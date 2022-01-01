Создание корпоративных сайтов

Нужно сделать корпоративный сайт? Мы возьмем на себя эту задачу! Создадим для вас уникальный веб-ресурс, который поможет в продвижении вашего бизнеса и приведет новых клиентов и партнеров.

Мы убеждены, что каждая компания заслуживает индивидуального и внимательного подхода, поэтому не просто создаем корпоративные сайты, а помогаем вам раскрыть потенциал в онлайн-пространстве. Наша команда вдохновлена разработкой функциональных, привлекательных и хорошо оптимизированных продуктов, которые подчеркивают уникальность вашего бренда.

Почему стоит заказать корпоративный сайт у нас?

При разработке корпоративного сайта на заказ мы уделяем особое внимание:

индивидуальному дизайну – вы получаете привлекательный визуал, соответствующий вашему бренду и вызывающий доверие посетителей.

удобству для пользователя – для нас особо важна разработка удобной навигации, интуитивного интерфейса и адаптивного дизайна для максимального комфорта пользователей.

оптимизации под SEO – мы учитываем все современные требования поисковых систем для повышения видимости вашего сайта, закладывая все необходимые инструменты уже не стадии разработки корпоративного сайта.

безопасности и надежности – технологии, которые мы внедряем, обеспечивают защиту данных и стабильную работу продукта.

Команда Nextner может предложить разработку корпоративных сайтов под ключ, такой пакет обсуждается индивидуально и может включать:

интеграцию с CRM – повышение эффективности онлайн-взаимодействия с клиентами и контроль за контентом сайта.;

контент-стратегию – создание информационно значимого и привлекательного контента для сайта.

SEO-продвижение – поддержание высоких позиций корпоративного сайта в поисковых системах.

техническую поддержку – обеспечение бесперебойной работы и обновлений для корпоративного сайта.

Как заказать разработку корпоративного сайта в Nextner?

Если вы думаете, как заказать корпоративный сайт, и ищете надежных и опытных исполнителей, которые сделают качественный и работающий ресурс, например, сайт для агентства недвижимости, свяжитесь с нами, и мы: