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Разработка CRM-систем

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Решения

Ищете надежную компанию по разработке CRM системы? Вы на верном пути! Команда Nextner предлагает разработку CRM-системы, адаптированной под уникальные потребности вашего бизнеса. Мы создадим для вас индивидуальное программное решение, которое будет полностью соответствовать вашим бизнес-процессам и стратегии.

Уже более 7 лет мы разрабатываем CRM-системы как с нуля, так и на основе готовых решений, если они подходят под требования заказчиков, а также выполняем доработку и настройку CRM-систем на базе Python. У нас есть собственные наработки в области автоматизации продаж, обработки предложений, производства и закупок, и мы можем применять их в новых проектах, минимизируя время на их реализацию. 

Большой опыт разработки CRM-систем позволяет нам предлагать:

  • индивидуальный подход – после тщательного изучения особенностей вашего бизнеса мы предлагаем уникальное программное решение, которое поможет вам легко управлять клиентской базой, улучшать взаимодействие с клиентами и повышать эффективность работы;
  • гибкость и масштабируемость – мы разрабатываем CRM-системы с учетом возможных изменений в бизнесе и со способностью масштабироваться вместе с ростом вашей компании;
  • интеграции с существующими решениями – такими как учетная запись клиента, управление продажами, маркетинговые инструменты и другие.
  • безопасность и надежность – разработанные CRM-системы обеспечивают высокий уровень безопасности и защиты данных;
  • поддержку и обслуживание – после разработки и внедрения CRM-системы мы можем вносить изменения по вашему требованию и обучать работе с системой, чтобы ваши сотрудники могли использовать ее максимально эффективно.

Как заказать разработку CRM-системы?

Если вы думаете, как купить купить CRM-систему для вашего бизнеса, обратитесь к нам по телефону. Мы разработаем CRM именно для вас, и наше решение будет сочетать в себе инновации и функциональность, необходимые для вашего успеха.

  • На первом звонке мы определим ваши пожелания и требования к CRM-системе;
  • Предложим готовые или уникальные решения, которые будут подходить под ваш запрос и бюджет; 
  • Составим примерный план создания CRM-системы с индивидуальным набором функций;
  • Опираясь на ваши запросы, определим, какой вариант продукта выпустить в  первую очередь для поэтапного введения в эксплуатацию;
  • Детально определим, сколько стоит создание CRM-системы под ваш запрос, сколько сотрудников будет задействовано в разработке. Учтем несколько вариантов реализации проекта исходя из ваших требований.
  • Заключим договор на создание CRM, указав конкретные сроки и проставив метрики эффективности, 
  • Детально пропишем техническое задание на разработку CRM и начнем разработку, во время которой вы сможете отслеживать прогресс.
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Мы создаем CRM-системы, которые не только соответствуют вашим бизнес-процессам, но и обеспечивают безопасность данных вашей компании.
Проект Туруру.ру Проект Туруру.ру

Команда

Не важно, что предстоит разработать – сложную CRM или более простой вариант системы, у специалистов команды Nextner есть все навыки и компетенции, чтобы создать продукт, который поможет улучшить управление клиентскими отношениями и повысить конкурентоспособность. Опыт наших специалистов позволяет выполнять разработку CRM-системы в срок, указанный в договоре, и гарантировать высокий уровень профессионализма.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик

Методология

Берясь за разработку CRM на заказ, мы подбираем методологию в зависимости от масштаба проекта и бюджета, учитывая индивидуальные запросы и требования каждого заказчика. Наша команда способна работать как по гибким, так и по жестким методологиям. Мы фокусируемся не только на эффективной работе команды разработчиков, но и на прозрачном и понятном общении с клиентами.
Agile методология
Идеально подходит для больших и долгих проектов, где разработка разбита на короткие итерации (спринты). При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждый спринт.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON ODOO

Чем мы выделяемся

Удобство общения
На всех этапах разработки и внедрения CRM-систем мы нацелены на обеспечение прозрачного и удобного общения, независимо от часового пояса заказчика.
Гарантийный срок
наши гарантии позволяют вам быть уверенными в эффективной работе вашей CRM-системы.
Многолетний опыт
У нас есть большое количество запущенных CRM, которые отлично себя показали и успешно развиваются уже не один год.
Собственные наработки
Их применение позволяет существенно ускорить процесс создания и настройки CRM.

Эффективность

  • Вы получите максимально подробное техническое задание по разработке или доработке CRM.
  • Если у вас есть сомнения в эффективности каких-то гипотез, мы реализуем их для тестирования с минимальными затратами.
  • Для вас будут настроены самые важные метрики для снятия эффективности.
разработка CRM создание

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 2 месяцев
разработка CRM
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Проекты

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