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Создание чат-ботов для бизнеса

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Чат-боты становятся незаменимыми в сфере услуг, где клиенты все чаще рассчитывают на мгновенные ответы и немедленное решение вопросов. Пользу, которую чат-боты для бизнеса приносят компаниям, сталкивающимся с высокой нагрузкой в пиковые периоды или в условиях быстрого роста, сложно переоценить.

Команда Nextner предлагает разработку чат-ботов для бизнеса под ключ – от анализа аудитории и конкурентов до внедрения и сопровождения готового продукта. Мы создаем чат-боты для бизнеса с удобной интеграцией с CRM, мессенджерами и сайтом компании. Наши разработки – это комплексные решения, способные бесперебойно работать и четко подстраиваться под уже настроенные процессы вашей компании.

Чат-бот для бизнеса: зачем это нужно?

Чат-боты для бизнеса открывают новые возможности автоматизации и улучшения обслуживания клиентов. Существует несколько самых популярных сценариев использования чат-бота в бизнесе:

  • Автоматизация общения с клиентами – чат-боты для бизнеса могут круглосуточно предоставлять информацию о продуктах и услугах, отвечать на часто задаваемые вопросы и помогать в решении типичных задач. Это снижает нагрузку на сотрудников и позволяет им сосредоточиться на более важных или сложных запросах.
  • Повышение оперативности обслуживания – пользователи могут мгновенно получать ответы на свои вопросы, что существенно уменьшает время ожидания и повышает уровень удовлетворенности.
  • Улучшение сбора данных и аналитики – автоматизированный помощник способен собирать и анализировать данные о запросах клиентов, с ним вы сможете лучше понимать потребности своей аудитории и адаптировать свои предложения.
  • Проведение акций, прогревов перед продажами – чат-боты для бизнеса могут использоваться для доведения до клиентов информации о новых продуктах, условиях акций, предложений и рекомендаций. Они могут направлять пользователей по воронке продаж, грамотно подводя их к финальному решению.
  • Сбор обратной связи – бизнес-боты могут запрашивать обратную связь у клиентов о качестве обслуживания и продуктах, что помогает компаниям улучшать свои услуги и выявлять проблемные области.
  • Увеличение охвата – используя мессенджеры и социальные сети, чат-боты для бизнеса в Телеграм или в социальных сетях помогают взаимодействовать с клиентами на популярных платформах, что увеличивает охват и привлечение новых клиентов.
  • Повышение лояльности – предоставляя персонализированные предложения и качественное обслуживание, способствуют созданию долгосрочных отношений с клиентами и повышению их лояльности к бренду.

Использование чат-ботов для бизнеса с ИИ позволяет компаниям им быть более гибкими, эффективными и клиентоориентированными. Внедрение новой технологии становится важным стратегическим шагом для организаций, которые хотят идти в ногу со временем.

Как понять, нужен ли вашему бизнесу чат-бот?

Если вы задумались о разработке чат-бота для бизнеса, попробуйте понять, целесообразно ли его внедрение в ваши процессы:

  • Посчитайте частоту обращений клиентов – определите, сколько повторяющихся вопросов (например, о часах работы, наличии товаров, процессе заказа) поступает вам. Это поможет понять, как разработка и внедрение чат-бота для бизнеса  поможет автоматизировать ответы и снизить нагрузку на колл-центр или секретаря. 
  • Проанализируйте тип продукта или услуги – если внедрение может увеличить конверсию, помогая клиентам быстрее находить нужную информацию или завершать покупки, закажите его. 
  • Оцените возможности компании – просчитайте, есть ли у вас ресурсы для интеграции и обслуживания нового продукта. Простые решения требуют минимальных затрат, но более сложные системы могут потребовать инвестиций.
  • Изучите конкурентов – посмотрите, используют ли ваши конкуренты чат-ботов для бизнеса. Если да, это может быть признаком того, что такая технология полезна в вашей отрасли.
  • Оцените рентабельность –  определите задачи, которые хотите делегировать новому помощнику, и стоимость их решения на текущий момент. Например, если бот экономит два часа в день сотрудника техподдержки, умножьте общее количество сэкономленных часов на стоимость рабочего часа, чтобы узнать прибыль от его работы. 
  • Изучите отзывы – получите обратную связь от клиентов, насколько им удобен сервис, который вы предлагаете. Их мнения могут помочь вам лучше понять, какие аспекты обслуживания можно улучшить с помощью чат-бота и какие функции будут наиболее востребованы. 

