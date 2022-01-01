+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
header-background
+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
Назад

Разработка информационных сайтов

МУП “Единый информационный расчетный центр”
Все кейсы этого вида услуг
Решения
Команда
Методология
Технологии
Чем выделяемся
Эффективность
Стоимость
Проекты

Решения

Nextner предлагает разработку информационных сайтов, которые станут надежным источником информации и эффективным инструментом для бизнеса. Наши сайты помогают донести важные сообщения до вашей аудитории, повысить уровень доверия и создать положительный имидж вашей компании. 

Мы понимаем, что качественный контент и удобный интерфейс – это основа успешного взаимодействия с клиентами. Наша команда анализирует вашу целевую аудиторию и разрабатывает индивидуальные решения, учитывающие их потребности. Наша цель – сделать ваше онлайн-присутствие не только привлекательным, но и эффективным инструментом для достижения бизнес-целей.

Что такое информационный сайт?

Информационный сайт – это ресурс, который предоставляет обширный объем полезной информации без явной коммерческой направленности – без продажи товаров и услуг. Такие сайты предназначены для того, чтобы пользователи могли получить информацию по определенной теме. К информационным сайтам обычно относятся новостные порталы, блоги, онлайн-журналы, а также личные некоммерческие проекты и технические каталоги.

Кроме того, информационные сайты могут быть платформой для обмена мнениями и обсуждения актуальных тем. Комментарии и форумы позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом, задавать вопросы и делиться взглядами. 

Проще говоря, информационный сайт – это не просто набор статей и новостей, это пространство, где знания становятся доступными, а идеи могут легко распространяться.

Для чего нужен информационный сайт бизнесу?

Разработка информационного сайта может быть полезна для бизнеса. Вот несколько причин, почему компаниям может понадобиться подобный ресурс:

  • Увеличение видимости и охвата аудитории: информационный сайт повышает заметность бизнеса в интернете, привлекая посетителей, которые ищут определенную информацию, и расширяя аудиторию.
  • Подтверждение экспертности и установление доверия: публикация качественного контента помогает заявить о себе как об эксперте и завоевать доверие пользователей.
  • Обратная связь и взаимодействие с клиентами: разделы для комментариев и опросов позволяют клиентам делиться мнениями, улучшая взаимодействие и предоставляя ценную информацию о предпочтениях аудитории.
  • Эффективный маркетинг и продвижение: контент-маркетинг на сайте служит основой стратегии продвижения, привлекая трафик через полезные статьи и инфографику.
  • Обучение и информирование клиентов: такой ресурс позволяет обучать клиентов, делиться отраслевыми новостями и советами, помогая пользователям принимать обоснованные решения.
  • Создание сообщества вокруг бренда: информационный становится платформой для общения клиентов, обмена идеями и обсуждения актуальных тем.

В конечном итоге, разработка информационного сайта – это не просто дополнение к бизнесу, а создание мощного инструмента, который может помочь укрепить позиции на рынке, привлечь новых клиентов и улучшить взаимодействие с существующими.

Особенности информационных сайтов 

Разработка информационного сайта для бизнеса требует тщательного планирования и понимания его ключевых особенностей. Важным шагом является анализ целевой аудитории, который поможет определить интересные и полезные темы контента. Качественный контент должен быть актуальным, информативным и легко воспринимаемым, а регулярные обновления помогут поддерживать интерес и улучшать позиции в поисковых системах. Оптимизация сайта для поисковиков, включая использование ключевых слов и создание мета-тегов, также критически важна для привлечения посетителей.

Адаптивный дизайн обеспечивает удобный доступ к ресурсу с различных устройств, что крайне важно в современном цифровом мире. Если у вас нет опыта в разработке, сотрудничество с профессиональными веб-студиями, такими как Nextner, может стать отличным решением. Мы поможем создать качественный ресурс, соответствующий вашим целям и потребностям аудитории.

Этапы разработки информационного сайта

Команда Nextner предлагает разработку информационного сайта под ключ. Это очень удобно: в одном пакете услуг вы получаете полный спектр работ, начиная от концепции и дизайна до технической реализации и поддержки. Разработка информационного сайта  в нашей компании включает несколько этапов:

  • Анализ требований: мы изучаем ваши потребности и цели, чтобы понять, какой контент и функционал необходимы.
  • Проектирование структуры: создаем предварительный макет сайта и определяем, как будет организована информация.
  • Дизайн: разрабатываем визуальный стиль, который будет отражать ваш бренд и привлекать пользователей.
  • Разработка: реализуем функционал сайта, обеспечивая его работоспособность и удобство использования.
  • Тестирование: проверяем сайт на наличие ошибок и проблем, чтобы гарантировать его стабильную работу.
  • Запуск и продвижение: публикуем сайт и начинаем его продвижение.
  • Поддержка и обновление: обеспечиваем техническую поддержку и регулярно обновляем контент.

