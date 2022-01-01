Что такое b2b-портал? По своей сути это такая площадка, при помощи которой заказчик ведет взаимодействие со своими клиентами. В массе своей эти площадки являются более расширенными версиями интернет-магазинов или веб-инструментами внутри автоматизации бизнес-процессов.
Создание b2b-порталов – это всегда разговор про индивидуальные разработки. Профессиональная разработка b2b-портала всегда выполняется для конкретного заказчика, либо под текущие процессы, либо вместе с ними.
В своей практике при создании b2b-портала под ключ мы всегда придерживаемся единой методики работы с проектом:
Подобные разработки и внедрение b2b-системы, кстати, не всегда являются космически дорогими. К примеру, для некоторых решений вполне подходит база из ERP odoo, которая имеет, во-первых, саму основную заготовку для применения под свои нужды, а во-вторых специальную инфраструктуру для быстрого масштабирования.
Разумеется, проекты по созданию и внедрению b2b-порталов не обходятся без добротного проект-менеджера и аналитика. Потому как самое важное – правильно заложить фундамент грядущих разработок. Само собой, профессиональная разработка b2b-порталов не обойдется без технического писателя, который по полочкам разложит для юзверей, как правильно эксплуатировать данный продукт.
Как уже было сказано выше, в проектах по созданию b2b-порталов мы применяем только методологию гибкой разработки Agile, а остальное – тлен…
Мы понятны для своих клиентов и объясняем сложные процессы простым языком. Мы также гибко подстраиваемся под удобное для клиента время и его часовой пояс, от Владивостока до Лиссабона.
Мы гарантируем качество всех выполненных работ и предоставляем бесплатные консультации по последующему использованию и улучшению проектов.