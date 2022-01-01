Команда Nextner – ваш надежный партнер в создании мобильных приложений для бизнеса. Мы специализируемся на разработке с использованием технологий VueJS + FastAPI, что позволяет создавать кроссплатформенные мобильные приложения, работающие как на Android, так и на iOS, без необходимости разработки отдельных версий под каждую платформу.

Предоставляем услуги проектирования, дизайна, разработки и запуска мобильных приложений для различных областей, включая сервисные услуги, интернет-магазины, внутрикорпоративную работу и другое. Интегрируем разработанные продукты с вашими текущими системами и веб-сайтом.

Что такое кроссплатформенные мобильные приложения?

Кроссплатформенные мобильные приложения – это приложения, способные работать на мобильных устройствах и операционных системах, таких как iOS, Android и другие. Кроссплатформенная мобильная разработка для бизнеса имеет несколько преимуществ по сравнению с созданием нативных приложений:

Экономия времени – использование единого кода для нескольких платформ существенно ускоряет процесс создания продукта. А отсутствие необходимости перевода на другую платформу помогает быстрее вывести продукт на рынок, что повышает его конкурентоспособность.

– использование единого кода для нескольких платформ существенно ускоряет процесс создания продукта. А отсутствие необходимости перевода на другую платформу помогает быстрее вывести продукт на рынок, что повышает его конкурентоспособность. Разработка малым штатом специалистов – если над разработкой нативного мобильного приложения трудятся три-четыре специалиста, то для кроссплатформенного не требуется присутствия всей команды, достаточно задействовать одного-двух программистов.

– если над разработкой нативного мобильного приложения трудятся три-четыре специалиста, то для кроссплатформенного не требуется присутствия всей команды, достаточно задействовать одного-двух программистов. Снижение затрат – поскольку работа над проектом требует в два раза меньше трудовых ресурсов, то и итоговая цена разработки кроссплатформенных мобильных приложений Android/iOS будет значительно ниже.

– поскольку работа над проектом требует в два раза меньше трудовых ресурсов, то и итоговая цена разработки кроссплатформенных мобильных приложений Android/iOS будет значительно ниже. Легкость в обслуживании и поддержке – программистам нужно поддерживать одну программу, а не несколько, что облегчает управление и обслуживание.

– программистам нужно поддерживать одну программу, а не несколько, что облегчает управление и обслуживание. Универсальность использования – готовые блоки кода можно менять или использовать для других утилит.

Этапы разработки мобильного приложения

Наша команда занимается не только разработкой мобильных приложений “под ключ” или с нуля, но и доработкой текущих версий вашего продукта. Этапы и сроки разработки мобильных приложений очень индивидуальны, все зависит от сложности проекта, сферы бизнеса и необходимости различных интеграций. Обычно сроки варьируются от 4 до 6 месяцев, при этом весь процесс может быть разделен на короткие спринты, во время которых выполняются следующие работы:

Анализ и подготовка технического задания – мы начинаем с бесплатной консультации, обсуждения проекта, анализа требований и подготовки схематического плана. Далее составляем и согласовываем с заказчиком техническое задание и приступаем к работе.

– мы начинаем с бесплатной консультации, обсуждения проекта, анализа требований и подготовки схематического плана. Далее составляем и согласовываем с заказчиком техническое задание и приступаем к работе. Проектирование и дизайн – на этом этапе разрабатывается визуальный прототип, интерфейс, навигация, дизайн и логотип.

– на этом этапе разрабатывается визуальный прототип, интерфейс, навигация, дизайн и логотип. Разработка – проводится детальное описание требований и логики работы продукта. Затем мы приступаем непосредственно к разработке кроссплатформенных приложений для iOS/Android, серверной части, веб-панели управления, различным интеграциям (например, с платежными системами и внешними сервисами), внутреннему тестированию и предоставлению демо-версий.

– проводится детальное описание требований и логики работы продукта. Затем мы приступаем непосредственно к разработке кроссплатформенных приложений для iOS/Android, серверной части, веб-панели управления, различным интеграциям (например, с платежными системами и внешними сервисами), внутреннему тестированию и предоставлению демо-версий. Публикация и поддержка – мы помогаем с публикацией созданного продукта в App Store и Google Play, предоставляем гарантию на работу и передаем клиенту исходный код.

Сколько стоит разработка мобильного приложения?

Цена продукта может сильно отличаться в зависимости от его сложности, функций, дизайна и других факторов. После подробного анализа ваших потребностей мы предоставляем прозрачную смету стоимости разработки мобильного приложения на заказ, в которой учитываются трудозатраты специалистов, срочность, квалификация разработчиков и прочее.

Вся работа выполняется небольшими итерациями с регулярной отчетностью о результатах спринтов (двухнедельных отрезков) и работой проект-менеджера, который находится в постоянном контакте с заказчиком.