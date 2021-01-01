Odoo – одна из самых популярных и быстрорастущих ERP-систем в мире, которую выбирают представители и малого бизнеса, и крупных производственных предприятий. Но для успешной работы не всегда достаточно стандартных возможностей системы. В большинстве случаев для качественной автоматизации требуются доработки, интеграции с другими системами, а иногда и вовсе создание новых модулей. В таком случае вам неизбежно понадобятся услуги профессиональных разработчиков Odoo.

Nextner предлагает полноценную команду разработки Odoo. Опыт наших специалистов лежит в диапазоне от 3 до 10 лет успешной работы с системой, и мы можем реализовать проект любой сложности – от разработки кастомного решения с нуля до комплексного внедрения и интеграции.

Когда нужны услуги разработчиков Odoo?

Универсальная платформа Odoo подходит для компаний практически любой специфики – от интернет-магазинов до сложных производств, сервисных компаний, служб доставки, образовательных, государственных учреждений. Открытая архитектура и модульная структура позволяет создать систему именно с тем функционалом, который нужен вашему бизнесу, без переплаты за ненужный функционал.

Наша команда разработчиков Odoo специализируется на:

Полноценной разработке новых модулей Odoo.

Доработке и кастомизации существующих модулей под уникальные бизнес-процессы.

Внедрении и настройке модулей для оптимизации работы вашей компании.

Интеграции системы со сторонними сервисами и системами (1C, CRM, маркетплейсы, телефония и др.).

Техническом сопровождении и поддержке после запуска.

Для каждого проекта мы предлагаем уникальный подход. Неважно, нужно ли вам создать сложный модуль планирования производства, интегрировать систему с вашей CRM или просто доработать отчетность – мы найдем оптимальное решение, которое будет соответствовать вашим задачам и бюджету.

Если у вас нет готового технического задания для программистов Odoo – не страшно. Наши проект-менеджеры и аналитики подготовят его совместно с вами, выявят все требования и детализируют каждую задачу перед передачей в разработку.

Как заказать услуги разработчиков Odoо в Nextner?

Если вы ищете надежную команду разработчиков Odoo для вашего проекта, просто свяжитесь с нами, и мы:

Уже на первом звонке глубоко погрузимся в ваши задачи и определим потребности.

Предложим оптимальные решения, соответствующие вашим требованиям и бюджету.

Самостоятельно сформируем команду разработки Odoo для работы над вашим проектом, при необходимости привлечем к работе узких специалистов или бизнес-аналитиков.

Составим предварительный план работ и поэтапный план разработки, доработки, расширения, настройки или внедрения системы – в зависимости от того, какая услуга необходима.

Проведем детальную оценку проекта, рассчитаем стоимость и трудозатраты, предложив несколько вариантов реализации.

Заключим договор с четкими сроками и метриками эффективности.

Сформируем детализированное техническое задание для программистов Odoo.

Выполним разработку, синхронизируя прогресс с вами на каждом этапе.

Чтобы начать работу с нашими разработчиками Odoo, напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Мы проведем для вас бесплатную консультацию в удобное для вас время, в каком часовом поясе вы бы ни находились.

Два формата работы с разработчиками Odoo от Nextner

Если вам нужны специалисты по Odoo для разработки или доработки, мы предлагаем два формата сотрудничества: аутсорсинг и ретейнер.

Аутсорсинг разработчиков Odoo

Вы получаете команду специалистов, которая работает над вашим проектом на временной основе. Этот формат идеален для решения конкретных задач: разработки отдельных модулей, интеграций или комплексного внедрения системы. Вы сохраняете полный контроль над процессом и получаете регулярные отчеты о ходе работ.

Формат retainer

Вы оплачиваете фиксированную сумму за долгосрочный доступ к экспертизе наших разработчиков Odoo. Это оптимальное решение для компаний, которым требуется постоянная поддержка системы, регулярные доработки и развитие функционала.

Вне зависимости от выбранного формата, вы получаете:

Готовую команду с опытом работы с Odoo от 3 до 10 лет

Полный цикл услуг – от анализа задач до пост-релизной поддержки

Гарантии качества и соблюдения сроков по договору

Гибкость в управлении ресурсами и бюджетом

Мы готовы взяться за проекты любой сложности – от доработки существующих модулей до создания комплексных ERP-решений под ключ.