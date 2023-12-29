Разработка сервиса для управляющей компании

Команда Nextner предлагает разработку и внедрение веб-сервиса для личного кабинета ЖКХ и организаций, оказывающих услуги с начислением платежей абонентам. Хотя изначально проект ориентирован на сферу ЖКХ, его функционал универсален и подходит для разных типов управляющих компаний. Наше решение помогает абонентам легко контролировать задолженности и оплачивать счета, а управляющим компаниям – эффективно вести учет.

Кому нужна разработка веб-сервиса ЖКХ?

Управляющим компаниям и ТСЖ – для автоматизации расчетов с жильцами;

Операторам вывоза мусора – для прозрачного учета платежей.

Поставщикам электроэнергии и других ресурсов – для удобного взаимодействия с абонентами.

Сервис представляет собой интуитивно понятный личный кабинет ЖКХ, где абоненты видят текущую задолженность и могут моментально произвести оплату. Данные автоматически загружаются из учетной системы компании (1С или другой), а платежи сразу отражаются в базе. Для администраторов предусмотрен отдельный модуль с возможностью проверки платежей, формирования отчетов и управления уведомлениями. Вся система работает по принципу "вошел – увидел – оплатил", без лишних действий и сложных элементов.

Ключевые принципы работы сервиса

Веб-сервис для управляющих компаний, разработку которого мы предлагаем, отвечает трем основным принципам:

1. Максимальная простота для пользователя

Многие потребители комуслуг до сих пор испытывают сложности с цифровыми сервисами. Наш личный кабинет ЖКХ устроен так, чтобы даже человек без опыта мог быстро разобраться. Никаких лишних элементов – только самое необходимое: просмотр долга и кнопка «Оплатить».

2. Стабильность и надежность

Сервис работает без сбоев, не зависает и всегда доступен. Пользователь может в любой момент зайти в кабинет и произвести оплату – без неожиданных ошибок.

3. Удобство администрирования

Администратор получает отдельный личный кабинет (не путать с общей CMS сайта), в котором можно быстро находить платежи, формировать выгрузки данных и управлять рассылками уведомлений.

Основные функции сервиса ЖКХ

Nextner предлагает разработку кабинета для управляющих компаний, который отличается простотой и наличием самых необходимых функций, таких, как:

Интеграция с 1С и другими системами учета – автоматическая синхронизация данных и отображение их в личном кабинете.

Онлайн-оплата – поддержка ЮКассы и других платежных систем (интеграция подключается индивидуально).

Рассылка уведомлений – напоминания об оплате по SMS и e-mail.

Настройка автоплатежей.

Раздельные личные кабинеты для абонентов и администраторов – каждый со своими функциями и уровнями доступа.

Гибкие варианты авторизации – вход по номеру лицевого счета, QR-коду или ссылке.

Минимализм и фокус на главном

Мы сознательно отказались от избыточных функций – графиков потребления, статистики прочих элементов, которые могут запутать пользователя и перегрузить интерфейс. Наша цель – сделать личный кабинет ЖКХ настолько простым, чтобы пользователь мог выполнить основное действие – оплату – в один клик.

В настоящее время мы также работаем над разработкой мобильного приложения, которое расширит возможности доступа к сервису и сделает процесс оплаты еще более удобным.

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