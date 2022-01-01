Команда Nextner – ваш надежный партнер в создании мобильных приложений для бизнеса. Мы специализируемся на разработке с использованием технологий VueJS + FastAPI, что позволяет создавать кроссплатформенные мобильные приложения, работающие как на Android, так и на iOS, без необходимости разработки отдельных версий под каждую платформу.
Предоставляем услуги проектирования, дизайна, разработки и запуска мобильных приложений для различных областей, включая сервисные услуги, интернет-магазины, внутрикорпоративную работу и другое. Интегрируем разработанные продукты с вашими текущими системами и веб-сайтом.
Кроссплатформенные мобильные приложения – это приложения, способные работать на мобильных устройствах и операционных системах, таких как iOS, Android и другие. Кроссплатформенная мобильная разработка для бизнеса имеет несколько преимуществ по сравнению с созданием нативных приложений:
Наша команда занимается не только разработкой мобильных приложений “под ключ” или с нуля, но и доработкой текущих версий вашего продукта. Этапы и сроки разработки мобильных приложений очень индивидуальны, все зависит от сложности проекта, сферы бизнеса и необходимости различных интеграций. Обычно сроки варьируются от 4 до 6 месяцев, при этом весь процесс может быть разделен на короткие спринты, во время которых выполняются следующие работы:
Цена продукта может сильно отличаться в зависимости от его сложности, функций, дизайна и других факторов. После подробного анализа ваших потребностей мы предоставляем прозрачную смету стоимости разработки мобильного приложения на заказ, в которой учитываются трудозатраты специалистов, срочность, квалификация разработчиков и прочее.
Вся работа выполняется небольшими итерациями с регулярной отчетностью о результатах спринтов (двухнедельных отрезков) и работой проект-менеджера, который находится в постоянном контакте с заказчиком.
Мы специализируемся исключительно на кроссплатформенной мобильной разработке для iOS и Android, что позволяет нам существенно сокращать трудозатраты. Вместо направления усилий трех-четырех специалистов на разработку двух отдельных нативных продуктов, мы можем обойтись привлечением только двух разработчиков, что существенно экономит ресурсы.
Мы применяем различные методологии в зависимости от конкретного проекта. Чаще всего используем методологию Agile, так как она более распространена и гарантирует лучший результат благодаря своей гибкости. Agile позволяет эффективно адаптироваться к изменяющимся требованиям и быстро вносить коррективы в процесс разработки. Применение классической методологии имеет смысл, если мы разрабатываем простые приложения, где достаточно оценить стоимость разработки. Для крупных проектов, требующих интенсивной и длительной работы над приложением и его окружением, мы можем использовать выделенную команду в качестве альтернативы Agile-методологии.