Если вы обнаружите, что многие из этих пунктов актуальны для вашего случая, примите решение о внедрении чат-бота для бизнеса и обратитесь к нам за разработкой подходящего решения.

Какой чат-бот для бизнеса подойдет вашей компании? 

Чтобы понять, какой чат-бот для бизнеса нужен вашей организации, начните с определения целей, которых вы хотите достичь с его помощью. Это может быть улучшение обслуживания клиентов, увеличение продаж или повышение эффективности работы команды. Четкое понимание целей поможет создать стратегию внедрения и определить, какие функции должен выполнять чат-бот.

Далее определитесь с выбором подходящего решения. Вы можете выбрать как готовые платформы с простыми настройками, так и кастомизированные решения, которые смогут удовлетворить специфические требования бизнеса.

Не забывайте о проведении периодического анализа эффективности работы чат-бота после его внедрения. Это позволит отслеживать, насколько хорошо бот справляется с поставленными задачами, и вносить изменения. Регулярный мониторинг данных о взаимодействии поможет выявить проблемные зоны и настроить алгоритмы.

Как заказать разработку чат-бота для бизнеса в Nextner

Если вы хотите заказать разработку чат-бота для бизнеса в компании Nextner, свяжитесь с нами по телефону, через Telegram или оставьте заявку на сайте. Наша команда быстро ответит на ваш запрос. Расскажите о ваших потребностях и целях, укажите, какие функции должен иметь ваш продукт или какие процессы автоматизировать. 

После анализа аудитории и конкурентов мы сможем предложить оптимальное решение для вашей организации. На этом этапе мы определим, сколько стоит разработка чат-бота для бизнеса по вашим пожеланиям, и составим техническое задание на разработку. После утверждения ТЗ начнется процесс разработки. Мы создадим и протестируем чат-бот, произведем его запуск и продолжим его поддержку, предлагая возможность внесения изменений по мере необходимости.

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"Чат-боты – это единственные коллеги, которые никогда не берут выходных и не требуют кофе".
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Команда

В команде разработки чат-ботов для бизнеса Nextner мы собрали профессионалов в различных областях: проджект-менеджера, дизайнера, фронтенд- и бэкенд-разработчиков и тестировщика. Каждый член команды Nextner вносит свой уникальный вклад в общее дело, поэтому у нас всегда получается создавать уникальные и востребованные продукты.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

В своей работе мы применяем два основных подхода к разработке чат-ботов для бизнеса: Waterfall и Agile. Методология Waterfall предполагает последовательное выполнение этапов проекта, что позволяет тщательно планировать каждый шаг. В то же время, метод Agile основывается на гибкости и итеративной разработке, разбитой на короткие циклы, что обеспечивает оперативную реакцию на изменения и запросы клиента. Такие подходы позволяют нам эффективно управлять процессом разработки и быстрой выпускать качественный продукт.

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS

Чем мы выделяемся

Индивидуальный подход
Каждый бизнес уникален, поэтому мы разрабатываем чат-боты, которые точно соответствуют потребностям и целям наших клиентов. Учитывая специфику, создаем продукты, способные решать конкретные задачи, не навязывая лишних функций.
Комплексная экспертиза
Наша команда состоит из профессионалов с разнообразными компетенциями – от дизайна до тестирования. Это позволяет нам гарантировать качество на всех этапах создания чат-бота для бизнеса и гарантировать, что финальный продукт будет работать без сбоев.
Гибкие методологии
Мы используем лучшие практики разработки, комбинируя подходы. Это позволяет нам адаптироваться к изменениям в проекте и оперативно выполнять работу, сохраняя при этом высокий стандарт качества.
Ориентированность на результат
Мы регулярно анализируем эффективность созданных чат-ботов для бизнеса и вносим необходимые улучшения, чтобы максимизировать их полезность.

Эффективность

  • Четкие сроки выполнения проекта
  • Персонализированный подход
  • Обоснованный расчет стоимости
  • Актуальные IT-технологии и свежие решения
  • Сотрудничество по договору
  • Работа по индивидуальному техническому заданию

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Стоимость

от 500 000 ₽
за проект

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от 1 месяца
на разработку
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