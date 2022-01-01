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Создание корпоративных сайтов

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Решения

Нужно сделать корпоративный сайт? Мы возьмем на себя эту задачу! Создадим для вас уникальный веб-ресурс, который поможет в продвижении вашего бизнеса и приведет новых клиентов и партнеров. 

Мы убеждены, что каждая компания заслуживает индивидуального и внимательного подхода, поэтому не просто создаем корпоративные сайты, а помогаем вам раскрыть потенциал в онлайн-пространстве. Наша команда вдохновлена разработкой функциональных, привлекательных и хорошо оптимизированных продуктов, которые подчеркивают уникальность вашего бренда.

Почему стоит заказать корпоративный сайт у нас?

При разработке корпоративного сайта на заказ мы уделяем особое внимание:

  • индивидуальному дизайну – вы получаете привлекательный визуал, соответствующий вашему бренду и вызывающий доверие посетителей.
  • удобству для пользователя – для нас особо важна разработка удобной навигации, интуитивного интерфейса и адаптивного дизайна для максимального комфорта пользователей.
  • оптимизации под SEO – мы учитываем все современные требования поисковых систем для повышения видимости вашего сайта, закладывая все необходимые инструменты уже не стадии разработки корпоративного сайта.
  • безопасности и надежности – технологии, которые мы внедряем, обеспечивают защиту данных и стабильную работу продукта.

Команда Nextner может предложить разработку корпоративных сайтов под ключ, такой пакет обсуждается индивидуально и может включать:  

  • интеграцию с CRM – повышение эффективности онлайн-взаимодействия с клиентами и контроль за контентом сайта.;
  • контент-стратегию – создание информационно значимого и привлекательного контента для сайта.
  • SEO-продвижение – поддержание высоких позиций корпоративного сайта в поисковых системах.
  • техническую поддержку – обеспечение бесперебойной работы и обновлений для корпоративного сайта.

Как заказать разработку корпоративного сайта в Nextner?

Если вы думаете, как заказать корпоративный сайт, и ищете надежных и опытных  исполнителей, которые сделают качественный и работающий ресурс, например, сайт для агентства недвижимости, свяжитесь с нами, и мы: 

  • во время первого звонка определим ваши потребности и пожелания;
  • предложим варианты решений в соответствии с вашими требованиями и бюджетом;
  • составим примерный план создания корпоративного сайта;
  • совместно решим, какой вариант продукта будет выпущен сначала для поэтапного введения в эксплуатацию;
  • выполним детальную оценку проекта, определим цену создания корпоративного сайта. Вы сможете получить несколько вариантов реализации исходя из озвученных нам требований;
  • заключим договор на разработку корпоративного сайта, в нем пропишем сроки и проставим все необходимые метрики эффективности, 
  • сформируем детализированное техническое задание на создание корпоративного сайта;
  • произведем разработку, оставаясь на связи с вами и соблюдая все сроки разработки корпоративного сайта. 
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Корпоративный сайт – это не просто страницы в интернете, это ваше лицо, отражающее культуру и ценности компании.
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Команда

Наша команда состоит из опытных проект-менеджеров и разработчиков, каждый из который имеет богатый опыт создания корпоративных сайтов для различных сфер бизнеса: образования, строительства и ремонта, авиаперевозок, закупок и т.д. Опираясь на собственный успешный опыт, мы можем предложить действительно работающие решения.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

Команда Nextner работает как с гибкими, так и с жесткими методологиями, выбирая подходящий подход с учетом конкретных целей и требований заказчика. При этом для нас важна не только четко построенная работа команды разработчиков, но и прозрачная и удобная коммуникация с заказчиком на каждом этапе создания корпоративного сайта под ключ.

Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON

Чем мы выделяемся

Комплексный подход
Мы охватываем все аспекты разработки, начиная от концепции и дизайна, и заканчивая технической поддержкой и продвижением корпоративного сайта.
Прозрачность и открытость
Мы ценим доверие клиентов и поддерживаем коммуникацию на каждом этапе работы над проектом, делясь прогрессом и рекомендациями.
Результативность
Каждый заказ оценивается по меркам эффективности и влияния на развитие вашего бизнеса.
Индивидуальный подход
Мы выслушаем ваши потребности и предложим решения, соответствующие специфике вашего бизнеса и требованиям вашей целевой аудитории.

Эффективность

  • Мы предоставим предварительные макеты, которые позволят визуализировать и оценить внешний вид и функционал вашего будущего сайта;
  • Если у вас есть сомнения в эффективности инструментов, мы реализуем их для тестирования с минимальными затратами.
  • Для вас будут настроены самые важные метрики для снятия эффективности.
  • У нас вы сможете создать для проекта и внешний сайт с инструментами для эффективного продвижения.
эффективность

Стоимость

от 100 000 ₽
за проект

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от 4 месяцев
на разработку
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Проекты

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Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
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РИС
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Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
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разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Уникальные разработки
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Сайты и e-commerce
+7 (923) 320-5009
Перезвоните мне
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