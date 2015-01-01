Создание личных кабинетов – задача в массе своей весьма тривиальная, если не вдаваться в подробности об их содержимом. Можно сказать, что практически все интернет-магазины так или иначе имеют в своем оснащении простенький, но все же личный кабинет (а иногда и вообще не простенький).
В багаже нашего опыта личных кабинетов довольно много. Можно сказать, что без них не обходился почти ни один наш проект, начиная от интернет-магазинов и заканчивая онлайн-школами.
Мы создаем личные кабинеты, оснащенные массой полезных функций, таких как:
По своей сути личный кабинет на сайте – это такая упаковка, которая объединяет определенный функционал для определенных пользователей.
Над созданием функционала личных кабинетов обычно трудится полный набор специалистов. В этом процессе задействуются в том числе и маркетологи, когда дело доходит до клиентских сервисов, и в нашей команде найдутся все.
Благодаря тому, что наша работа не бюрократизирована, мы легко адаптируемся под ситуацию и можем оперативно начать разработку личного кабинета.