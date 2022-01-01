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Внедрение ботов

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Решения

Команда Nextner предлагает услугу по внедрению чат-ботов для бизнеса, интернет-магазинов, образовательных учреждений и других организаций. Мы создаем и внедряем ботов, адаптированных к уникальным потребностям клиента. Наши чат-боты способны повысить эффективность бизнеса, улучшить обслуживание и оптимизировать внутренние процессы компаний. 

Кому может понадобиться внедрение ботов?

Внедрение ботов может быть полезным для широкого круга организаций. 

Коммерческие предприятия могут использовать их для автоматизации процессов заказа, обработки платежей и предоставления информации о продукции. 

Организации, предоставляющие услуги, могут внедрить чат-бот для обработки запросов клиентов, предоставления поддержки в режиме реального времени.

Крупные корпорации и предприятия все чаще внедряют чат-ботов для управления коммуникацией персонала и предоставления информации сотрудникам. 

Гостиницы и рестораны могут доверить боту обработку бронирований и управление заказами, а IT-компании – техподдержку, решение технических проблем и обучение пользователей.

Когда стоит внедрить чат-бота?

Внедрение чат-бота рекомендуется, когда возникает потребность в оптимизации процессов, улучшении обслуживания или решении повседневных задач. Заказать внедрение чат-бота стоит, если вы хотите:

  • Обрабатывать больше запросов – когда ваш бизнес сталкивается с ростом числа заявок от клиентов или сотрудников, чат-бот может помочь обработать их эффективно и быстро.
  • Улучшить обслуживание – внедрение чат-бота поможет повысить качество обслуживания, предоставлять поддержку в режиме 24/7 и повысить удовлетворенность клиентов.
  • Автоматизировать рутинные задачи – такое решение может значительно сэкономить время и ресурсы, выполняя ежедневные задачи более быстро и эффективно.
  • Улучшить внутреннюю коммуникацию – внедрение внутреннего чат-бота может упростить коммуникацию внутри компании, предоставлять доступ к важной информации и уведомлять о внутреннем распорядке и мероприятиях.
  • Снизить нагрузку на персонал – чат-бот может взять на себя выполнение однотипных процессов, освободив силы сотрудников для выполнения стратегически более важных задач.

Если для вашего бизнеса нужен сложный бот, важно провести анализ потребностей и целей организации, чтобы определить, насколько это целесообразно и выгодно. Внедрение простых ботов не требует предварительного анализа – мы можем приступить к работам уже сейчас. 

Какие виды чат-ботов можно внедрить?

Наши клиенты имеют возможность внедрить различные виды чат-ботов в зависимости от потребностей и бизнес-целей:

  • Информационные чат-боты – для предоставления информации о продуктах, услугах, компании и других сферах интересов клиентов. Они могут отвечать на часто задаваемые вопросы, предоставлять руководства и инструкции, помогать пользователям находить необходимую информацию.
  • Для обслуживания клиентов – для обработки запросов, решения проблем и предоставления поддержки через чаты.
  • Транзакционные чат-боты – для проведения транзакций, бронирования билетов, оплаты счетов, заказа товаров.
  • Внутренние чат-боты – для использования внутри компании, облегчения внутренней коммуникации, автоматизации процессов, предоставления информации сотрудникам.
  • Персонализированные чат-боты – специально настроенные для конкретной аудитории или целей.

Это лишь небольшой обзор видов чат-ботов, которые могут быть внедрены с помощью команды Nextner. Чтобы узнать, какой именно 

Как заказать внедрение чат-бота в Nextner?

Nextner предлагает экспертную поддержку в разработке и внедрении чат-ботов, включающую выбор подходящего решения, разработку сценариев, внедрение бота и мониторинг его производительности. Мы предлагаем индивидуальный подход и современные решения для различных бизнесов.

Чтобы заказать внедрение чат-бота в Nextner, просто свяжитесь с нами по телефону или через Telegram. Наша команда готова предоставить вам консультацию, рассказать подробности о процессе работы и помочь в составлении технического задания.  

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Чат-боты открывают новую эру доступа к информации, принятия решений и коммуникаций.

Команда

Стандартный состав команды, занимающейся внедрением чат-ботов в Nextner, включает в себя проектного менеджера, разработчика, а также тестировщика. Наша команда – это гармоничное сочетание креативного видения с техническими навыками, которое позволяет превращать идеи в действенные и инновационные решения.

Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

Для внедрения и разработки ботов мы используем два подхода: Waterfall (классическая методология) и Agile. Методология Waterfall предполагает последовательное выполнение этапов проекта, а методология Agile основана на гибкой и итеративной разработке, разбитой на короткие итерации. Комбинируя оба подхода, мы обеспечиваем эффективное управление процессом разработки и быстрое внедрение бота.
Agile
Идеально подходит для больших проектов, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая
Подходит для небольших задач, в которых можно четко обозначить границы, измерить объем работ, а значит, и огласить конечную цену.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру

Технологии и фреймворки

Backend

FASTAPI AIOHTTP ASYNCIO

Чем мы выделяемся

Использование передовых технологий
Мы по максимуму используем современные технологии и стараемся придерживаться современных трендов разработки.
Экспертная команда
Мы объединяем опытных профессионалов – менеджеров проектов, программистов, аналитиков и тестировщиков – для того чтобы применить комплексный и профессиональный подход к внедрению чат-ботов.
Индивидуальный подход
Наша команда учитывает уникальные требования и цели каждого клиента, предлагая индивидуальные проекты и персональные цены на внедрение чат-ботов.
Надежные решения
Мы придерживаемся высоких стандартов качества и обеспечиваем надежность своих разработок.

Эффективность

  • Четкие сроки выполнения проекта
  • Персонализированный подход
  • Обоснованный расчет стоимости
  • Актуальные IT-технологии и свежие решения
  • Сотрудничество по договору
  • Работа по индивидуальному техническому заданию

разработка ботов эффективность

Стоимость

от 100 тыс. р.
за проект

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от 1 недели
на внедрение
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Проекты

Все проекты
РИС
РИС
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система очереди на аттракционы
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разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Дом Знаний
Дом Знаний
Уникальные разработки Сайты и e-commerce
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Уникальные разработки Сайты и e-commerce
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Сайты и e-commerce
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Уникальные разработки Сайты и e-commerce
Home2Stay
Home2Stay
Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce
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+7 (923) 320-5009
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