Индивидуальная разработка

Индивидуальная веб-разработка – оптимальный вариант, когда требуется IT-продукт, в котором были бы учтены все нюансы деятельности заказчика или воплощен нестандартный функционал. В отличие от использования шаблонных решений, персонализированный подход позволяет реализовать эксклюзивные функции и настроить продукт под конкретные требования.
Команда Nextner выполняет индивидуальную разработку IT-продуктов как в области небольших решений, так и при реализации крупных сервисов. Наши решения всегда имеют продуманную структуру, интуитивно понятный дизайн, необходимые интеграции, и в обязательной мере отличную совместимость с различными устройствами и платформами. Мы создаем продукт, подстроенный под процессы вашей организации, а не перестраиваем процессы компании под ее нужды.
Уже на протяжении девяти лет команда Nextner создает индивидуальные IT-решения для бизнес-компаний, государственных компаний, образовательных и медицинских учреждений:
Мы создаем гибкие и масштабируемые решения, которые позволяют проекту развиваться в соответствии с ростом организации, адаптируясь к новым требованиям без необходимости глубокой переработки
Нередко к нам обращаются представители компаний, которые изначально предпочли индивидуальной разработке коробочный продукт, потратили время и средства на его модификацию, до последнего верили и пытались отделаться малой кровью при кастомизации готового продукта под себя, шли на компромиссы, но в конечном итоге упирались в непреодолимый тупик и в конечном итоге все равно пришли к необходимости индивидуальной разработки.
Некоторые компании приходят к этому сразу, осознавая невозможность использовать коробочные версии из-за специфичности процессов в деятельности компании. И несмотря на то, что начальные затраты на индивидуальную разработку IT-продукта непременно окажутся выше, чем при использовании коробочных решений, дальнейшая выгода от таких инвестиций зачастую значительно превышает первоначальные расходы. Веб-продукт с индивидуальными настройками как правило быстро окупается, благодаря улучшенной видимости, высокой конверсии и эргономике, если речь идет о внутренних продуктах организаций.
Индивидуальная разработка может быть перспективным и выгодным решением в силу своих особенностей, в числе которых:
Если вы находитесь в поисках исполнителя для разработки вашего проекта, вам следует четко определить цели вашего проекта и требования к функционалу будущего продукта. После этого вы сможете примерно представить, какими силами можно достичь поставленных целей – вы сможете обратиться к отдельным исполнителям или же обратиться за разработкой к профессиональной команде.
Если вам необходима работа команды разработчиков, обратитесь за индивидуальной разработкой в Nextner:
Индивидуальная разработка – это вложение, а не расход. Мы понимаем, что стоимость проекта может варьироваться в зависимости от его масштабов, от нескольких сотен тысяч рублей и до нескольких миллионов. Однако когда вы инвестируете в наши индивидуальные разработки, вы получаете надежную и эффективную систему, которая будет служить вам долгие годы. Решение, разработанное под ваши требования, обеспечит эффективную работу вашей организации в долгосрочной перспективе.
Команда Nextner для индивидуальной разработки состоит из специалистов с большим опытом работы на проектах любой сложности. Мы привлекаем к индивидуальной разработке профессионалов высокого уровня: backend- и frontend-разработчиков, менеджеров проекта, тестировщиков, SEO-оптимизаторов, технических писателей и других узкопрофильных специалистов. Каждый член команды уникален в своем профессионализме, но все они объединены общей целью - предоставить высококачественное и индивидуальное IT-решение, которое соответствует всем потребностям и ожиданиям.