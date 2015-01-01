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Создание личных кабинетов

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Решения

Создание личных кабинетов – задача в массе своей весьма тривиальная, если не вдаваться в подробности об их содержимом. Можно сказать, что практически все интернет-магазины так или иначе имеют в своем оснащении простенький, но все же личный кабинет (а иногда и вообще не простенький).

В багаже нашего опыта личных кабинетов довольно много. Можно сказать, что без них не обходился почти ни один наш проект, начиная от интернет-магазинов и заканчивая онлайн-школами.

Мы создаем личные кабинеты, оснащенные массой полезных функций, таких как:

  • Инструменты проведения оплат.
  • Графическое или табличное представление данных.
  • Инструменты управления заказами.
  • Документооборот.
  • Инструменты управления ассортиментом и т.д.

По своей сути личный кабинет на сайте – это такая упаковка, которая объединяет определенный функционал для определенных пользователей.

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Чем безобиднее кажется изменение, тем дальше простирается его влияние и тем больше чертежей приходится переделывать. Мёрфи
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Команда

Над созданием функционала личных кабинетов обычно трудится полный набор специалистов. В этом процессе задействуются в том числе и маркетологи, когда дело доходит до клиентских сервисов, и в нашей команде найдутся все.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Когда у нас заказывают разработку личных кабинетов, мы применяем такие варианты методологий, как Agile и Retainer (выделенная команда).
Retainer (выделенная команда)
Такой метод сотрудничества подразумевает привлечение различных специалистов, от проект-менеджеров до контент-менеджеров. Потребность в специалистах может колебаться: в один месяц может потребоваться три специалиста, в следующий – пять, а затем четыре. При найме нашей команды разработчиков контракт обычно долгосрочный.
Пример:
РИС
РИС
Agile методология
Применяется в больших проектах, которые требуется разбить на короткие итерации для ведения поэтапной разработки с поэтапной оплатой.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE CSS HTML

Чем мы выделяемся

Предоставление гарантии
Мы предоставляем гарантии на все выполняемые работы по созданию личного кабинета. Проведем подробную консультацию по работе с кабинетом, а при необходимости выполним доработку проекта.
Адаптивность

Благодаря тому, что наша работа не бюрократизирована, мы легко адаптируемся под ситуацию и можем оперативно начать разработку личного кабинета.

Удобство сотрдуничества
Нам важно, чтобы заказчик понимал все процессы, поэтому мы доносим информацию об этапах и особенностях создания личного кабинета на простом и понятном языке. Мы легко подстраиваемся под удобное для клиента время и любой часовой пояс.
Доступная цена
Мы слаженно работаем в удаленном формате, что отлично влияет на цену создания личных кабинетов. Вы получаете высококлассные услуги по действительно доступной стоимости, поскольку мы способны минимизировать издержки благодаря нашему эффективному подходу.
Ускоренная реализация проектов
Мы можем гарантировать оптимальные сроки разработки личных кабинетов благодаря хорошей организации удаленного рабочего процесса. Мы успешно внедрили такой формат еще в 2015 году и благодаря этому можем решать задачи быстрее и эффективнее “офисных” конкурентов.

Эффективность

  • Исследование, аналитика и проектирование сложных систем наша сильная сторона
  • При сжатых сроках сокращаем итерации для быстрого достижения результата частями.
  • Работа с государственными ресурсами или ресурсами с отсутствующей или кривой документацией
  • Вносим изменения в сложные проекты на которых имеется серьезная нагрузка.

Эффективность описание фото

Стоимость

от 600 000 ₽
Создание личного кабинета

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от 3 месяцев
Разработка и внедрение личного кабинета
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Проекты

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