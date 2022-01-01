Что такое b2b-портал? По своей сути это такая площадка, при помощи которой заказчик ведет взаимодействие со своими клиентами. В массе своей эти площадки являются более расширенными версиями интернет-магазинов или веб-инструментами внутри автоматизации бизнес-процессов.

Создание b2b-порталов – это всегда разговор про индивидуальные разработки. Профессиональная разработка b2b-портала всегда выполняется для конкретного заказчика, либо под текущие процессы, либо вместе с ними.



В своей практике при создании b2b-портала под ключ мы всегда придерживаемся единой методики работы с проектом:

Первоначально мы выполняем базовое проектирование – крупными мазками и в общих чертах, отталкиваясь от наиболее насущных проблем.

Увидев цельную картину, мы детализируем ту часть, которая идет в работу первой и вокруг которой в дальнейшем будет создаваться новый функционал.

Производство первичного функционала при создании b2b-портала также разбивается на небольшие итерации, чтобы можно было регулярно актуализировать курс разработки. Сначала выпускается наиболее простая версия, она тестируется, и на этом основании или продолжается разработка, или вносятся корректировки.

Уже после запуска продукта проводятся дополнительные тесты, метрики, проверяется работоспособность уже в боевом режиме.

Подобные разработки и внедрение b2b-системы, кстати, не всегда являются космически дорогими. К примеру, для некоторых решений вполне подходит база из ERP odoo, которая имеет, во-первых, саму основную заготовку для применения под свои нужды, а во-вторых специальную инфраструктуру для быстрого масштабирования.