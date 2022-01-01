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Создание В2В-порталов

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Решения

Что такое b2b-портал? По своей сути это такая площадка, при помощи которой заказчик ведет взаимодействие со своими клиентами. В массе своей эти площадки являются более расширенными версиями интернет-магазинов или веб-инструментами внутри автоматизации бизнес-процессов.  

Создание b2b-порталов – это всегда разговор про индивидуальные разработки. Профессиональная разработка b2b-портала всегда выполняется для конкретного заказчика, либо под текущие процессы, либо вместе с ними. 

В своей практике при создании  b2b-портала под ключ мы всегда придерживаемся единой методики работы с проектом: 

  • Первоначально мы выполняем базовое проектирование – крупными мазками и в общих чертах, отталкиваясь от наиболее насущных проблем.
  • Увидев цельную картину, мы детализируем ту часть, которая идет в работу первой и вокруг которой в дальнейшем будет создаваться новый функционал.
  • Производство первичного функционала при создании b2b-портала также разбивается на небольшие итерации, чтобы можно было регулярно актуализировать курс разработки. Сначала выпускается наиболее простая версия, она тестируется, и на этом основании или продолжается разработка, или вносятся корректировки. 
  • Уже после запуска продукта проводятся дополнительные тесты, метрики, проверяется работоспособность уже в боевом режиме. 

Подобные разработки и внедрение b2b-системы, кстати, не всегда являются космически дорогими. К примеру, для некоторых решений вполне подходит база из ERP odoo, которая имеет, во-первых, саму основную заготовку для применения под свои нужды, а во-вторых специальную инфраструктуру для быстрого масштабирования. 

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Обычно не стоит заранее беспокоиться о помехах – если их нет, кто-нибудь вам их создаст. Закон Мёрфи
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Команда

Разумеется, проекты по созданию и внедрению b2b-порталов не обходятся без добротного проект-менеджера и аналитика. Потому как самое важное – правильно заложить фундамент грядущих разработок. Само собой, профессиональная разработка b2b-порталов не обойдется без технического писателя, который по полочкам разложит для юзверей, как правильно эксплуатировать данный продукт.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Как уже было сказано выше, в проектах по созданию b2b-порталов мы применяем только методологию гибкой разработки Agile, а остальное – тлен… 

Retainer (выделенная команда)
Такой метод сотрудничества подразумевает привлечение различных специалистов, от проект-менеджеров до контент-менеджеров. Потребность в специалистах может колебаться: в один месяц может потребоваться три специалиста, в следующий – пять, а затем четыре. При найме нашей команды разработчиков контракт обычно долгосрочный.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Agile методология
Подходит для создания больших проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
РИС
РИС

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Чем мы выделяемся

Простая коммуникация

Мы понятны для своих клиентов и объясняем сложные процессы простым языком. Мы также гибко подстраиваемся под удобное для клиента время и его часовой пояс, от Владивостока до Лиссабона. 

Гибкость и адаптивность
В силу небольшой численности команды у нас минимальное количество бюрократических процессов, что позволяет нам быстро адаптироваться к любым обстоятельствам.
Гарантийный срок

Мы гарантируем качество всех выполненных работ и предоставляем бесплатные консультации по последующему использованию и улучшению проектов.

Доступная цена
Наши цены действительно выгодные. Мы достигли этого благодаря организации работы в удаленном формате, которая позволяет минимизировать издержки на содержание команды и предлагать относительно низкую цену создания b2b-порталов.
Оперативная разработка
Мы гордимся тем, что сдаем проекты быстро и вовремя. Мы не тратим время на дорогу в офис и лишние переговоры, что позволяет нам сконцентрироваться на задачах, сокращать сроки разработки b2b-порталов и быстрее приступать к новым проектам.

Эффективность

  • Глубокое исследование, анализ и разработка сложных систем – наш профиль. 
  • Мы способны сократить каждый этап работы для быстрого достижения цели, используя пошаговый подход. 
  • Работаем с заказчиками, у которых отсутствует или не полностью представлена документация. 
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
Эффективность фото разработка

Стоимость

от 1,5 млн ₽
за проект

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от 4 месяцев
разработка b2b-портала
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Проекты

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