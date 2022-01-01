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Создание сайта-визитки

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Решения

Сайт-визитка – незаменимый инструмент для быстрой и простой передачи информации. Одностраничный сайт идеально подходит для запуска рекламных кампаний и маркетинговых акций и отлично справляется с задачей привлечения посетителей и повышения конверсии. 

Когда дело доходит до создания сайтов-визиток, Nextner идет дальше обычных шаблонов. Наш подход заключается в том, чтобы не просто "сколотить" сайт за несколько часов, а внимательно изучить ваш бизнес, выявить цели и потребности и создать одностраничный сайт, идеально соответствующий вашим процессам и стремлениям.

Уже более семи лет мы создаем сайты-визитки,  способные интегрироваться с вашими внутренними системами – 1С, CRM-системой, сервисами оплаты и т.д. Заказывая  разработку одностраничного сайта у нас, вы можете быть уверены, что получите продукт, продуманный и с технической, и с маркетинговой точки зрения

Особенности сайта-визитки

Что отличает сайт-визитку от обычного сайта? Прежде всего, количество страниц: сайт-визитка содержит всю основную информацию о персоне, компании, продукте или услуге всего на одной странице. Он состоит из простых элементов и разрабатывается намного быстрее, чем многостраничник, поэтому и цена разработки сайта-визитки обычно ниже. 

Разработка сайта-визитки для бизнеса может быть целесообразна, если вы хотите: 

  • Представить базовую информацию о вашей компании или персональном бренде.
  • Ознакомить пользователей с вашими продуктами или услугами.
  • Выделить отдельный тип продукта.
  • Запустить отдельную акцию.
  • Уложиться в относительно невысокий бюджет.
  • Получить сайт в короткие сроки, обычно 2-3 недели.

Почему стоит заказать сайт-визитку в Nextner?

Сайты-визитки, разработанные в Nextner,  обладают выразительным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает превосходный пользовательский опыт. Они точно отражают уникальный стиль и ценности вашей компании, помогая привлечь новых клиентов и развивать вашу онлайн-платформу. Кроме того, мы уделяем особое внимание оптимизации под поисковые системы, чтобы обеспечить максимальную видимость и привлечь новых посетителей на ваш ресурс.

Вы можете заказать сайт-визитку под ключ в Nextner и получить целый ряд преимуществ: 

  • Возможность выбрать между шаблонным и индивидуальным дизайном, чтобы внешний вид сайта соответствовал, например, особенностям бренда.
  • Полноценную административную панель, которая позволит с легкостью управлять содержимым.
  • Возможность включения необходимого количества разделов и пунктов меню.
  • Перспективы развивать и масштабировать сайт после его запуска, с возможностью расширения функционала.
  • Техническую оптимизацию для SEO-продвижения, что способствует повышению видимости и позиций сайта в поисковой выдаче.

Как мы создаем сайты-визитки для наших клиентов

При создании сайтов-визиток с нуля мы следуем определенной последовательности шагов:

  • Аналитика и написание ТЗ – на этом этапе происходит сбор и анализ информации о компании, ее целях, целевой аудитории, получение от заказчика пожеланий, требований и предпочтений. На основе полученных данных создается техническое задание (ТЗ), которое служит основой для дальнейших работ.
  • Разработка дизайна и  прототипирование – дизайн создается с учетом корпоративных цветов и ваших предпочтений. Разрабатывается прототип, который представляет собой базовую структуру с распределением контента.
  • Верстка – размещаем содержимое по блокам, создаем интерактивные элементы, формы, кнопки.
  • Написание программной части – наши программисты пишут код, который обеспечивает работоспособность всех функциональных элементов сайта.
  • Интеграции с различными сервисами и приложениями –  CRM, 1С, платежными системами и т.д
  • Наполнение контентом – по вашему желанию, мы пишем тексты и подбираем информацию, изображения, видео и другие элементы. 
  • Тестирование – проверяем продукт на работоспособность, устраняем недочеты и баги.
  • Передача заказчику – передаем готовый проект в ваше управление, рассказываем, как работать с административной панелью
  • Поддержка – после релиза сайта обеспечиваем его поддержку, оперативно реагируя на изменения.

