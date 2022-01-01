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Разработка landing page

Ельчик
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Решения

В мире, где конкуренция в онлайн-пространстве растет с каждым днем, создание landing page становится необходимостью для бизнеса. Landing page, или лендинг, представляет собой отдельный сайт, предназначенный для достижения конкретной цели, такой как продажа товара, сбор контактной информации или привлечение внимания к услуге. 

Nextner предлагает разработку landing page, которые помогут вашему бизнесу выделиться среди конкурентов и привлечь целевую аудиторию. Наша команда создает целевые страницы с акцентом на уникальные предложения и потребности ваших клиентов. Мы понимаем, что каждая деталь имеет значение, и разрабатываем лендинги, которые не только привлекают внимание, но и обеспечивают высокую конверсию. Используя современные инструменты и технологии, мы гарантируем, что ваш лендинг будет не только привлекательным и удобным, но и функциональным.

Когда бизнесу нужен лендинг?

Landing page становится необходимым инструментом для бизнеса в различных ситуациях. 

  • Во-первых, если вы только начинаете свой путь на рынке и хотите быстро запустить продажи, создание лендинга поможет вам сосредоточиться на ключевом предложении и привлечь первых клиентов. Лендинг позволяет быстро протестировать идеи и получить обратную связь от аудитории, что особенно важно на начальном этапе.
  • Во-вторых, если у вас уже есть устоявшийся бизнес и вы планируете протестировать новую нишу или продукт, landing page станет отличным способом для проверки интереса потребителей. Он поможет вам собрать данные о потенциальных клиентах и понять, стоит ли развивать новое направление. 
  • Наконец, в периоды роста продаж, например, перед праздниками, создание landing page поможет выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание к вашим специальным предложениям, что в конечном итоге приведет к увеличению выручки.

Преимущества разработки лендинга

Одним из главных преимуществ разработки landing page является его фокусировка на одной конкретной цели. Такой подход позволяет исключить лишнюю информацию и направить внимание посетителей на ключевое предложение. Это повышает вероятность конверсии, так как пользователи получают ясное и понятное предложение, которое легко воспринимается. Кроме того, лендинг пейдж можно оптимизировать под конкретные рекламные кампании, что позволяет эффективно привлекать целевую аудиторию.

Еще одним важным аспектом является возможность тестирования и оптимизации. Landing page предоставляет отличные условия для A/B тестирования различных элементов, таких как заголовки, изображения, кнопки призыва к действию и текст. Это позволяет определить, какие изменения приводят к лучшим результатам и повышают конверсию. В результате вы можете постоянно улучшать свою целевую страницу и адаптировать ее под потребности вашей аудитории.

Эффективность и рентабельность

Разработка landing page также является более экономически эффективным решением по сравнению с созданием полноценного сайта. Создание лендинга требует меньше времени и ресурсов, что позволяет быстро запустить рекламные кампании и начать получать результаты. Это особенно важно для стартапов и малых бизнесов, которые хотят протестировать свою идею на рынке, не вкладывая большие средства в разработку.

Кроме того, landing page отлично подходит для продвижения конкретных акций, распродаж или новых продуктов. С помощью целевой страницы вы можете быстро донести информацию до своей аудитории и побудить их к действию, что в свою очередь увеличивает продажи и укрепляет позиции вашего бренда на рынке.

Сколько стоит разработка landing page?

Стоимость разработки landing page  может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как сложность дизайна, количество необходимых функций, объем контента и сроки выполнения проекта. В Nextner мы предлагаем гибкие цены, которые могут удовлетворить потребности как малых, так и крупных бизнесов. В среднем, цена создания лендинга может колебаться от одной до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от ваших требований и целей. Мы всегда готовы обсудить ваш проект и предложить оптимальное решение, которое соответствует вашему бюджету.

Как заказать разработку landing page в Nextner?

