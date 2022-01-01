Разработка проектов на Django

Nextner предлагает профессиональную разработку проектов на Django – одном из самых больших и универсальных фреймворков Python. Django активно используется для создания разнообразных веб-продуктов и подходит для реализации проектов любого масштаба – простых лендингов, сайтов, веб-приложений, интернет-магазинов, маркетплейсов и крупных платформ. Благодаря популярности и богатому функционалу Django, веб-разработку на нем сегодня выбирает огромное число разработчиков.

Заказать разработку на Django в Nextner вы можете для любой сферы бизнеса. Опыт наших разработчиков лежит в диапазоне от 5 до 15 лет. Мы успешно реализовали десятки веб-проектов на Django для самых разных заказчиков, включая коммерческие и государственные организации в России и за рубежом. Оставьте заявку на разработку проекта на Django сейчас и получите индивидуальное предложение.

Особенности разработки на Django

Создавать веб-приложения на Django можно сравнительно легко и быстро. Фреймворк предлагает множество полезных инструментов и библиотек, которые делают процесс удобным и понятным. Разработку на джанго отличают несколько особенностей:

Высокая производительность и безопасность – Django имеет большое разнообразие встроенных функций, его архитектура позволяет быстро создавать приложения, используя готовые решения для большинства типичных задач.

Масштабируемость – фреймворк отлично справляется с увеличением нагрузки и может поддерживать большие объемы трафика. Это делает его идеальным выбором для разработки проектов на Django для компаний, которые планируют рост и развитие.

Быстрая разработка – Django следует принципу "не повторяйся" (DRY), что позволяет значительно ускорить процесс разработки. Благодаря множеству готовых решений и библиотек, разработчики могут быстрее реализовывать функционал, сокращая время на написание кода.

Простая поддержка продуктов – Django предлагает удобные инструменты для сопровождения и обновления приложений. Его простая структура и модульность позволяют легко вносить изменения и добавлять новые функции, не тратя время на переписывание кода.

Сколько стоит разработка на Django?

Цена разработки на Django в нашей компании может разниться в зависимости от множества факторов. Мы разрабатываем как простые MVP-проекты за небольшую стоимость, так и более сложные решения с уникальным дизайном и функционалом. Наша команда выполняет разработку сайтов на Django на основе готовых решений, а также реализует сложные проекты, требующие уникального дизайна, и выполняет разработку кастомных проектов на Django с большим количеством страниц и сложной архитектурой. Соответственно, стоимость услуг разработки на Django будет зависеть от того, какой проект и в какие сроки вам необходим.

Окончательная цена всегда рассчитывается индивидуально после этапа аналитики и обсуждения ваших потребностей. Она будет варьироваться в зависимости от сложности проекта, времени на разработку, количества разработчиков, работающих над вашим проектом, и от необходимости дополнительных услуг – поддержки, продвижения, сложных интеграций и многого другого.

Мы готовы провести консультацию, чтобы точно определить, сколько стоит разработка проекта на Django по вашим пожеланиям. Сотрудничая с нами, вы можете сами выбирать модель оплаты – за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время специалиста.

Как заказать разработку на Django в Nextner?

Чтобы заказать разработку на Django для стартапа или уже устоявшегося бизнеса, напишите нам в Telegram или позвоните по указанному телефону. Расскажите, какой продукт на Django вам нужен, мы изучим вашу аудиторию и конкурентов, определим объем работ, технические детали и бюджет. На основе беседы и проведенного анализа подготовим индивидуальное предложение с описанием сроков, стоимости и этапов работы. Если вас устроит наше предложение, мы заключим договор, который определит правила сотрудничества.

Обратите внимание, что помимо создания проектов на Django мы предлагаем услуги Django-разработчиков Nextner в формате выделенной команды или аутсорсинга. Наши разработчики могут взять новый проект с нуля или присоединиться к разработке на любом этапе. Помимо разработки проектов на Django, мы предлагаем услуги Django-разработчиков в формате выделенной команды или аутсорсинга. Мы готовы работать как над небольшими задачами, так и над крупными проектами.