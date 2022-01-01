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Создание сайтов для агентств недвижимости

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Команда Nextner предлагает создание качественных и привлекательных сайтов для агентств недвижимости. Наши веб-продукты помогают компаниям заявить о себе в онлайн-пространстве, увеличить продажи и поддержать имидж. Закажите создание сайта для агентства недвижимости у нас и получите мощный инструмент для привлечения новых клиентов и укрепления взаимоотношений со старыми.

Почему стоит заказать сайт для агентства недвижимости у нас?

Сайт агентства недвижимости – визитная карточка компании, место, где потенциальные клиенты могут ознакомиться с каталогом доступных вариантов, получить подробные описания объектов и связаться с агентством для дальнейших действий. В среде высокой конкуренции хороший сайт недвижимости становится необходимостью для привлечения клиентов и выделения на рынке.

При создании сайта для агентства недвижимости под ключ мы уделяем особое внимание:

  • индивидуальному дизайну – хороший сайт должен отражать стиль и ценности вашего агентства, привлекать и удерживать внимание посетителей;
  • функциональности, технической реализации и мобильной адаптации – мы делаем хорошие сайты недвижимости, оснащая их механизмами для продвижения, удобного заполнения контента, интеграциями и многим другим;
  • SEO-оптимизации – на этапе разработки мы внедряем все необходимые инструменты для эффективного продвижения в поисковых системах. 
  • интеграции CRM и аналитики – создаем сайты недвижимости с внутренней системой контроля и управления бронированием, кабинетом пользователя и интранет-системой для администратора и т.д.
  • качественному контенту – правильно подобранные тексты и изображения помогут привлечь и удержать внимание целевой аудитории, укрепить имидж компании; 
  • поддержке и обновлению – у вас будет возможность внедрять новые функции и сервисы, масштабировать сайт без кардинальных переделок.

Как заказать разработку сайта недвижимости в Nextner?

Если вам нужен сайт для агентства недвижимости под ключ, но вы не знаете с чего начать, просто свяжитесь с нами по телефону. 

  • во время первого телефонного разговора мы зададим правильные вопросы и определим ваши потребности и ожидания;
  • предложим несколько вариантов решений под ваши конкретные требования и бюджет;
  • составим примерный план разработки;
  • совместно решим, какой вариант готового сайта недвижимости будет выпущен в первую очередь для поэтапного введения в эксплуатацию;
  • определим цену создания сайта недвижимости и предложим несколько вариантов реализации исходя из озвученных при телефонном разговоре требований, если требуется, можем предложить разработку сложного сайта;
  • заключим договор с указанием цены и сроков разработки сайта агентства недвижимости;
  • сформируем детализированное техническое задание для разработчиков;
  • произведем разработку, предоставляя вам отчет о прогрессе. 
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Каждый клик – это шанс на новую сделку. Используйте свой сайт недвижимости для открытия дверей к успеху.
Проект Туруру.ру Проект Туруру.ру

Команда

Наша команда объединяет опытных проект-менеджеров, разработчиков, дизайнеров, тестировщиков, сео-специалистов с обширным опытом в создании сайтов для агентств недвижимости. Исходя из нашего успешного опыта, мы способны предложить эффективные и надежные решения для вашего бизнеса.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор

Методология

Мы работаем как с гибкими, так и с жесткими методологиями, выбирая подходящий подход с учетом целей и требований вашего проекта. Для нас важна не только четко построенная работа команды разработчиков, но и прозрачная и удобная коммуникация с заказчиком на каждом этапе работы.
Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Agile
Подходит для создания больших e-com проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
Home2Stay
Home2Stay

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON

Чем мы выделяемся

Комплексный подход
Мы готовы предложить не просто разработку сайта агентства недвижимости, а целую налаженную инфраструктуру, взаимодействующую и с эквайрингом, и с CRM-системой, и с системой управления остатками и другими полезными инструментами.
Прозрачность и открытость
Мы ценим доверие клиентов и поддерживаем коммуникацию на каждом этапе работы над проектом, делясь прогрессом и рекомендациями.
Результативность
Каждый заказ оценивается по меркам эффективности и влияния на развитие вашего бизнеса.
Индивидуальный подход
Мы выслушаем ваши потребности и предложим решения, соответствующие специфике вашего бизнеса и требованиям вашей целевой аудитории.

Эффективность

  • Мы предоставим предварительные макеты, которые позволят визуализировать и оценить внешний вид и функционал вашего будущего сайта;
  • Если у вас есть сомнения в эффективности инструментов, мы реализуем их для тестирования с минимальными затратами.
  • Для вас будут настроены самые важные метрики для снятия эффективности.
  • У нас вы сможете создать для проекта и внешний сайт с инструментами для эффективного продвижения.
эффективность

Стоимость

от 300 000 ₽
за проект

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от 4 месяцев
на разработку
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Проекты

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Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки
РИС
РИС
Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Разработка мессенджера для "Дома Знаний"
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Уникальные разработки
разработка системы управления проивзодством
Разработка системы взаимодействия с производством для Nucular
Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
Уникальные разработки
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Уникальные разработки
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce
Sagrada
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+7 (923) 320-5009
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