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Разработка проектов на Django

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Nextner предлагает профессиональную разработку проектов на Django – одном из самых больших и универсальных фреймворков Python. Django активно используется для создания разнообразных веб-продуктов и подходит для реализации проектов любого масштаба – простых лендингов, сайтов, веб-приложений, интернет-магазинов, маркетплейсов и крупных платформ. Благодаря популярности и богатому функционалу Django, веб-разработку на нем сегодня выбирает огромное число разработчиков. 

Заказать разработку на Django в Nextner вы можете для любой сферы бизнеса. Опыт наших разработчиков лежит в диапазоне от 5 до 15 лет. Мы успешно реализовали десятки веб-проектов на Django для самых разных заказчиков, включая коммерческие и государственные организации в России и за рубежом. Оставьте заявку на разработку проекта на Django сейчас и получите индивидуальное предложение.

Особенности разработки на Django

Создавать веб-приложения на Django можно сравнительно легко и быстро. Фреймворк предлагает множество полезных инструментов и библиотек, которые делают процесс удобным и понятным. Разработку на джанго отличают несколько особенностей:

  • Высокая производительность и безопасность – Django имеет большое разнообразие встроенных функций, его архитектура позволяет быстро создавать приложения, используя готовые решения для большинства типичных задач.
  • Масштабируемость – фреймворк отлично справляется с увеличением нагрузки и может поддерживать большие объемы трафика. Это делает его идеальным выбором для разработки проектов на Django для компаний, которые планируют рост и развитие.
  • Быстрая разработка – Django следует принципу "не повторяйся" (DRY), что позволяет значительно ускорить процесс разработки. Благодаря множеству готовых решений и библиотек, разработчики могут быстрее реализовывать функционал, сокращая время на написание кода.
  • Простая поддержка продуктов – Django предлагает удобные инструменты для сопровождения и обновления приложений. Его простая структура и модульность позволяют легко вносить изменения и добавлять новые функции, не тратя время на переписывание кода. 

Сколько стоит разработка на Django?

Цена разработки на Django в нашей компании может разниться в зависимости от множества факторов. Мы разрабатываем как простые MVP-проекты за небольшую стоимость, так и более сложные решения с уникальным дизайном и функционалом. Наша команда выполняет разработку сайтов на Django на основе готовых решений, а также реализует сложные проекты, требующие уникального дизайна, и выполняет разработку кастомных проектов на Django с большим количеством страниц и сложной архитектурой. Соответственно, стоимость услуг разработки на Django будет зависеть от того, какой проект и в какие сроки вам необходим. 

Окончательная цена всегда рассчитывается индивидуально после этапа аналитики и обсуждения ваших потребностей. Она будет варьироваться в зависимости от сложности проекта, времени на разработку, количества разработчиков, работающих над вашим проектом, и от необходимости дополнительных услуг – поддержки, продвижения, сложных интеграций и многого другого.

Мы готовы провести консультацию, чтобы точно определить, сколько стоит разработка проекта на Django по вашим пожеланиям. Сотрудничая с нами, вы можете сами выбирать модель оплаты – за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время специалиста. 

Как заказать разработку на Django в Nextner?

Чтобы заказать разработку на Django для стартапа или уже устоявшегося бизнеса, напишите нам в Telegram или позвоните по указанному телефону. Расскажите, какой продукт на Django вам нужен, мы изучим вашу аудиторию и конкурентов, определим объем работ, технические детали и бюджет. На основе беседы и проведенного анализа подготовим индивидуальное предложение с описанием сроков, стоимости и этапов работы. Если вас устроит наше предложение, мы заключим договор, который определит правила сотрудничества.

Обратите внимание, что помимо создания проектов на Django мы предлагаем услуги Django-разработчиков Nextner в формате выделенной команды или аутсорсинга. Наши разработчики могут взять новый проект с нуля или присоединиться к разработке на любом этапе. Помимо разработки проектов на Django, мы предлагаем услуги Django-разработчиков в формате выделенной команды или аутсорсинга. Мы готовы работать как над небольшими задачами, так и над крупными проектами.

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"Есть единица и есть ноль, все остальное – от кривых рук разработчика". Народная мудрость
Разработка мессенджера для "Дома Знаний" Разработка мессенджера для "Дома Знаний"

Команда

Стандартная команда Django-разработки в компании Nextner включает проджект-менеджера, дизайнера, бэкенд-разработчиков, тестировщика специалиста по SEO-продвижению. Мы имеем все ресурсы чтобы предлагать своим заказчикам полный цикл Jango-разработки под ключ, от формирования идеи и создания MVP до тестирования готового продукта и технической поддержки и (при необходимости) его масштабирования.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

В зависимости от специфики задач и сроков разработки на Django мы применяем методологии Waterfall и Agile. При этом для крупных проектов мы можем оперативно создать выделенную команду, что обеспечит большую гибкость в процессе работы.
Agile
Особенность методологии – гибкость и быстрая адаптация к изменениям. Проект делится на короткие итерации, или спринты, что позволяет команде регулярно получать обратную связь от клиентов и вносить нужные изменения. Тесное сотрудничество с заинтересованными сторонами помогает лучше понять их потребности, а регулярное тестирование поддерживает высокое качество продукта. Все это делает Agile отличным выбором для создания успешных веб-приложений на Django.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая методология
Основана на четком планировании всех этапов проекта. Сначала фиксируются требования и создается детальный план, что упрощает управление. Команда работает по установленному графику, что помогает избежать неожиданностей. Хотя этот подход менее гибкий к изменениям, он отлично подходит для проектов с ясными целями и стабильными требованиями.
Пример:
РИС
РИС

Технологии и фреймворки

Backend

DJANGO

Чем мы выделяемся

Глубокая экспертиза
Наша команда обладает обширными знаниями и опытом в Django, что позволяет создавать качественные и масштабируемые продукты.
Опытные разработчики
Наши разработчики уверенно поддерживают старые версии Django 2.7 и Python 2.7 и ведут разработку на новых версиях Django и Python.
Интеграция с внешними сервисами
Мы умеем интегрировать веб-продукты с различными API и внешними сервисами, что расширяет функциональность и делает решения более универсальными.
Масштабируемость решений
Наши решения легко адаптируются под изменяющиеся бизнес-требования и могут масштабироваться по мере роста вашего бизнеса, что обеспечивает их долгосрочное применение.

Эффективность

  • Более 10 лет реализуем проекты любого масштаба на фреймворке Django.
  • Предлагаем аутсорсинг и ретейнер, позволяя клиентам выбрать удобный способ работы и оплаты.
  • Уверенно работаем как со старыми, так и с новейшими версиями Django.
  • Обучаем и развиваем наших специалистов, обеспечивая высокое качество работы.

услуги разработчиков JANGO

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 1 месяца
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