Хотя разработка информационного сайта может показаться простой задачей, всегда есть вероятность столкнуться с рядом сложностей. Неправильное понимание целевой аудитории может привести к неактуальному контенту, а недостаточная оптимизация снизит видимость для поисковиков. Отсутствие адаптивного дизайна усложнит доступ с мобильных устройств, а плохая структура и навигация могут вызвать путаницу и снизить вовлеченность. Важно учитывать все эти аспекты и тщательно планировать каждый этап разработки, чтобы избежать ошибок и достичь успеха. Команда Nextner знает все тонкости и имеет богатый опыт в разработке информационных сайтов, что позволяет нашим клиентам не беспокоиться о возможных проблемах. 

Как заказать разработку информационного сайта в Nextner?

Чтобы заказать разработку информационного сайта в Nextner, свяжитесь нашей командой. Вы можете заполнить форму на нашем сайте, позвонить по указанному номеру или написать в Telegram. Мы проведем предварительную консультацию, чтобы понять ваши потребности, цели и пожелания, выслушаем ваши идеи и предложим оптимальные решения, которые помогут вам достичь успеха. На этом этапе мы также обсудим сроки и этапы работы, чтобы вы могли быть в курсе всего процесса.

Цена разработки информационного сайта в каждом конкретном случае будет зависеть от множества факторов, включая сложность проекта, объем необходимого контента, требования к дизайну и другое. Например, более сложные сайты с уникальными функциональными возможностями потребуют большего времени и ресурсов, что, соответственно, отразится на стоимости. Мы готовы предложить индивидуальное предложение, которое будет соответствовать вашему бюджету и ожиданиям. Также мы можем предложить техническую поддержку сайта силами нашей команды. 


image
"Информационный сайт – это не просто хранилище данных; это тщательно продуманная экосистема, где каждая страница, каждый раздел и каждый элемент интерфейса работают в унисон”.
МУП “Единый информационный расчетный центр” Разработка сайта для муниципального предприятия

Команда

Команда Nextner включает веб-разработчиков, дизайнеров, контент-менеджеров, SEO-специалистов, аналитиков, менеджеров проектов и тестировщиков, которые совместно работают над созданием информационных сайтов. Каждый член команды вносит свой вклад в разработку удобных интерфейсов, логичную организацию контента и оптимизацию для поисковых систем.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

Мы применяем гибкие и жесткие методологии, выбирая наиболее подходящий подход в зависимости от конкретных целей и требований клиента. Мы акцентируем внимание не только на организованной работе разработчиков, но и на прозрачной и удобной коммуникации с заказчиком на всех этапах разработки корпоративного сайта под ключ.
Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Agile методология
Подходит для создания больших проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
РИС
РИС

Технологии и фреймворки

Backend

DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE CSS HTML

Backend

FASTAPI

Чем мы выделяемся

Комплексный подход
Полный цикл разработки от идеи до поддержки и продвижения.
Прозрачность
Открытая коммуникация и регулярные обновления на всех этапах проекта.
Индивидуальный подход
Уникальные решения, адаптированные под потребности вашего бизнеса.
Скорость реализации
Быстрое реагирование и оперативная реализация проектов для достижения ваших целей.

Эффективность

  • Предоставляем предварительные макеты для визуализации и оценки сайта.
  • Настраиваем важные метрики для оценки эффективности.
  • Обеспечиваем индивидуальный подход к каждому проекту.
  • Предлагаем полное сопровождение на всех этапах разработки.
разработка информационных сайтов

Стоимость

от 300 тыс. р.
за проект

Оставить заявку

от 1 месяца
на разработку
Перезвоните мне

Проекты

Все проекты
разработка микросервиса для аэропартнер
Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки
РИС
РИС
Уникальные разработки Разработка сайтов Выделенная команда
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Уникальные разработки
разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Разработка сайтов Уникальные разработки
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Разработка сайтов Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Разработка сайтов Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Разработка сайтов Уникальные разработки
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Разработка сайтов Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Разработка сайтов Выделенная команда
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Разработка сайтов
+7 (923) 320-5009
Перезвоните мне
Оставить заявку
Политика конфиденциальности

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта и анализировать сетевой трафик.

Оставаясь с нами, вы даете свое согласие на использование файлов cookie.