Услуги Django-разработчиков Nextner

Django – самый большой и универсальный фреймворк на Python, который активно используется для создания различных веб-продуктов. Он позволяет реализовать проекты любого масштаба, от небольших сайтов-визиток до крупных платформ и маркетплейсов. Несмотря на то, что использование фреймворка для простых задач может показаться излишним, многие разработчики выбирают для себя именно Django из-за его популярности и богатого функционала.

Команда Nextner специализируется на разработке с использованием Django – для нас это основной инструмент, с которым мы работаем уже 10 лет. Мы можем смело заявлять о своей экспертности: все наши Django-разработчики прекрасно владеют фреймворком и реализовали не один десяток проектов на его основе. Наша команда Django-разработчиков уверенно поддерживает старые версии Django 2.7 и Python 2.7, а также активно ведет разработку на новых версиях Django и Python.

Мы предлагаем два подхода к сотрудничеству с нашими Django-разработчиками: аутсорс и ретейнер. Заказывая услуги разработчиков джанго у нас, вы можете решать, какой способ оплаты вам подойдет: за проект, за выполненные задачи или за фактически потраченное время специалиста.

Легко ли найти хорошего разработчика Django?

Django-разработчик сегодня – это специалист, который создает веб-приложения и управляет базами данных, используя мощные инструменты фреймворка. С помощью Django он может реализовать даже сложные и грандиозные по своей сути проекты– социальные сети или крупные порталы со сложными интеграциями.

Хороший разработчик Django не только знает фреймворк, но и понимает архитектуру приложений, и найти действительно знающего все тонкости специалиста может быть непросто. А по нашему опыту, проще сначала подобрать талантливого и подающего надежды разработчика, а затем развить у него навыки работы с фреймворком. В Nextner мы часто взращиваем своих разработчиков, помогая им стать настоящими экспертами в Django. Для нас особенно важно, чтобы такие специалисты умели работать в команде и взаимодействовать с проектными менеджерами и тестировщиками, чтобы работать над большими проектами и предоставлять клиенту полный цикл разработки, от идеи до успешного запуска и поддержки.

Команда Django-разработчиков Nextner

В команде Django-разработчиков Nextner работают опытные специалисты, которые уверенно справляются с проектами на старых версиях Django (например, 2.7) и активно используют новейшие возможности последующих версий. Мы применяем лучшие практики и инструменты, чтобы гарантировать высокого качества разработки продуктов.

Наши джанго-программисты отлично знают фреймворк и могут создавать актуальные и масштабируемые проекты, используя полезные инструменты и плагины:

Инструменты для разработки и отладки (Django Debug Toolbar, PDB, PyCharm debug tools);

Плагины для улучшения производительности (Django Cache, Django Compressor);

Инструменты для тестирования (Django Test Plus, PyTest)

Каждый проект, за который берутся наши Django-программисты, уникален, и для каждого разрабатывается индивидуальная стратегия. Наши специалисты готовы не только разрабатывать, но и поддерживать ваши веб-приложения и продукты, обеспечивая их стабильную работу и постоянное обновление.

Два формата работы с Django-разработчиками Nextner

Сотрудничество с Nextner предлагает два формата работы с разработчиками Django: аутсорсинг и ретейнер.

Аутсорс Django-разработчиков от Nextner может быть выгоден для компаний, которые не могут или не считают необходимым содержать внутренних сотрудников для разработки. Такой формат позволит получить готовую команду, которая быстро включится в работу над вашим проектом и сможет использовать свои лучшие наработки и практики. С такой моделью вы получите гибкую и масштабируемую команду с проект-менеджером, и сможете заниматься своими основными бизнес-задачами, контролируя выполнение проекта.

Ретейнер позволит вам получить команду разработчиков для долгосрочного сотрудничества. Такая команда обеспечит постоянную поддержку и разработку вашего проекта. Нанимая разработчиков по такой модели, вы получите гарантированный доступ к команде в любое время, что особенно интересно для компаний, которые нуждаются в постоянных обновлениях, доработке и техподдержке своих продуктов. Ретейнер позволит вам проще планировать бюджет на разработку и позволит выстроить долгосрочные отношения с нашими разработчиками на джанго, которые смогут глубже погрузиться в детали и нюансы вашего бизнеса и создать более кастомизированные решения. Такой формат сотрудничества удобен для владельцев компаний, которые стремятся к устойчивому развитию.

Если вы ищете команду профессионалов, готовую приняться за новый проект, например, за разработку веб-сайта под ключ, или продолжить уже начатый, обращайтесь в Nextner. Мы поможем создать подходящий под ваши требования продукт и реализовать ваши идеи.