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Разработка сервиса для управляющей компании

МУП “Единый информационный расчетный центр”
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Решения

Команда Nextner предлагает разработку и внедрение веб-сервиса для личного кабинета ЖКХ и организаций, оказывающих услуги с начислением платежей абонентам. Хотя изначально проект ориентирован на сферу ЖКХ, его функционал универсален и подходит для разных типов управляющих компаний. Наше решение помогает абонентам легко контролировать задолженности и оплачивать счета, а управляющим компаниям – эффективно вести учет.

Кому нужна разработка веб-сервиса ЖКХ?

  • Управляющим компаниям и ТСЖ – для автоматизации расчетов с жильцами;
  • Операторам вывоза мусора – для прозрачного учета платежей.
  • Поставщикам электроэнергии и других ресурсов – для удобного взаимодействия с абонентами.

Сервис представляет собой интуитивно понятный личный кабинет ЖКХ, где абоненты видят текущую задолженность и могут моментально произвести оплату. Данные автоматически загружаются из учетной системы компании (1С или другой), а платежи сразу отражаются в базе. Для администраторов предусмотрен отдельный модуль с возможностью проверки платежей, формирования отчетов и управления уведомлениями. Вся система работает по принципу "вошел – увидел – оплатил", без лишних действий и сложных элементов.

Ключевые принципы работы сервиса

Веб-сервис для управляющих компаний, разработку которого мы предлагаем, отвечает трем основным принципам:

1. Максимальная простота для пользователя

Многие потребители комуслуг до сих пор испытывают сложности с цифровыми сервисами. Наш личный кабинет ЖКХ устроен так, чтобы даже человек без опыта мог быстро разобраться. Никаких лишних элементов – только самое необходимое: просмотр долга и кнопка «Оплатить».

2. Стабильность и надежность

Сервис работает без сбоев, не зависает и всегда доступен. Пользователь может в любой момент зайти в кабинет и произвести оплату – без неожиданных ошибок.

3. Удобство администрирования

Администратор получает отдельный личный кабинет (не путать с общей CMS сайта), в котором можно быстро находить платежи, формировать выгрузки данных и управлять рассылками уведомлений.

Основные функции сервиса ЖКХ

Nextner предлагает разработку кабинета для управляющих компаний, который отличается простотой и наличием самых необходимых функций, таких, как:

  • Интеграция с 1С и другими системами учета – автоматическая синхронизация данных и отображение их в личном кабинете.
  • Онлайн-оплата – поддержка ЮКассы и других платежных систем (интеграция подключается индивидуально).
  • Рассылка уведомлений – напоминания об оплате по SMS и e-mail.
  • Настройка автоплатежей.
  • Раздельные личные кабинеты для абонентов и администраторов – каждый со своими функциями и уровнями доступа.
  • Гибкие варианты авторизации – вход по номеру лицевого счета, QR-коду или ссылке.

Минимализм и фокус на главном

Мы сознательно отказались от избыточных функций – графиков потребления, статистики прочих элементов, которые могут запутать пользователя и перегрузить интерфейс. Наша цель – сделать личный кабинет ЖКХ настолько простым, чтобы пользователь мог выполнить основное действие – оплату – в один клик. 

В настоящее время мы также работаем над разработкой мобильного приложения, которое расширит возможности доступа к сервису и сделает процесс оплаты еще более удобным.

Готовы обсудить проект? Звоните по телефону или пишите в Telegram, обсудим ваши пожелания.

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"Зашел. Увидел. Оплатил” – идеальный сценарий для коммунальных платежей.” Народная мудрость.
МУП “Единый информационный расчетный центр” Разработка сайта для муниципального предприятия

Команда

Над проектом будет работать команда специалистов, которые глубоко понимают специфику ЖКХ: разработчики, знающие тонкости работы с платежами и интеграциями, UX-дизайнер, создающий понятные интерфейсы, менеджер проекта и тестировщик.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

Выбираем оптимальную методологию для разработки личного кабинета ЖКХ и обеспечиваем прозрачное взаимодействие с заказчиком на каждом этапе. 

Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Модернизация и поддержка образовательной платформы "Дом Знаний"

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO CHERRYPY

Frontend

CSS

Чем мы выделяемся

Персонализированные решения

Мы тщательно изучаем особенности вашего бизнеса и создаем сервисы, которые соответствуют именно вашим задачам. Такой подход исключает ненужные функции и сложность для пользователей.
Команда опытных экспертов

Наша команда объединяет экспертов с разносторонними компетенциями – от архитектуры системы до финального тестирования. Это обеспечивает стабильную работу продукта и соответствие вашим ожиданиям.


Адаптивные методы работы

Используемые нами методологии позволяют нам легко подстраиваться под изменения и новые требования проекта. Это позволяет сохранять высокое качество разработки и оперативно внедрять нужные улучшения.


Ориентация на результат

Мы регулярно оцениваем эффективность внедренных решений, чтобы убедиться, что они действительно решают ваши бизнес-задачи.


Эффективность

  • Вы получаете полностью рабочий веб-сервис с личными кабинетами, настроенный под специфику ЖКХ. 
  • Сервис подключается к вашей 1С или другой учетной системе с мгновенной синхронизацией данных.
  • Автоматизация процессов учета и приема платежей сокращает рутинную работу, освобождая специалистов для более важных задач.
  • Простой интерфейс и удобные способы оплаты увеличивают долю безналичных расчетов, сокращая расходы на инкассацию.
разработка сервиса ЖКХ, разработка сервиса УК

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 2 месяцев
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Центр культуры коренных народов Прибайкалья

Центр культуры коренных народов Прибайкалья выражает благодарность за оперативно разработанный лендинг.

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