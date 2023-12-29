Разработка сервиса для управляющей компании

Команда Nextner предлагает разработку и внедрение веб-сервиса для личного кабинета ЖКХ и организаций, оказывающих услуги с начислением платежей абонентам. Хотя изначально проект ориентирован на сферу ЖКХ, его функционал универсален и подходит для разных типов управляющих компаний. Наше решение помогает абонентам легко контролировать задолженности и оплачивать счета, а управляющим компаниям – эффективно вести учет.
Сервис представляет собой интуитивно понятный личный кабинет ЖКХ, где абоненты видят текущую задолженность и могут моментально произвести оплату. Данные автоматически загружаются из учетной системы компании (1С или другой), а платежи сразу отражаются в базе. Для администраторов предусмотрен отдельный модуль с возможностью проверки платежей, формирования отчетов и управления уведомлениями. Вся система работает по принципу "вошел – увидел – оплатил", без лишних действий и сложных элементов.
Веб-сервис для управляющих компаний, разработку которого мы предлагаем, отвечает трем основным принципам:
1. Максимальная простота для пользователя
Многие потребители комуслуг до сих пор испытывают сложности с цифровыми сервисами. Наш личный кабинет ЖКХ устроен так, чтобы даже человек без опыта мог быстро разобраться. Никаких лишних элементов – только самое необходимое: просмотр долга и кнопка «Оплатить».
2. Стабильность и надежность
Сервис работает без сбоев, не зависает и всегда доступен. Пользователь может в любой момент зайти в кабинет и произвести оплату – без неожиданных ошибок.
3. Удобство администрирования
Администратор получает отдельный личный кабинет (не путать с общей CMS сайта), в котором можно быстро находить платежи, формировать выгрузки данных и управлять рассылками уведомлений.
Nextner предлагает разработку кабинета для управляющих компаний, который отличается простотой и наличием самых необходимых функций, таких, как:
Мы сознательно отказались от избыточных функций – графиков потребления, статистики прочих элементов, которые могут запутать пользователя и перегрузить интерфейс. Наша цель – сделать личный кабинет ЖКХ настолько простым, чтобы пользователь мог выполнить основное действие – оплату – в один клик.
В настоящее время мы также работаем над разработкой мобильного приложения, которое расширит возможности доступа к сервису и сделает процесс оплаты еще более удобным.
Готовы обсудить проект? Звоните по телефону или пишите в Telegram, обсудим ваши пожелания.
Над проектом будет работать команда специалистов, которые глубоко понимают специфику ЖКХ: разработчики, знающие тонкости работы с платежами и интеграциями, UX-дизайнер, создающий понятные интерфейсы, менеджер проекта и тестировщик.
Выбираем оптимальную методологию для разработки личного кабинета ЖКХ и обеспечиваем прозрачное взаимодействие с заказчиком на каждом этапе.
Наша команда объединяет экспертов с разносторонними компетенциями – от архитектуры системы до финального тестирования. Это обеспечивает стабильную работу продукта и соответствие вашим ожиданиям.
Используемые нами методологии позволяют нам легко подстраиваться под изменения и новые требования проекта. Это позволяет сохранять высокое качество разработки и оперативно внедрять нужные улучшения.
Мы регулярно оцениваем эффективность внедренных решений, чтобы убедиться, что они действительно решают ваши бизнес-задачи.
Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.Увеличить
Центр культуры коренных народов Прибайкалья выражает благодарность за оперативно разработанный лендинг.Увеличить