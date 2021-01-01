Услуги разработчиков Odoo

Odoo – одна из самых популярных и быстрорастущих ERP-систем в мире, которую выбирают представители и малого бизнеса, и крупных производственных предприятий. Но для успешной работы не всегда достаточно стандартных возможностей системы. В большинстве случаев для качественной автоматизации требуются доработки, интеграции с другими системами, а иногда и вовсе создание новых модулей. В таком случае вам неизбежно понадобятся услуги профессиональных разработчиков Odoo.
Nextner предлагает полноценную команду разработки Odoo. Опыт наших специалистов лежит в диапазоне от 3 до 10 лет успешной работы с системой, и мы можем реализовать проект любой сложности – от разработки кастомного решения с нуля до комплексного внедрения и интеграции.
Универсальная платформа Odoo подходит для компаний практически любой специфики – от интернет-магазинов до сложных производств, сервисных компаний, служб доставки, образовательных, государственных учреждений. Открытая архитектура и модульная структура позволяет создать систему именно с тем функционалом, который нужен вашему бизнесу, без переплаты за ненужный функционал.
Наша команда разработчиков Odoo специализируется на:
Для каждого проекта мы предлагаем уникальный подход. Неважно, нужно ли вам создать сложный модуль планирования производства, интегрировать систему с вашей CRM или просто доработать отчетность – мы найдем оптимальное решение, которое будет соответствовать вашим задачам и бюджету.
Если у вас нет готового технического задания для программистов Odoo – не страшно. Наши проект-менеджеры и аналитики подготовят его совместно с вами, выявят все требования и детализируют каждую задачу перед передачей в разработку.
Если вы ищете надежную команду разработчиков Odoo для вашего проекта, просто свяжитесь с нами, и мы:
Чтобы начать работу с нашими разработчиками Odoo, напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Мы проведем для вас бесплатную консультацию в удобное для вас время, в каком часовом поясе вы бы ни находились.
Если вам нужны специалисты по Odoo для разработки или доработки, мы предлагаем два формата сотрудничества: аутсорсинг и ретейнер.
Вы получаете команду специалистов, которая работает над вашим проектом на временной основе. Этот формат идеален для решения конкретных задач: разработки отдельных модулей, интеграций или комплексного внедрения системы. Вы сохраняете полный контроль над процессом и получаете регулярные отчеты о ходе работ.
Вы оплачиваете фиксированную сумму за долгосрочный доступ к экспертизе наших разработчиков Odoo. Это оптимальное решение для компаний, которым требуется постоянная поддержка системы, регулярные доработки и развитие функционала.
Вне зависимости от выбранного формата, вы получаете:
Мы готовы взяться за проекты любой сложности – от доработки существующих модулей до создания комплексных ERP-решений под ключ.
Над проектом работает полноценная команда разработки Odoo. В нее входят программисты Odoo с опытом от 3 до 10 лет работы с системой, аналитики, которые переводят ваши бизнес-требования в технические решения, менеджер проекта, координирующий все этапы работы. Для сложных задач мы привлекаем узкопрофильных специалистов – DevOps-инженеров, тестировщиков. Вы получаете готовую команду под ваш проект без необходимости самостоятельного подбора отдельных исполнителей.
Опыт наших разработчиков Odoo лежит в диапазоне от 3 до 10 лет, что позволяет брать в работу даже самые сложные задачи.
С 2017 года мы реализовали множество успешных проектов на Odoo, которые продолжают развиваться и эффективно работать.
Мы предоставляем гарантию на все разработанные и доработанные нами модули.
Наша библиотека внутренних наработок и модулей позволяет значительно ускорить процесс разработки и снизить ваши затраты.
Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!
Центр культуры коренных народов Прибайкалья выражает благодарность за оперативно разработанный лендинг.Увеличить