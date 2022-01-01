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Индивидуальная разработка

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Решения

Индивидуальная веб-разработка – оптимальный вариант, когда требуется IT-продукт, в котором были бы учтены все нюансы деятельности заказчика или воплощен нестандартный функционал. В отличие от использования шаблонных решений, персонализированный подход позволяет реализовать эксклюзивные функции и настроить продукт под конкретные требования. 

Команда Nextner выполняет индивидуальную разработку IT-продуктов как в области небольших решений, так и при реализации крупных сервисов. Наши решения всегда имеют продуманную структуру, интуитивно понятный дизайн,  необходимые интеграции, и в обязательной мере отличную совместимость с различными устройствами и платформами. Мы создаем продукт, подстроенный под процессы вашей организации, а не перестраиваем процессы компании под ее нужды.

Индивидуальная разработка IT-решений

Уже на протяжении девяти лет команда Nextner создает индивидуальные IT-решения для бизнес-компаний, государственных компаний, образовательных и медицинских учреждений:

  • Веб-сайты и интернет-магазины.
  • Веб-сервисы.
  • B2b-порталы.
  • Чат-боты.
  • Системы управления контентом.
  • Информационные системы хранения и обработки данных.
  • Информационные системы автоматизации бизнес-процессов.
  • Информационные системы управления очередью.
  • Личные кабинеты.
  • Уникальные функционалы.
  • Системы формирования документов и т.д.

Мы создаем гибкие и масштабируемые решения, которые позволяют проекту развиваться в соответствии с ростом организации, адаптируясь к новым требованиям без необходимости глубокой переработки

Почему индивидуальная разработка – это выгодно и перспективно?

Нередко к нам обращаются представители компаний, которые изначально предпочли индивидуальной разработке коробочный продукт, потратили время и средства на его модификацию, до последнего верили и пытались отделаться малой кровью при кастомизации готового продукта под себя, шли на компромиссы, но в конечном итоге упирались в непреодолимый тупик и в конечном итоге все равно пришли к необходимости индивидуальной разработки. 

Некоторые компании приходят к этому сразу, осознавая невозможность использовать коробочные версии из-за специфичности процессов в деятельности компании. И несмотря на то, что начальные затраты на индивидуальную разработку IT-продукта непременно окажутся выше, чем при использовании коробочных решений, дальнейшая выгода от таких инвестиций зачастую значительно превышает первоначальные расходы. Веб-продукт с индивидуальными настройками как правило быстро окупается, благодаря улучшенной видимости, высокой конверсии и эргономике, если речь идет о внутренних продуктах организаций.

Индивидуальная разработка может быть перспективным и выгодным решением в силу своих особенностей, в числе которых:

  • Учет специфики бизнеса и процессов компании – глубокая аналитика и персональная разработка позволяет учесть все уникальные нюансы, особенности аудитории и требования конечного пользователя. Мы затачиваем систему под ваши процессы с ювелирной точностью, практически с микроскопом.
  • Уникальный функционал – реализуемые при индивидуальной разработке решения полностью соответствуют конкретным целям и потребностям определенной организации.
  • Фирменный стиль  – продукт отражает все особенности бренда.
  • Окупаемость – затраты на индивидуальную разработка обычно окупаются в долгосрочной перспективе благодаря повышенной видимости, конверсии и лояльности клиентов, а также благодаря высокой  эргономике, если продукт создается не для коммерции, а для внутреннего использования.
  • Масштабируемость и гибкость – индивидуальные IT-решения позволяют проекту расти вместе с бизнесом.
  • Качественная поддержка – решение, заточенное под специфику деятельности вашей организации, можно изменять и дополнять без глобальной переработки.

Как начать индивидуальную разработку с Nextner?

Если вы находитесь в поисках исполнителя для разработки вашего проекта, вам следует четко определить цели вашего проекта и требования к функционалу будущего продукта. После этого вы сможете примерно представить, какими силами можно достичь поставленных целей – вы сможете обратиться к отдельным исполнителям или же обратиться за разработкой к профессиональной команде.  

