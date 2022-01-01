Индивидуальная веб-разработка – оптимальный вариант, когда требуется IT-продукт, в котором были бы учтены все нюансы деятельности заказчика или воплощен нестандартный функционал. В отличие от использования шаблонных решений, персонализированный подход позволяет реализовать эксклюзивные функции и настроить продукт под конкретные требования.

Команда Nextner выполняет индивидуальную разработку IT-продуктов как в области небольших решений, так и при реализации крупных сервисов. Наши решения всегда имеют продуманную структуру, интуитивно понятный дизайн, необходимые интеграции, и в обязательной мере отличную совместимость с различными устройствами и платформами. Мы создаем продукт, подстроенный под процессы вашей организации, а не перестраиваем процессы компании под ее нужды.

Индивидуальная разработка IT-решений

Уже на протяжении девяти лет команда Nextner создает индивидуальные IT-решения для бизнес-компаний, государственных компаний, образовательных и медицинских учреждений:

Веб-сайты и интернет-магазины.

Веб-сервисы.

B2b-порталы.

Чат-боты.

Системы управления контентом.

Информационные системы хранения и обработки данных.

Информационные системы автоматизации бизнес-процессов.

Информационные системы управления очередью.

Личные кабинеты.

Уникальные функционалы.

Системы формирования документов и т.д.

Мы создаем гибкие и масштабируемые решения, которые позволяют проекту развиваться в соответствии с ростом организации, адаптируясь к новым требованиям без необходимости глубокой переработки

Почему индивидуальная разработка – это выгодно и перспективно?

Нередко к нам обращаются представители компаний, которые изначально предпочли индивидуальной разработке коробочный продукт, потратили время и средства на его модификацию, до последнего верили и пытались отделаться малой кровью при кастомизации готового продукта под себя, шли на компромиссы, но в конечном итоге упирались в непреодолимый тупик и в конечном итоге все равно пришли к необходимости индивидуальной разработки.

Некоторые компании приходят к этому сразу, осознавая невозможность использовать коробочные версии из-за специфичности процессов в деятельности компании. И несмотря на то, что начальные затраты на индивидуальную разработку IT-продукта непременно окажутся выше, чем при использовании коробочных решений, дальнейшая выгода от таких инвестиций зачастую значительно превышает первоначальные расходы. Веб-продукт с индивидуальными настройками как правило быстро окупается, благодаря улучшенной видимости, высокой конверсии и эргономике, если речь идет о внутренних продуктах организаций.

Индивидуальная разработка может быть перспективным и выгодным решением в силу своих особенностей, в числе которых:

Учет специфики бизнеса и процессов компании – глубокая аналитика и персональная разработка позволяет учесть все уникальные нюансы, особенности аудитории и требования конечного пользователя. Мы затачиваем систему под ваши процессы с ювелирной точностью, практически с микроскопом.

Уникальный функционал – реализуемые при индивидуальной разработке решения полностью соответствуют конкретным целям и потребностям определенной организации.

Фирменный стиль – продукт отражает все особенности бренда.

Окупаемость – затраты на индивидуальную разработка обычно окупаются в долгосрочной перспективе благодаря повышенной видимости, конверсии и лояльности клиентов, а также благодаря высокой эргономике, если продукт создается не для коммерции, а для внутреннего использования.

Масштабируемость и гибкость – индивидуальные IT-решения позволяют проекту расти вместе с бизнесом.

Качественная поддержка – решение, заточенное под специфику деятельности вашей организации, можно изменять и дополнять без глобальной переработки.

Как начать индивидуальную разработку с Nextner?

Если вы находитесь в поисках исполнителя для разработки вашего проекта, вам следует четко определить цели вашего проекта и требования к функционалу будущего продукта. После этого вы сможете примерно представить, какими силами можно достичь поставленных целей – вы сможете обратиться к отдельным исполнителям или же обратиться за разработкой к профессиональной команде.

Если вам необходима работа команды разработчиков, обратитесь за индивидуальной разработкой в Nextner:

Свяжитесь с нами через наш сайт, напишите в Telegram или позвоните по телефону, чтобы обсудить ваши идеи.

Опишите ваши уникальные потребностей и цели проекта. Наши эксперты проведут детальный анализ и предложат оптимальные решения.

После анализа возможных вариантов работы мы согласуем с вами объем работ, сроки выполнения и бюджет проекта.

На основе оговоренных деталей будет разработано техническое задание, которое станет основой для индивидуальной разработки IT-проекта.

После согласования технического задания начнется процесс разработки.

На каждом из этапов вас проконсультирует наша команда менеджеров и разработчиков, подскажет все варианты реализации проекта.

Индивидуальная разработка – это вложение, а не расход. Мы понимаем, что стоимость проекта может варьироваться в зависимости от его масштабов, от нескольких сотен тысяч рублей и до нескольких миллионов. Однако когда вы инвестируете в наши индивидуальные разработки, вы получаете надежную и эффективную систему, которая будет служить вам долгие годы. Решение, разработанное под ваши требования, обеспечит эффективную работу вашей организации в долгосрочной перспективе.