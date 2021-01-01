+7 (923) 320-5009
Услуги разработчиков Odoo

Aeropartner
Все кейсы этого вида услуг
Решения

Odoo – одна из самых популярных и быстрорастущих ERP-систем в мире, которую выбирают представители и малого бизнеса, и крупных производственных предприятий. Но для успешной работы не всегда достаточно стандартных возможностей системы. В большинстве случаев для качественной автоматизации требуются доработки, интеграции с другими системами, а иногда и вовсе создание новых модулей. В таком случае вам неизбежно понадобятся услуги профессиональных разработчиков Odoo.

Nextner предлагает полноценную команду разработки Odoo. Опыт наших специалистов лежит в диапазоне от 3 до 10 лет успешной работы с системой, и мы можем реализовать проект любой сложности – от разработки кастомного решения с нуля до комплексного внедрения и интеграции.

Когда нужны услуги разработчиков Odoo?

Универсальная платформа Odoo подходит для компаний практически любой специфики – от интернет-магазинов до сложных производств, сервисных компаний, служб доставки, образовательных, государственных учреждений. Открытая архитектура и модульная структура позволяет создать систему именно с тем функционалом, который нужен вашему бизнесу, без переплаты за ненужный функционал.

Наша команда разработчиков Odoo специализируется на:

  • Полноценной разработке новых модулей Odoo.
  • Доработке и кастомизации существующих модулей под уникальные бизнес-процессы.
  • Внедрении и настройке модулей для оптимизации работы вашей компании.
  • Интеграции системы со сторонними сервисами и системами (1C, CRM, маркетплейсы, телефония и др.).
  • Техническом сопровождении и поддержке после запуска.

Для каждого проекта мы предлагаем уникальный подход. Неважно, нужно ли вам создать сложный модуль планирования производства, интегрировать систему с вашей CRM или просто доработать отчетность – мы найдем оптимальное решение, которое будет соответствовать вашим задачам и бюджету.

Если у вас нет готового технического задания для программистов Odoo – не страшно. Наши проект-менеджеры и аналитики подготовят его совместно с вами, выявят все требования и детализируют каждую задачу перед передачей в разработку.

Как заказать услуги разработчиков Odoо в Nextner?

Если вы ищете надежную команду разработчиков Odoo для вашего проекта, просто свяжитесь с нами, и мы:

  • Уже на первом звонке глубоко погрузимся в ваши задачи и определим потребности.
  • Предложим оптимальные решения, соответствующие вашим требованиям и бюджету.
  • Самостоятельно сформируем команду разработки Odoo для работы над вашим проектом, при необходимости привлечем к работе узких специалистов или бизнес-аналитиков. 
  • Составим предварительный план работ и поэтапный план разработки, доработки, расширения, настройки или внедрения системы – в зависимости от того, какая услуга необходима.
  • Проведем детальную оценку проекта, рассчитаем стоимость и трудозатраты, предложив несколько вариантов реализации.
  • Заключим договор с четкими сроками и метриками эффективности.
  • Сформируем детализированное техническое задание для программистов Odoo.
  • Выполним разработку, синхронизируя прогресс с вами на каждом этапе.

Чтобы начать работу с нашими разработчиками Odoo, напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Мы проведем для вас бесплатную консультацию в удобное для вас время, в каком часовом поясе вы бы ни находились.

Два формата работы с разработчиками Odoo от Nextner

Если вам нужны специалисты по Odoo для разработки или доработки, мы предлагаем два формата сотрудничества: аутсорсинг и ретейнер.

Аутсорсинг разработчиков Odoo

Вы получаете команду специалистов, которая работает над вашим проектом на временной основе. Этот формат идеален для решения конкретных задач: разработки отдельных модулей, интеграций или комплексного внедрения системы. Вы сохраняете полный контроль над процессом и получаете регулярные отчеты о ходе работ.

Формат retainer

Вы оплачиваете фиксированную сумму за долгосрочный доступ к экспертизе наших разработчиков Odoo. Это оптимальное решение для компаний, которым требуется постоянная поддержка системы, регулярные доработки и развитие функционала.

Вне зависимости от выбранного формата, вы получаете:

  • Готовую команду с опытом работы с Odoo от 3 до 10 лет
  • Полный цикл услуг – от анализа задач до пост-релизной поддержки
  • Гарантии качества и соблюдения сроков по договору
  • Гибкость в управлении ресурсами и бюджетом

Мы готовы взяться за проекты любой сложности – от доработки существующих модулей до создания комплексных ERP-решений под ключ.

