+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
header-background
+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
Назад

Разработка сайтов для бизнеса

Snatek
Все кейсы этого вида услуг
Решения
Команда
Методология
Технологии
Чем выделяемся
Эффективность
Стоимость
Проекты

Решения

Разработка сайтов для бизнеса уже стала неотъемлемой частью стратегии успешного развития компании. Такие веб-ресурсы выполняют важные функции: привлекают клиентов, увеличивают продаж и укрепляют имидж бренда. 

Команда Nextner предлагает разработку сайтов для бизнеса. С нами вы получите не просто сайт, а мощный инструмент для достижения бизнес-целей, который будет работать на вас 24/7. Мы гарантируем высокое качество работы и оперативное выполнение проектов, чтобы наше сотрудничество было максимально продуктивным и комфортным.

Когда нужен сайт для бизнеса?

Разработка сайта для бизнеса необходима, когда компания хочет повысить видимость в интернете и наладить прямую коммуникацию с клиентами. Если ваш бизнес стремится расширить аудиторию, выйти на новые рынки или улучшить клиентский сервис, создание сайта компании станет ключевым шагом в этом направлении. Также наличие качественного веб-ресурса критически важно для предприятий в конкурентных отраслях, где важно выделяться среди других игроков и предлагать уникальные решения. 

Для бизнеса могут подойти несколько видов ресурсов, каждый из которых выполняет свою уникальную роль:

  • Корпоративный сайт – представляет компанию, ее услуги и ценности, помогает установить доверие и информирует потенциальных клиентов о вашем бизнесе.
  • Интернет-магазин – позволяет продавать товары и услуги онлайн, обеспечивая удобный процесс покупки для клиентов.
  • Лендинг-пейдж – предназначен для продвижения конкретных продуктов, акций или мероприятий, сосредоточен на конверсии посетителей в клиентов.
  • Блог – возможность делиться экспертными знаниями, новостями и полезным контентом, что помогает привлечь аудиторию и повысить видимость в поисковых системах.
  • Портфолио – для демонстрации работ и привлечения новых клиентов.
  • Сайт-визитка – содержит основную информацию о компании, контактные данные и ссылки на социальные сети, полезен для малых бизнесов и фрилансеров.
  • Форум или сообщество – для взаимодействия с клиентами, получения обратной связи и усиления лояльности к бренду.
  • Сайт технической поддержки – платформа, где клиенты могут найти информацию о ваших продуктах и услугах и получить поддержку.

Каждый из этих типов ресурсов может значительно улучшить присутствие бизнеса в интернете и способствовать его росту и развитию.

Чем выделяются сайты компаний?

Сайты, разработанные для бизнеса, отличаются высоким уровнем функциональности, дизайном, соответствующим корпоративному стилю, и четкой структурой, обеспечивающей легкость навигации. Они могут включать в себя различные инструменты для анализа поведения пользователей, отзывы и рейтинги, которые способствуют формированию доверия к бренду. 

Кроме того, разработка сайта организации позволяет интегрировать различные системы управления, онлайн-оплату и CRM, что облегчит взаимодействие с клиентами и упростит внутренние процессы. В процессе разработки сайта для бизнеса с нуля также следует уделять внимание мобильной адаптивности, так как все больше пользователей предпочитают заходить с мобильных устройств. 

Цена разработки сайта для бизнеса может разниться в зависимости от нескольких факторов. Функциональность, сложность дизайна и интеграция с другими системами оказывают существенное влияние на стоимость. 

Как заказать разработку сайта для бизнеса в Nextner?

Чтобы заказать разработку сайта для бизнеса в Nextner, напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Дайте нам краткое описание вашего проекта, и мы обсудим с вами детали – ваши требования, цели и желаемые функции. Цена разработки сайта будет зависеть от множества факторов, включая тип ресурса, сложность, функциональность и сроки выполнения. После обсуждения деталей мы предоставим вам индивидуальное коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков разработки. Мы стремимся предложить конкурентоспособные цены и высокое качество услуг. У нас же вы сможете заказать интеграцию платежной системы на сайт и дополнительные услуги, такие как техподдержка или обучение администрированию. Давайте обсудим ваш проект уже сегодня!

image
"Сайт – это цифровая визитная карточка бизнеса"
Создание сайта SNATEK Создание сайта SNATEK

Команда

В Nextner работают профессионалы, которые создают сайты для бизнеса с нуля: веб-дизайнеры, разрабатывающие привлекательные и понятные интерфейсы; разработчики, обеспечивающие техническую реализацию и стабильную работу ресурсов; контент-менеджеры, SEO-оптимизаторы, тестировщики и другие специалисты. Мы тесно сотрудничаем с клиентами, чтобы понять их потребности и создать уникальный продукт по всем требованиям.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

В разработке сайтов для бизнеса используются различные методологии, среди которых выделяются классическая и Agile. Выбор подходящей методологии зависит от специфики проекта, его масштабов и требований клиента. Классическая методология может быть предпочтительна для проектов с четко определенными требованиями, тогда как Agile лучше подходит для динамичных условий, где важна быстрая адаптация и обратная связь.


Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK

Технологии и фреймворки

Чем мы выделяемся

Индивидуальный подход

Мы учитываем уникальные потребности и цели вашего бизнеса, предлагая решения, которые максимально соответствуют вашим требованиям и ожиданиям.


Команда экспертов

Наша команда состоит из опытных специалистов в области веб-разработки, дизайна и SEO-продвижения, что гарантирует высокое качество работы и профессиональный подход на каждом этапе проекта.


Гибкость и адаптивность

Мы применяем современные методологии разработки, такие как Agile, что позволяет быстро реагировать на изменения и вносить корректировки в проект по мере его реализации.

Поддержка и обслуживание

После завершения разработки мы не оставляем вас наедине с продуктом – предоставляем техническую поддержку и обслуживание, чтобы ваш ресурс работал без сбоев.


Эффективность

  • Высокая производительность и быстрая загрузка страниц.
  • Современный и адаптивный дизайн для всех устройств.
  • Внедрение SEO-оптимизации на этапе разработки.
  • Высокий уровень безопасности для защиты данных пользователей.

разработка сайтов для бизнеса

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

Оставить заявку

от 1 месяца
на разработку
Перезвоните мне

Проекты

Все проекты
разработка микросервиса для аэропартнер
Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки
РИС
РИС
Уникальные разработки Разработка сайтов Выделенная команда
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
Уникальные разработки
разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Разработка сайтов Уникальные разработки
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Разработка сайтов Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Разработка сайтов Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Разработка сайтов Уникальные разработки
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Разработка сайтов Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Разработка сайтов Выделенная команда
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Разработка сайтов
+7 (923) 320-5009
Перезвоните мне
Оставить заявку
Политика конфиденциальности

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта и анализировать сетевой трафик.

Оставаясь с нами, вы даете свое согласие на использование файлов cookie.