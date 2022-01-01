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Услуги Django-разработчиков Nextner

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Решения

Django – самый большой и универсальный фреймворк на Python, который активно используется для создания различных веб-продуктов. Он позволяет реализовать проекты любого масштаба, от небольших сайтов-визиток до крупных платформ и маркетплейсов. Несмотря на то, что использование фреймворка для простых задач может показаться излишним, многие разработчики выбирают для себя именно Django из-за его популярности и богатого функционала. 

Команда Nextner специализируется на разработке с использованием Django – для нас это основной инструмент, с которым мы работаем уже 10 лет. Мы можем смело заявлять о своей экспертности: все наши Django-разработчики прекрасно владеют фреймворком и реализовали не один десяток проектов на его основе. Наша команда Django-разработчиков уверенно поддерживает старые версии Django 2.7 и Python 2.7, а также активно ведет разработку на новых версиях Django и Python.

Мы предлагаем два подхода к сотрудничеству с нашими Django-разработчиками: аутсорс и ретейнер. Заказывая услуги разработчиков джанго у нас, вы можете решать, какой способ оплаты вам подойдет: за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время специалиста.

Легко ли найти хорошего разработчика Django?

Django-разработчик сегодня – это специалист, который создает веб-приложения и управляет базами данных, используя мощные инструменты фреймворка. С помощью Django он может реализовать даже сложные и грандиозные по своей сути проекты– социальные сети или крупные порталы со сложными интеграциями. 

Хороший разработчик Django не только знает фреймворк, но и понимает архитектуру приложений, и найти действительно знающего все тонкости специалиста может быть непросто. А по нашему опыту, проще сначала подобрать талантливого и подающего надежды разработчика, а затем развить у него навыки работы с фреймворком. В Nextner мы часто взращиваем своих разработчиков, помогая им стать настоящими экспертами в Django. Для нас особенно важно, чтобы такие специалисты умели работать в команде и взаимодействовать с проектными менеджерами и тестировщиками, чтобы работать над большими проектами и предоставлять клиенту полный цикл разработки, от идеи до успешного запуска и поддержки.

Команда Django-разработчиков Nextner

В команде Django-разработчиков Nextner работают опытные специалисты, которые уверенно справляются с проектами на старых версиях Django (например, 2.7) и активно используют новейшие возможности последующих версий. Мы применяем лучшие практики и инструменты, чтобы гарантировать высокого качества разработки продуктов. 

Наши джанго-программисты отлично знают фреймворк и могут создавать актуальные и масштабируемые проекты, используя полезные инструменты и плагины: 

  • Инструменты для разработки и отладки (Django Debug Toolbar, PDB, PyCharm debug tools);
  • Плагины для улучшения производительности (Django Cache, Django Compressor);
  • Инструменты для тестирования (Django Test Plus, PyTest)

Каждый проект, за который берутся наши Django-программисты, уникален, и для каждого разрабатывается индивидуальная стратегия. Наши специалисты готовы не только разрабатывать, но и поддерживать ваши веб-приложения и продукты, обеспечивая их стабильную работу и постоянное обновление. 

Два формата работы с Django-разработчиками Nextner

Сотрудничество с Nextner предлагает два формата работы с разработчиками Django: аутсорсинг и ретейнер. 

  • Аутсорс Django-разработчиков от Nextner может быть выгоден для компаний, которые не могут или не считают необходимым содержать внутренних сотрудников для разработки. Такой формат позволит получить готовую команду, которая быстро включится в работу над вашим проектом и сможет использовать свои лучшие наработки и практики. С такой моделью вы получите гибкую и масштабируемую команду с проект-менеджером, и сможете заниматься своими основными бизнес-задачами, контролируя выполнение проекта. 
  • Ретейнер позволит вам получить команду разработчиков для долгосрочного сотрудничества. Такая команда обеспечит постоянную поддержку и разработку вашего проекта. Нанимая разработчиков по такой модели, вы получите гарантированный доступ к команде в любое время, что особенно интересно для компаний, которые нуждаются в постоянных обновлениях, доработке и техподдержке своих продуктов. Ретейнер позволит вам проще планировать бюджет на разработку и позволит выстроить долгосрочные отношения с нашими разработчиками на джанго, которые смогут глубже погрузиться в детали и нюансы вашего бизнеса и создать более кастомизированные решения. Такой формат сотрудничества удобен для владельцев компаний, которые стремятся к устойчивому развитию.  

Если вы ищете команду профессионалов, готовую приняться за новый проект, например, за разработку веб-сайта под ключ, или продолжить уже начатый, обращайтесь в Nextner. Мы поможем создать подходящий под ваши требования продукт и реализовать ваши идеи.

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"За двумя фреймворками погонишься – ни одного не поймаешь". Народная мудрость
Создание сайта SNATEK Создание сайта SNATEK

Команда

Мы предлагаем комплексную услугу и помимо профессиональных Django-разработчиков привлекаем к работе над проектами наших опытных проджект-менеджеров, аналитиков, тестировщиков, специалистов по SEO и контенту. Солидный опыт работы с Django и знание современных практик позволяет нам гарантировать действительно качественную и оперативную работу команды.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология


Наши программисты Django используют методологии Waterfall и Agile, что позволяет выбирать оптимальный подход в зависимости от задач и сроков. Для крупных проектов мы можем сформировать выделенную команду, что обеспечивает гибкость и эффективность в работе.
Agile
Отличается гибкостью и адаптивностью, позволяя команде быстро реагировать на изменения требований. Фокусируется на итеративной разработке, позволяя улучшать продукт на каждом этапе. Такой подход обеспечивает тесное сотрудничество с клиентами и позволяет вносить изменения на основе их обратной связи.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая
Характеризуется последовательным подходом к разработке, предполагает четкое планирование и фиксирование требований к проекту на начальном этапе. Это упрощает управление проектом, однако может создать трудности при попытке внести изменения на поздней стадии выполнения проекта.
Пример:
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия

Технологии и фреймворки

Backend

DJANGO

Чем мы выделяемся

Полный цикл разработки
Все этапы создания продукта с профессиональной командой, включающей Django-разработчиков, проектных менеджеров, тестировщиков, дизайнеров и фронтендеров, а также специалистов по SEO-продвижению.
Гарантия конфиденциальности
Мы заключаем договор о конфиденциальности и строго соблюдаем все обязательства по качеству продукта, что защищает ваши интересы.
Легкое взаимодействие
Мы поддерживаем открытое и регулярное общение с клиентами на протяжении всего проекта, что позволяет оперативно реагировать на изменения и корректировать курс.
Поддержка и обслуживание
После разработки мы не оставляем вас один на один с продуктом. Предлагаем услуги по поддержке и обслуживанию продукта для поддержания его стабильной работы и актуальности.

Эффективность

  • Более 10 лет реализуем проекты любого масштаба на фреймворке Django.
  • Предлагаем аутсорсинг и ретейнер, позволяя клиентам выбрать удобный способ работы и оплаты.
  • Уверенно работаем как со старыми, так и с новейшими версиями Django.
  • Обучаем и развиваем наших специалистов, обеспечивая высокое качество работы.

услуги разработчиков JANGO

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 1 месяца
на разработку
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Проекты

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