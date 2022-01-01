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Создание дашбордов

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Решения

Nextner предлагает услуги по разработке дашбордов, которые сегодня становятся важным инструментом для принятия обоснованных бизнес-решений. В мире, где все меняется на глазах, дашборды помогают компаниям следить за важными показателями и своевременно реагировать на новые вызовы. Мы знаем, что удобная визуализация данных играет огромную роль в управлении, и создаем индивидуальные решения, идеально подходящие вашему бизнесу. 

Что такое дашборд?

Дашборд – это панель управления, которая показывает важные метрики в удобном формате. Это инструмент, который помогает вам видеть всю картину, будь то админка сайта, система управления заказами или производственными процессами. С помощью дашборда директор может легко отслеживать, сколько заявок поступило за день, сколько из них было проиграно, сколько возвратов и жалоб зарегистрировано, а также сколько заказов доставлено курьерами. Все эти данные помогают быстро принимать решения и реагировать на изменения в бизнесе.

Мы разрабатываем дашборды для самых разных сфер: от авиации до управления заказами и поддержки. Наши решения помогают не только руководителям, но и исполнителям, позволяя видеть свои задачи и результаты. Если вам нужен инструмент, который соберет все ключевые данные в одном месте, мы с радостью поможем его создать и внедрить!

MVP в разработке дашбордов

При создании дашбордов мы применяем концепцию MVP, который предполагает создание и запуск минимально жизнеспособного продукта. MVP позволяет быстро разрабатывать прототипы дашбордов, которые можно тестировать и улучшать на основе реальных данных и отзывов пользователей. Применяя этот подход, можно без огромных денежных и временных затрат проверить гипотезы о том, какие функции и данные действительно необходимы пользователям.

Например, если мы планируем создать дашборд, отображающий данные по заказам, мы можем сначала создать упрощенную версию, которая будет включать только основные метрики. Это позволит нам быстро понять, нужны ли дополнительные функции, и на основе полученной информации доработать продукт. Такой подход экономит время и деньги, позволяя избежать ненужных затрат на долгую разработку полноценного дашборда с функциями, которые могут оказаться неактуальными.

Почему стоит инвестировать в качественные дашборды?

Качественные дашборды – это не просто набор графиков и таблиц. Это мощные инструменты, которые помогают в принятии решений и управлении бизнесом. Они позволяют оперативно реагировать на изменения и следить за ключевыми показателями.

Если у вас есть идеи или требования к дашборду, но вы не знаете, с чего начать, мы готовы помочь! Мы поможем вам сформулировать мысли и создать подробное техническое задание для разработки дашборда. Мы внимательно относимся к каждому проекту, чтобы избежать упущений и обеспечить успешную реализацию.

Сколько стоит создание дашборда в Nextner?

Стоимость создания дашборда в Nextner зависит от ряда факторов, таких как сложность проекта, объем данных, количество необходимых функций и индивидуальные требования заказчика. Мы предлагаем гибкий подход к ценообразованию, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и соответствие вашему бюджету. Чтобы узнать точную цену создания дашборда, свяжитесь с нашей командой. Мы обсудим ваши цели и потребности, после чего сможем предоставить вам предварительное предложение. 

Как заказать создание дашборда в Nextner?

Чтобы заказать создание дашборда в Nextner, вам достаточно связаться с нашей командой. Вы можете сделать это через наш сайт, по телефону или через Telegram. В ходе общения мы обсудим ваши потребности и цели, чтобы понять, какие данные и функции вам необходимы. На основе этой информации мы поможем вам сформулировать техническое задание, которое станет основой для разработки дашборда. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы начать сотрудничество – консультация абсолютно бесплатна!

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"Дашборды – это глаза вашего бизнеса: они помогают видеть, что происходит, и реагировать на изменения."
Разработка мессенджера для "Дома Знаний" Разработка мессенджера для "Дома Знаний"

Команда

В Nextner собрана команда профессионалов с 15-летним опытом в разработке дашбордов и аналитических решений. Наша команда включает фронтенд- и бэкенд-разработчиков, аналитиков, дизайнеров, тестировщиков, девопсеров. Это хорошо отлаженный механизм, где каждый знает свою роль, благодаря чему мы быстро и качественно решаем задачи, соблюдая сроки разработки дашбордов. Мы любим то, что делаем, и стремимся создать продукт, который вас впечатлит!

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

Мы применяем гибкие методологии, такие как Agile, для быстрой адаптации к изменениям и постоянного улучшения, а также строгие подходы, такие как Waterfall, для проектов с четкими требованиями и сроками. Важным аспектом нашей работы является не только эффективное взаимодействие внутри команды, но и прозрачная коммуникация с клиентом на каждом этапе разработки дашборда. Мы обеспечиваем вовлеченность заказчика, предоставляя регулярные обновления и возможность вносить изменения по мере необходимости. Такой подход гарантирует, что итоговое решение полностью соответствует ожиданиям и бизнес-целям.

Agile
Подходит для создания больших e-com проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
Home2Stay
Home2Stay
Классическая
Подходит для небольших задач, в которых можно четко обозначить границы, измерить объем работ, а значит, и огласить конечную цену.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO ODOO

Frontend

JQUERY

Чем мы выделяемся

Индивидуальный подход

Мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и поэтому разрабатываем решения, которые точно соответствуют вашим потребностям и целям. Учитывая специфику вашего бизнеса, мы создаем интеграции, способные эффективно решать конкретные задачи, избегая излишних функций и сложностей.

Комплексная экспертиза

Наша команда состоит из опытных специалистов с разнообразными навыками – от проектирования до тестирования. Это позволяет нам обеспечивать высокое качество на каждом этапе интеграции платежной системы, гарантируя, что конечный продукт будет работать без сбоев и соответствовать всем вашим требованиям.

Гибкие методологии

Мы применяем лучшие практики разработки, сочетая различные подходы. Это дает нам возможность быстро адаптироваться к изменениям в проекте и эффективно выполнять задачи, при этом сохраняя высокий стандарт качества.


Ориентированность на результат

Мы регулярно проводим анализ работы интегрированных платежных систем, чтобы выявить возможности для улучшения. Наша цель – максимально повысить их функциональность и полезность для вашего бизнеса, обеспечивая вам стабильный и эффективный процесс обработки платежей.

Эффективность

  • Специализируемся на глубоком исследовании, анализе и создании сложных продуктов. 
  • Умеем оптимизировать каждый этап разработки, что позволяет быстро достигать поставленных целей благодаря пошаговому подходу.
  • Готовы сотрудничать с клиентами, у которых отсутствует документация или она не полностью отражает текущие потребности. 
  • Предоставляем полную поддержку на всех стадиях разработки, от идеи до воплощения

заказать создание дашбордов

Стоимость

от 200 тыс. р.
за проект

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от 1 месяца
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Проекты

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РИС
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+7 (923) 320-5009
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