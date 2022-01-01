Команда Nextner предлагает создание качественных и привлекательных сайтов для агентств недвижимости. Наши веб-продукты помогают компаниям заявить о себе в онлайн-пространстве, увеличить продажи и поддержать имидж. Закажите создание сайта для агентства недвижимости у нас и получите мощный инструмент для привлечения новых клиентов и укрепления взаимоотношений со старыми.

Почему стоит заказать сайт для агентства недвижимости у нас?

Сайт агентства недвижимости – визитная карточка компании, место, где потенциальные клиенты могут ознакомиться с каталогом доступных вариантов, получить подробные описания объектов и связаться с агентством для дальнейших действий. В среде высокой конкуренции хороший сайт недвижимости становится необходимостью для привлечения клиентов и выделения на рынке.

При создании сайта для агентства недвижимости под ключ мы уделяем особое внимание:

индивидуальному дизайну – хороший сайт должен отражать стиль и ценности вашего агентства, привлекать и удерживать внимание посетителей;

функциональности, технической реализации и мобильной адаптации – мы делаем хорошие сайты недвижимости, оснащая их механизмами для продвижения, удобного заполнения контента, интеграциями и многим другим;

SEO-оптимизации – на этапе разработки мы внедряем все необходимые инструменты для эффективного продвижения в поисковых системах.

интеграции CRM и аналитики – создаем сайты недвижимости с внутренней системой контроля и управления бронированием, кабинетом пользователя и интранет-системой для администратора и т.д.

качественному контенту – правильно подобранные тексты и изображения помогут привлечь и удержать внимание целевой аудитории, укрепить имидж компании;

поддержке и обновлению – у вас будет возможность внедрять новые функции и сервисы, масштабировать сайт без кардинальных переделок.

Как заказать разработку сайта недвижимости в Nextner?

Если вам нужен сайт для агентства недвижимости под ключ, но вы не знаете с чего начать, просто свяжитесь с нами по телефону.