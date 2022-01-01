Разработка ботов

Команда Nextner предлагает разработку чат-ботов для автоматизации бизнес-процессов вашей организации. Доверьте программе выполнение ежедневных задач! Разработанный нами чат-бот – ваш новый сотрудник, который не ошибается, не устает и способен работать 24/7.
Наша цель – разработать ботов, которые помогут оптимизировать рабочие процессы, улучшить обслуживание клиентов и увеличить эффективность работы вашей компании.
Мы предлагаем разработку ботов на заказ для различных целей, включая обработку клиентских запросов, поддержку клиентов, сбор обратной связи, предоставление информации о продуктах или услугах, уведомления о статусе заказов, а также для автоматизации внутренних рабочих процессов, например, сбора информации от сотрудников, управления задачами и многое другое.
Наши чат-боты могут моментального отвечать на запросы, интегрироваться с различными системами и платформами, проводить аналитику взаимодействия с клиентами, создавать персонализированные предложения и даже возможностью проведения транзакций или оплаты.
Мы предлагаем индивидуальные решения под конкретные задачи вашего бизнеса. Наша команда готова разработать чат-ботов с уникальными функциями и возможностями, которые наилучшим образом подойдут именно вам.
Чат-боты – это приложения, которые создают иллюзию настоящего общения с пользователем. Чат-боты в мессенджерах сегодня становятся одним из самых эффективных способов взаимодействия с клиентами. В них пользователи могут задавать вопросы, обращаться за консультацией, делать заказ и получать персонализированные предложения. Владельцам бизнеса чат-боты позволяют экономить время и ресурсы, привлекать целевых клиентов, запускать рассылку рекламных материалов и оказывать поддержку клиентов 24/7. Мы разрабатываем чат-ботов для различных мессенджеров, таких как Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, VK, Discord, TikTok.
Стоимость разработки бота зависит от ряда факторов, включая функциональные возможности, интеграции с системами и платформами, сложность алгоритмов, а также нужный уровень персонализации. Мы предлагаем гибкое ценообразование и индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы обеспечить оптимальное соотношение цены и качества. Расскажите нам, чего вы ждете от бота, и мы оценим его разработку в течение суток.
Для заказа разработки бота свяжитесь с нашей командой в Telegram или по электронной почте. Расскажите нам, какой продукт вам нужен, мы проведем анализ аудитории и конкурентов и предложим оптимальное решение. Мы разработаем и согласуем с вами техническое задание на создание чат-бота, который будет соответствовать вашим ожиданиям и полностью подходить под требования вашего бизнеса.
Типичная структура команды разработки чат-ботов в компании Nextner включает проджект-менеджера, дизайнера, фронтенд- и бэкенд-разработчиков, тестировщика. Наша команда представляет собой гармоничное сочетание креативности и технической грамотности. Каждый член команды вкладывает свой профессионализм и увлеченность делом в создание уникальных и востребованных чат-ботов. Мы объединяем эстетику дизайна с функциональностью разработки, чтобы воплощать идеи в действительно работающие решения.
Команда Nextner обладает глубоким пониманием современных технологий разработки чат-ботов, что позволяет создавать высокоэффективные решения.