Если вам необходима работа команды разработчиков, обратитесь за индивидуальной разработкой в Nextner:

  • Свяжитесь с нами через наш сайт, напишите в Telegram или позвоните по телефону, чтобы обсудить ваши идеи.
  • Опишите ваши уникальные потребностей и цели проекта. Наши эксперты проведут детальный анализ и предложат оптимальные решения.
  • После анализа возможных вариантов работы мы согласуем с вами объем работ, сроки выполнения и бюджет проекта.
  • На основе оговоренных деталей будет разработано техническое задание, которое станет основой для индивидуальной разработки IT-проекта.
  • После согласования технического задания начнется процесс разработки.
  • На каждом из этапов вас проконсультирует наша команда менеджеров и разработчиков, подскажет все варианты реализации проекта.

Индивидуальная разработка – это вложение, а не расход. Мы понимаем, что стоимость проекта может варьироваться в зависимости от его масштабов, от нескольких сотен тысяч рублей и до нескольких миллионов. Однако когда вы инвестируете в наши индивидуальные разработки, вы получаете надежную и эффективную систему, которая будет служить вам долгие годы. Решение, разработанное под ваши требования, обеспечит эффективную работу вашей организации в долгосрочной перспективе.

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Пользовательский интерфейс – как шутка. Если вам приходится это объяснять, значит, он не так уж и хорош. Неизвестный.
РИС РИС
система очереди на аттракционы Система доступа на аттракционы "Нохъо"
разработка системы доступа на мероприятия Система доступа к мероприятиям "Каспий"
МУП “Единый информационный расчетный центр” Разработка сайта для муниципального предприятия

Команда

Команда Nextner для индивидуальной разработки состоит из специалистов с большим опытом работы на проектах любой сложности. Мы привлекаем к индивидуальной разработке профессионалов высокого уровня: backend- и frontend-разработчиков, менеджеров проекта, тестировщиков, SEO-оптимизаторов, технических писателей и других узкопрофильных специалистов. Каждый член команды уникален в своем профессионализме, но все они объединены общей целью - предоставить высококачественное и индивидуальное IT-решение, которое соответствует всем потребностям и ожиданиям.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Nextner применяет разные методологии для индивидуальной разработки. Мы имеем опыт работы как с Agile, так и с Waterfall. Независимо от выбранной методологии наша команда гарантирует качественное и эффективное завершение проектов по индивидуальной разработке.
Agile
Agile используется для проектов, где требуется быстрая адаптация к изменяющимся условиям и постоянное взаимодействие с заказчиком. Каждая итерация получает обратную связь, что позволяет быстро вносить изменения и удовлетворять потребности клиента.
Пример:
РИС
РИС
Классическая
Waterfall применяется в случаях, когда требования к проекту четко определены заранее, а изменения приемлемы только на начальных этапах. Этот подход обеспечивает структурированность и последовательность действий, что особенно важно для проектов с жесткими рамками и требованиями.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Backend

FASTAPI

Чем мы выделяемся

Понятные решения
Мы разрабатываем IT-продукты, учитывая потребности и ожидания пользователей, чтобы создать простые в использовании и интуитивно понятные решения, которые удовлетворяют пользователей.
Надежность
Наши продукты работают стабильно и без сбоев, обладают высокой надежностью и устойчивостью к различным видам отказов.
Безопасность
Мы обеспечиваем безопасность данных пользователей, уделяя большое внимание защите конфиденциальных данных, защите от несанкционированного доступа, вирусов и других угроз безопасности.
Экономичность
Мы соблюдаем бюджет проекта и обеспечиваем максимальную отдачу, чтобы предоставить эффективное решение, приносящее реальную ценность.
Гибкость
Наши IT-продукты обладают гибкостью и возможностью адаптации к изменяющимся условиям и требованиям, чтобы гарантировать долгосрочную актуальность вашего решения.

Эффективность

  • Глубокое изучение, анализ и разработка сложных систем – наша специализация.
  • Мы способны оптимизировать каждый этап работы для быстрого достижения цели, используя пошаговый подход.
  • Работаем с клиентами, у которых отсутствует или не полностью представлена документация.
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
индивидуальная разработка на заказ

Стоимость

от 500 тыс. р.
за проект

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от 1 месяца
на разработку
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Проекты

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РИС
РИС
Сайты и e-commerce Ретейнер (выделенная команда) Уникальные разработки
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Сайты и e-commerce Ретейнер (выделенная команда)
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Сайты и e-commerce
+7 (923) 320-5009
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