Создание сайта-визитки

Сайт-визитка – незаменимый инструмент для быстрой и простой передачи информации. Одностраничный сайт идеально подходит для запуска рекламных кампаний и маркетинговых акций и отлично справляется с задачей привлечения посетителей и повышения конверсии.

Когда дело доходит до создания сайтов-визиток, Nextner идет дальше обычных шаблонов. Наш подход заключается в том, чтобы не просто "сколотить" сайт за несколько часов, а внимательно изучить ваш бизнес, выявить цели и потребности и создать одностраничный сайт, идеально соответствующий вашим процессам и стремлениям.

Уже более семи лет мы создаем сайты-визитки, способные интегрироваться с вашими внутренними системами – 1С, CRM-системой, сервисами оплаты и т.д. Заказывая разработку одностраничного сайта у нас, вы можете быть уверены, что получите продукт, продуманный и с технической, и с маркетинговой точки зрения

Особенности сайта-визитки

Что отличает сайт-визитку от обычного сайта? Прежде всего, количество страниц: сайт-визитка содержит всю основную информацию о персоне, компании, продукте или услуге всего на одной странице. Он состоит из простых элементов и разрабатывается намного быстрее, чем многостраничник, поэтому и цена разработки сайта-визитки обычно ниже.

Разработка сайта-визитки для бизнеса может быть целесообразна, если вы хотите:

Представить базовую информацию о вашей компании или персональном бренде.

Ознакомить пользователей с вашими продуктами или услугами.

Выделить отдельный тип продукта.

Запустить отдельную акцию.

Уложиться в относительно невысокий бюджет.

Получить сайт в короткие сроки, обычно 2-3 недели.

Почему стоит заказать сайт-визитку в Nextner?

Сайты-визитки, разработанные в Nextner, обладают выразительным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает превосходный пользовательский опыт. Они точно отражают уникальный стиль и ценности вашей компании, помогая привлечь новых клиентов и развивать вашу онлайн-платформу. Кроме того, мы уделяем особое внимание оптимизации под поисковые системы, чтобы обеспечить максимальную видимость и привлечь новых посетителей на ваш ресурс.

Вы можете заказать сайт-визитку под ключ в Nextner и получить целый ряд преимуществ:

Возможность выбрать между шаблонным и индивидуальным дизайном, чтобы внешний вид сайта соответствовал, например, особенностям бренда.

Полноценную административную панель, которая позволит с легкостью управлять содержимым.

Возможность включения необходимого количества разделов и пунктов меню.

Перспективы развивать и масштабировать сайт после его запуска, с возможностью расширения функционала.

Техническую оптимизацию для SEO-продвижения, что способствует повышению видимости и позиций сайта в поисковой выдаче.

Как мы создаем сайты-визитки для наших клиентов

При создании сайтов-визиток с нуля мы следуем определенной последовательности шагов:

Аналитика и написание ТЗ – на этом этапе происходит сбор и анализ информации о компании, ее целях, целевой аудитории, получение от заказчика пожеланий, требований и предпочтений. На основе полученных данных создается техническое задание (ТЗ), которое служит основой для дальнейших работ.

Разработка дизайна и прототипирование – дизайн создается с учетом корпоративных цветов и ваших предпочтений. Разрабатывается прототип, который представляет собой базовую структуру с распределением контента.

Верстка – размещаем содержимое по блокам, создаем интерактивные элементы, формы, кнопки.

Написание программной части – наши программисты пишут код, который обеспечивает работоспособность всех функциональных элементов сайта.

Интеграции с различными сервисами и приложениями – CRM, 1С, платежными системами и т.д

Наполнение контентом – по вашему желанию, мы пишем тексты и подбираем информацию, изображения, видео и другие элементы.

Тестирование – проверяем продукт на работоспособность, устраняем недочеты и баги.

Передача заказчику – передаем готовый проект в ваше управление, рассказываем, как работать с административной панелью

Поддержка – после релиза сайта обеспечиваем его поддержку, оперативно реагируя на изменения.

Как заказать создание сайта-визитки в Nextner?

Для заказа сайта-визитки для бизнеса в Nextner вы можете связаться с нами через онлайн-форму или в Telegram. Мы обсудим ваши потребности, цели и пожелания, после чего предоставим индивидуальное коммерческое предложение и подробную смету, в которой будет прописано, сколько стоит создание сайта-визитки, и указаны сроки передачи готового продукта.

Цена создания сайта-визитки может варьироваться в зависимости от конкретных требований проекта, таких как дизайн, функциональность, объем контента и технические особенности. Мы подходим к каждому проекту индивидуально, чтобы предложить выгодное и эффективное решение.