Заказать разработку landing page в Nextner просто и удобно. Для начала необходимо связаться с нашей командой через сайт или по телефону. Мы предложим вам ответить на несколько важных вопросов, чтобы вы могли указать свои цели, предпочтения по дизайну и функционалу, а также сроки выполнения проекта. После этого наши эксперты проведут консультацию, чтобы лучше понять ваши потребности и предложить индивидуальное решение.

На следующем этапе мы подготовим предварительное предложение с описанием услуг и итоговой ценой разработки landing page. После согласования всех деталей мы приступим к разработке лендинга, обеспечивая постоянную связь и обратную связь на каждом этапе. В результате вы получите качественный и эффективный лендинг, который поможет вашему бизнесу выделиться на рынке и достичь поставленных целей. Если вам нужна разработка сайта-визитки, расскажите об этом нашим менеджерам, и мы создадим для вас уникальное предложение уже после первого разговора. 

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"Эффективный лендинг – это не просто красивая страничка; это стратегически спланированное пространство, где каждое действие имеет значение."
Проект "Ельчик" Проект "Ельчик"

Команда

Команда для создания landing page в Nextner включает продакт-менеджера, который определяет стратегию и цели, дизайнера, разрабатывающего визуальный концепт, копирайтера, создающего убедительный контент, фронтенд- и бэкенд-разработчиков, реализующих дизайн и функциональность, специалиста по SEO-продвижению для оптимизации видимости, аналитика, отслеживающего эффективность, и тестировщика, проверяющего качество и работоспособность страницы. Все эти специалисты работают в тесном сотрудничестве, чтобы создать эффективный лендинг, который успешно конвертирует посетителей в клиентов.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

В Nextner для создания лендинга используются различные методологии, включая классическую и Agile, что позволяет команде применять структурированный подход, а также гибкие и итеративные процессы, адаптируясь к изменениям и учитывая потребности пользователей на каждом этапе разработки. Сочетание этих подходов может обеспечить как структурированность, так и адаптивность в процессе создания эффективного лендинга.
Классическая
Классическая методология предлагает четкую и последовательную структуру, что позволяет команде следовать установленным этапам и срокам. Это обеспечивает предсказуемость в процессе, минимизирует риски и позволяет тщательно прорабатывать каждый элемент, от исследования аудитории до финального тестирования лендинга. Такой подход подходит для проектов с четко определенными требованиями и бюджетом, где важна стабильность и контроль над результатами.
Пример:
РИС
РИС
Agile-методология
Agile-методология, напротив, предлагает гибкость и адаптивность в процессе разработки лендинга. Она позволяет команде быстро реагировать на изменения в требованиях и предпочтениях пользователей, что особенно важно в условиях динамичного рынка. С помощью итеративного подхода можно регулярно тестировать и улучшать элементы страницы, основываясь на реальных данных и отзывах пользователей. Это способствует более быстрой адаптации к изменениям и повышению общей эффективности проекта.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO CHERRYPY

Frontend

VUE JQUERY CSS HTML

Backend

FASTAPI

Чем мы выделяемся

Гарантия качества

Мы предоставляем гарантию на все этапы разработки лендинга и проводим консультацию по управлению сайтом после завершения проекта.

Комфортное сотрудничество

Обеспечиваем прозрачную коммуникацию и адаптируемся к вашему расписанию, чтобы сделать взаимодействие максимально удобным.

Быстрая реализация проектов

Наш опыт удаленной работы позволяет нам быстро завершать проекты, избегая затянутых совещаний и фокусируясь на результате.

Индивидуальный подход

Мы разрабатываем лендинги с учетом уникальности вашего бизнеса и целевой аудитории, создавая эффективные решения для ваших нужд.

Эффективность

  • Мы создадим макеты для визуализации дизайна и функционала вашего лендинга.
  • При наличии сомнений мы можем протестировать решения с минимальными затратами.
  • Настроим метрики для отслеживания эффективности сайта.
  • Обеспечим инструменты для успешного SEO-продвижения и привлечения целевой аудитории.
landing page разработка

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 2 месяцев
на разработку
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