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Разработка мобильных приложений

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Решения

Команда Nextner – ваш надежный партнер в создании мобильных приложений для бизнеса. Мы специализируемся на разработке с использованием технологий VueJS + FastAPI, что позволяет создавать кроссплатформенные мобильные приложения, работающие как на Android, так и на iOS, без необходимости разработки отдельных версий под каждую платформу. 

Предоставляем услуги проектирования, дизайна, разработки и запуска мобильных приложений для различных областей, включая сервисные услуги, интернет-магазины, внутрикорпоративную работу и другое. Интегрируем разработанные продукты с вашими текущими системами и веб-сайтом.

Что такое кроссплатформенные мобильные приложения?

Кроссплатформенные мобильные приложения – это приложения, способные работать на мобильных устройствах и операционных системах, таких как iOS, Android и другие. Кроссплатформенная мобильная разработка для бизнеса имеет несколько преимуществ по сравнению с созданием нативных приложений:

  • Экономия времени – использование единого кода для нескольких платформ существенно ускоряет процесс создания продукта. А отсутствие необходимости перевода на другую платформу помогает быстрее вывести продукт на рынок, что повышает его конкурентоспособность.
  • Разработка малым штатом специалистов –  если над разработкой нативного мобильного приложения трудятся три-четыре специалиста, то для кроссплатформенного не требуется присутствия всей команды, достаточно задействовать одного-двух программистов.
  • Снижение затрат – поскольку работа над проектом требует в два раза меньше трудовых ресурсов, то и итоговая цена разработки кроссплатформенных мобильных приложений Android/iOS будет значительно ниже. 
  • Легкость в обслуживании и поддержке – программистам нужно поддерживать одну программу, а не несколько,  что облегчает управление и обслуживание.
  • Универсальность использования – готовые блоки кода можно менять или использовать для других утилит.

Этапы разработки мобильного приложения

Наша команда занимается не только разработкой мобильных приложений “под ключ” или с нуля, но и доработкой текущих версий вашего продукта. Этапы и сроки разработки мобильных приложений очень индивидуальны, все зависит от сложности проекта, сферы бизнеса и необходимости различных интеграций. Обычно сроки варьируются от 4 до 6 месяцев, при этом весь процесс может быть разделен на короткие спринты, во время которых выполняются следующие работы:

  • Анализ и подготовка технического задания – мы начинаем с бесплатной консультации, обсуждения проекта, анализа требований и подготовки схематического плана. Далее составляем и согласовываем с заказчиком техническое задание и приступаем к работе.
  • Проектирование и дизайн – на этом этапе разрабатывается визуальный прототип, интерфейс, навигация, дизайн и логотип.
  • Разработка – проводится детальное описание требований и логики работы продукта. Затем мы приступаем непосредственно к разработке кроссплатформенных приложений для iOS/Android, серверной части, веб-панели управления, различным интеграциям (например, с платежными системами и внешними сервисами), внутреннему тестированию и предоставлению демо-версий.
  • Публикация и поддержка – мы помогаем с публикацией созданного продукта в App Store и Google Play, предоставляем гарантию на работу и передаем клиенту исходный код.

Сколько стоит разработка мобильного приложения? 

Цена продукта может сильно отличаться в зависимости от его сложности, функций, дизайна и других факторов. После подробного анализа ваших потребностей мы предоставляем прозрачную смету стоимости разработки мобильного приложения на заказ, в которой учитываются трудозатраты специалистов, срочность, квалификация разработчиков и прочее.

Вся работа выполняется небольшими итерациями с регулярной отчетностью о результатах спринтов (двухнедельных отрезков) и работой проект-менеджера, который находится в постоянном контакте с заказчиком.

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Восемь человек справляются с работой десяти лучше, чем двенадцать. Закон Мерфи о работе
Aeropartner Автоматизация Aeropartner

Команда

Мы специализируемся исключительно на кроссплатформенной мобильной разработке для iOS и Android, что позволяет нам существенно сокращать трудозатраты. Вместо направления усилий трех-четырех специалистов на разработку двух отдельных нативных продуктов, мы можем обойтись привлечением только двух разработчиков, что существенно экономит ресурсы.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

Мы применяем различные методологии в зависимости от конкретного проекта. Чаще всего используем методологию Agile, так как она более распространена и гарантирует лучший результат благодаря своей гибкости. Agile позволяет эффективно адаптироваться к изменяющимся требованиям и быстро вносить коррективы в процесс разработки. Применение классической методологии имеет смысл, если мы разрабатываем простые приложения, где достаточно оценить стоимость разработки. Для крупных проектов, требующих интенсивной и длительной работы над приложением и его окружением, мы можем использовать выделенную команду в качестве альтернативы Agile-методологии.


Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая
Подходит для небольших задач, в которых можно четко обозначить границы, измерить объем работ, а значит, и огласить конечную цену.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Retainer
Методология Retainer, или выделенная команда, применима для ситуаций, когда необходимо работать над крупными мобильными приложениями, требующими интенсивной и долгосрочной поддержки. Этот подход используется не так часто, но является важным инструментом при разработке и поддержке больших приложений. Методология позволяет создать специализированную команду, которая полностью посвящена работе над определенным продуктом.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON

Frontend

JAVASCRIPT VUE

Backend

FASTAPI

Чем мы выделяемся

Гарантийный срок
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке.
Удобство общения
Мы разговариваем с заказчиками на простом языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.
Доступная цена
Создание мобильных приложений для бизнеса, работающих сразу на нескольких платформах, позволяет нам экономить усилия и время и предлагать действительно выгодную цену разработки мобильных приложений.
Ускоренная реализация проектов
Кроссплатформенная разработка приложений позволяет быстрее выдавать готовый продукт без необходимости доработки и перевода на другую платформу. Это сокращает время запуска и дает вам преимущества перед конкурентами.

Эффективность

  • Глубокое исследование, анализ и разработка сложных систем – наш профиль. 
  • Мы способны сократить каждый этап работы для быстрого достижения цели, используя пошаговый подход. 
  • Работаем с заказчиками, у которых отсутствует или не полностью представлена документация. 
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
Эффективность фото разработка

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 2 месяцев
разработка мобильного приложения
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Проекты

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