"От идеи до работающего модуля – один надежный подрядчик".
кастомизация ERP Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Команда

Над проектом работает полноценная команда разработки Odoo. В нее входят программисты Odoo с опытом от 3 до 10 лет работы с системой, аналитики, которые переводят ваши бизнес-требования в технические решения, менеджер проекта, координирующий все этапы работы. Для сложных задач мы привлекаем узкопрофильных специалистов – DevOps-инженеров, тестировщиков. Вы получаете готовую команду под ваш проект без необходимости самостоятельного подбора отдельных исполнителей.

Backend-разработчик
Аналитик
Менеджер проекта
Тестировщик
Контент-менеджер
DevOps
Методология

Для проектов с четкими требованиями используем классическую модель (Waterfall) с фиксированными этапами и сроками. Для сложных проектов, где требования могут уточняться в процессе работы, применяем гибкую методологию (Agile) с поэтапной реализацией и регулярными демонстрациями результатов. Это позволяет нам сохранять баланс между предсказуемостью и адаптивностью в работе над вашим проектом.
Классический подход (Waterfall)
Мы применяем этот подход, когда все требования к проекту понятны и неизменны. Работа строится последовательно: от проектирования и разработки до тестирования и запуска. Каждый этап выполняется в строгом соответствии с утвержденным планом, что обеспечивает предсказуемый результат, соблюдение сроков и полное соответствие поставленным задачам.
Пример:
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Гибкий подход (Agile)
Этот метод мы выбираем для динамичных проектов, где требования могут развиваться в процессе работы. Разработка ведется короткими циклами (спринтами) с регулярными демонстрациями промежуточных результатов. Такой формат позволяет оперативно вносить корректировки и адаптировать решение под меняющиеся бизнес-потребности, обеспечивая максимальное соответствие итогового продукта вашим целям.
Пример:
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"

Технологии и фреймворки

Backend

ODOO

Чем мы выделяемся

Экспертиза в Odoo

Опыт наших разработчиков Odoo лежит в диапазоне от 3 до 10 лет, что позволяет брать в работу даже самые сложные задачи. 

Многолетний опыт

С 2017 года мы реализовали множество успешных проектов на Odoo, которые продолжают развиваться и эффективно работать.

Гарантийный срок

Мы предоставляем гарантию на все разработанные и доработанные нами модули.

Собственные наработки

Наша библиотека внутренних наработок и модулей позволяет значительно ускорить процесс разработки и снизить ваши затраты.

Эффективность

  • Вы получите сформированную под ваши задачи полноценную команду разработчиков Odoo. Вам не придется искать дополнительных специалистов.
  • Мы готовы реализовать гипотезы для тестирования с минимальными затратами, чтобы проверить их эффективность.
  • Для вашего проекта будут настроены ключевые метрики для контроля эффективности внедренных решений.

Стоимость

Проекты

разработка микросервиса для аэропартнер
Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки
разработка платформы аренды недвижимости
Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
РИС
Разработка системы госзакупок РИС
Разработка сайтов Выделенная команда Уникальные разработки
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Уникальные разработки
разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
разработка лендинга для Центра культуры коренных народов Прибайкалья
Разработка лендинга «Ердынские игры» для Центра культуры коренных народов Прибайкалья
Разработка сайтов
Дом Знаний
Модернизация и поддержка образовательной платформы "Дом Знаний"
Разработка сайтов Уникальные разработки Выделенная команда
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
кастомизация ERP
Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner
Уникальные разработки Выделенная команда
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Разработка сайтов Выделенная команда Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация документооборота iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Разработка сайтов Уникальные разработки
разработка маркетплейса по продаже билетов "Ельчик"
Разработка маркетплейса по продаже билетов "Ельчик"
Уникальные разработки
разработка мультиязычного сайта Туруру.ру
Мультиязычный сайт по продаже недвижимости Туруру.ру
Разработка сайтов Уникальные разработки
Home2Stay
Создание сайта аренды и продажи недвижимости Home2Stay
Разработка сайтов Выделенная команда
парсинг билетов
Парсинг доступных билетов в собор святого семейства в Барселоне
Разработка сайтов

Отзывы клиентов

Косметология "Редианс"

Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!

Центр культуры коренных народов Прибайкалья

Центр культуры коренных народов Прибайкалья выражает благодарность за оперативно разработанный лендинг.

