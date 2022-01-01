Команда Nextner предлагает услугу по внедрению чат-ботов для бизнеса, интернет-магазинов, образовательных учреждений и других организаций. Мы создаем и внедряем ботов, адаптированных к уникальным потребностям клиента. Наши чат-боты способны повысить эффективность бизнеса, улучшить обслуживание и оптимизировать внутренние процессы компаний.

Кому может понадобиться внедрение ботов?

Внедрение ботов может быть полезным для широкого круга организаций.

Коммерческие предприятия могут использовать их для автоматизации процессов заказа, обработки платежей и предоставления информации о продукции.

Организации, предоставляющие услуги, могут внедрить чат-бот для обработки запросов клиентов, предоставления поддержки в режиме реального времени.

Крупные корпорации и предприятия все чаще внедряют чат-ботов для управления коммуникацией персонала и предоставления информации сотрудникам.

Гостиницы и рестораны могут доверить боту обработку бронирований и управление заказами, а IT-компании – техподдержку, решение технических проблем и обучение пользователей.

Когда стоит внедрить чат-бота?

Внедрение чат-бота рекомендуется, когда возникает потребность в оптимизации процессов, улучшении обслуживания или решении повседневных задач. Заказать внедрение чат-бота стоит, если вы хотите:

Обрабатывать больше запросов – когда ваш бизнес сталкивается с ростом числа заявок от клиентов или сотрудников, чат-бот может помочь обработать их эффективно и быстро.

Улучшить обслуживание – внедрение чат-бота поможет повысить качество обслуживания, предоставлять поддержку в режиме 24/7 и повысить удовлетворенность клиентов.

Автоматизировать рутинные задачи – такое решение может значительно сэкономить время и ресурсы, выполняя ежедневные задачи более быстро и эффективно.

Улучшить внутреннюю коммуникацию – внедрение внутреннего чат-бота может упростить коммуникацию внутри компании, предоставлять доступ к важной информации и уведомлять о внутреннем распорядке и мероприятиях.

Снизить нагрузку на персонал – чат-бот может взять на себя выполнение однотипных процессов, освободив силы сотрудников для выполнения стратегически более важных задач.

Если для вашего бизнеса нужен сложный бот, важно провести анализ потребностей и целей организации, чтобы определить, насколько это целесообразно и выгодно. Внедрение простых ботов не требует предварительного анализа – мы можем приступить к работам уже сейчас.

Какие виды чат-ботов можно внедрить?

Наши клиенты имеют возможность внедрить различные виды чат-ботов в зависимости от потребностей и бизнес-целей:

Информационные чат-боты – для предоставления информации о продуктах, услугах, компании и других сферах интересов клиентов. Они могут отвечать на часто задаваемые вопросы, предоставлять руководства и инструкции, помогать пользователям находить необходимую информацию.

Для обслуживания клиентов – для обработки запросов, решения проблем и предоставления поддержки через чаты.

Транзакционные чат-боты – для проведения транзакций, бронирования билетов, оплаты счетов, заказа товаров.

Внутренние чат-боты – для использования внутри компании, облегчения внутренней коммуникации, автоматизации процессов, предоставления информации сотрудникам.

Персонализированные чат-боты – специально настроенные для конкретной аудитории или целей.

Это лишь небольшой обзор видов чат-ботов, которые могут быть внедрены с помощью команды Nextner. Чтобы узнать, какой именно

Как заказать внедрение чат-бота в Nextner?

Nextner предлагает экспертную поддержку в разработке и внедрении чат-ботов, включающую выбор подходящего решения, разработку сценариев, внедрение бота и мониторинг его производительности. Мы предлагаем индивидуальный подход и современные решения для различных бизнесов.

Чтобы заказать внедрение чат-бота в Nextner, просто свяжитесь с нами по телефону или через Telegram. Наша команда готова предоставить вам консультацию, рассказать подробности о процессе работы и помочь в составлении технического задания.