Как заказать создание сайта-визитки в Nextner? 

Для заказа сайта-визитки для бизнеса в Nextner вы можете связаться с нами через онлайн-форму или в Telegram. Мы обсудим ваши потребности, цели и пожелания, после чего предоставим индивидуальное коммерческое предложение и подробную смету, в которой будет прописано, сколько стоит создание сайта-визитки, и указаны сроки передачи готового продукта. 

Цена создания сайта-визитки может варьироваться в зависимости от конкретных требований проекта, таких как дизайн, функциональность, объем контента и технические особенности. Мы подходим к каждому проекту индивидуально, чтобы предложить выгодное и эффективное решение.

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Сайт-визитка – ваше цифровое "я", доступное в один клик.
Создание сайта SNATEK Создание сайта SNATEK

Команда

Мы привлекаем целый пул специалистов к работе над каждым проектом, даже если это небольшой сайт-визитка. В нашей команде есть веб-разработчики, дизайнеры, контент-менеджеры и маркетологи, которые работают согласованно, чтобы продумать все аспекты проекта – от креативного дизайна до структуры контента. Мы стремимся к тому, чтобы каждый созданный нами сайт был не только привлекательным и функциональным, но и готовым к успешному продвижению в поисковых системах, поэтому дополнительно привлекаем seo-специалистов даже на небольшие проекты.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

При создании сайта-визитки на заказ мы применяем гибкую методологию разработки, такую как Agile, которая позволяет быстро реагировать на изменения в процессе работы и учитывать потребности заказчика. А также используем методику срочной разработки, которая нацелена на создание прототипов и быструю поэтапную разработку для оперативного запуска проекта и получения обратной связи.
Методология Agile
Методология Agile основана на принципах гибкости и итеративного процесса разработки. Команда работает над проектом в коротких спринтах, обеспечивая постоянную коммуникацию с заказчиком, гибкость внесения изменений и приоритизацию задач.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Срочная
Методика срочной разработки ориентирована на быструю поэтапную разработку сайта-визитки, начиная с создания прототипов и их быстрого тестирования. Это позволяет быстро адаптировать функционал и дизайн с учетом обратной связи, что способствует оперативному запуску проекта.
Пример:
Home2Stay
Home2Stay

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Чем мы выделяемся

Предоставление гарантии
Мы предоставляем гарантии на все этапы разработки сайта-визитки. После завершения работ мы проведем детальную консультацию по управлению вашим новым сайтом-визиткой и предложим доработать проект, если это необходимо.
Удобство сотрудничества
Мы ценим удобство наших клиентов и уделяем особое внимание процессу построения комфортной для всех участников процесса коммуникации. Наша команда понятно объяснит каждый этап работы, подстраивается под ваш график и часовой пояс, и делает все возможное, чтобы обеспечить комфортное сотрудничество.
Оперативная сдача проекто
Наш опыт удаленной работы дает нам возможность разрабатывать сайты-визитки в кратчайшие сроки. Мы не теряем время на бесконечные совещания, а сосредотачиваемся на выполнении вашего проекта, обеспечивая оперативную и высококачественную работу.

Эффективность

  • Мы предоставим предварительные макеты, которые позволят визуализировать и оценить внешний вид и функционал вашего будущего сайта.
  • Если у вас есть сомнения в эффективности инструментов, мы реализуем их для тестирования с минимальными затратами.
  • Для вас будут настроены самые важные метрики для снятия эффективности.
  • Вы получите все необходимые инструменты для эффективного SEO-продвижения.
эффективность у создания сайта-визитки

Стоимость

от 400 000 ₽
за проект

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от 4 недель
на создание
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Проекты

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Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
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Home2Stay
Home2Stay
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