную работу при высокой посещаемости и готовность к масштабированию – ключевые факторы, при которых целесообразно заказывать разработку высоконагруженного сайта.

Разработка высоконагруженных сайтов в Nextner

Приступая к работе над вашим проектом, мы индивидуально подбираем инструменты и технологии, которые помогут в решении конкретных задач. Этапы и сроки разработки высоконагруженного сайта, цена его создания тоже будут индивидуальными, поскольку зависят от сложности и заложенных функций. Однако почти в каждом случае мы выполняем следующие этапы разработки:

Предпроектная аналитика – на этом этапе происходит процесс анализа и определения потребностей бизнеса и пользователей, изучение целевой аудитории и конкурентов. На этом же этапе мы можем посчитать объемы данных, которые нужны вам для хранения, рассчитать начальную нагрузку на сервис и скорость ее роста и решить, нужен высоконагруженный сайт вашей компании, или же можно обойтись стандартным продуктом.

Согласование концепции и разработка прототипов страниц для детальной оценки его функционала и юзабилити.

Составление технического задания для разработчиков и дизайнеров – на основе результатов аналитики формируется техническое задание на разработку. Происходит создание детальной концепции архитектуры и функционала проекта, учитывая особенности высоконагруженной системы. Определяются требования к инфраструктуре, безопасности и масштабируемости для обеспечения стабильной работы при высокой нагрузке.

Разработка – на этом этапе внедряются предварительно согласованные концепции и технические решения. Применяются современные технологии, ресурсы и методологии разработки с целью обеспечения высокой производительности. Работа проводится с учетом масштабируемости и возможности функционирования параллельно на нескольких серверах.

Тестирование – здесь проверяется работоспособность и устойчивость сайта под высокой нагрузкой, проводится нагрузочное тестирование и тестирование для выявления узких мест системы.

Запуск и поддержка – рабочая версия выходит в продакшен, после запуска мы осуществляем поддержку, а при необходимости – внедрение обновлений и улучшений.

На каждом этапе разработки мы активно взаимодействуем с заказчиком, получая обратную связь и внося коррективы. Такой подход позволяет исключить возможные недопонимания и в итоге предоставить заказчику именно тот продукт, который он ожидает увидеть.

Как заказать создание высоконагруженного сайта в Nextner?

Чтобы заказать разработку высоконагруженного сайта в Nextner, свяжитесь с нами по телефону, отправьте заявку через форму обратной связи или напишите нам в Telegram. Наши специалисты проведут консультацию и помогут определить ваши потребности и цели. Далее мы проведем предпроектную аналитику, чтобы определить, сколько стоит разработка высоконагруженного сайта под ваши требования. После этого мы заключим договор, утвердим смету и пропишем сроки выполнения проекта. Затем мы создадим детализированное ТЗ и приступим к разработке, обеспечивая высокое качество услуг и индивидуальный подход к вашим потребностям.