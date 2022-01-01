Создание сайта-визитки

Сайт-визитка – незаменимый инструмент для быстрой и простой передачи информации. Одностраничный сайт идеально подходит для запуска рекламных кампаний и маркетинговых акций и отлично справляется с задачей привлечения посетителей и повышения конверсии.
Когда дело доходит до создания сайтов-визиток, Nextner идет дальше обычных шаблонов. Наш подход заключается в том, чтобы не просто "сколотить" сайт за несколько часов, а внимательно изучить ваш бизнес, выявить цели и потребности и создать одностраничный сайт, идеально соответствующий вашим процессам и стремлениям.
Уже более семи лет мы создаем сайты-визитки, способные интегрироваться с вашими внутренними системами – 1С, CRM-системой, сервисами оплаты и т.д. Заказывая разработку одностраничного сайта у нас, вы можете быть уверены, что получите продукт, продуманный и с технической, и с маркетинговой точки зрения
Что отличает сайт-визитку от обычного сайта? Прежде всего, количество страниц: сайт-визитка содержит всю основную информацию о персоне, компании, продукте или услуге всего на одной странице. Он состоит из простых элементов и разрабатывается намного быстрее, чем многостраничник, поэтому и цена разработки сайта-визитки обычно ниже.
Разработка сайта-визитки для бизнеса может быть целесообразна, если вы хотите:
Сайты-визитки, разработанные в Nextner, обладают выразительным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает превосходный пользовательский опыт. Они точно отражают уникальный стиль и ценности вашей компании, помогая привлечь новых клиентов и развивать вашу онлайн-платформу. Кроме того, мы уделяем особое внимание оптимизации под поисковые системы, чтобы обеспечить максимальную видимость и привлечь новых посетителей на ваш ресурс.
Вы можете заказать сайт-визитку под ключ в Nextner и получить целый ряд преимуществ:
При создании сайтов-визиток с нуля мы следуем определенной последовательности шагов:
Для заказа сайта-визитки для бизнеса в Nextner вы можете связаться с нами через онлайн-форму или в Telegram. Мы обсудим ваши потребности, цели и пожелания, после чего предоставим индивидуальное коммерческое предложение и подробную смету, в которой будет прописано, сколько стоит создание сайта-визитки, и указаны сроки передачи готового продукта.
Цена создания сайта-визитки может варьироваться в зависимости от конкретных требований проекта, таких как дизайн, функциональность, объем контента и технические особенности. Мы подходим к каждому проекту индивидуально, чтобы предложить выгодное и эффективное решение.
Мы привлекаем целый пул специалистов к работе над каждым проектом, даже если это небольшой сайт-визитка. В нашей команде есть веб-разработчики, дизайнеры, контент-менеджеры и маркетологи, которые работают согласованно, чтобы продумать все аспекты проекта – от креативного дизайна до структуры контента. Мы стремимся к тому, чтобы каждый созданный нами сайт был не только привлекательным и функциональным, но и готовым к успешному продвижению в поисковых системах, поэтому дополнительно привлекаем seo-специалистов даже на небольшие проекты.