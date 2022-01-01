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Разработка ботов

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Решения

Команда Nextner предлагает разработку чат-ботов для автоматизации бизнес-процессов вашей организации. Доверьте программе выполнение ежедневных задач! Разработанный нами чат-бот – ваш новый сотрудник, который не ошибается, не устает и способен работать 24/7. 

Каких ботов мы создаем?

Наша цель – разработать ботов, которые помогут оптимизировать рабочие процессы, улучшить обслуживание клиентов и увеличить эффективность работы вашей компании.

Мы предлагаем разработку ботов на заказ для различных целей, включая обработку клиентских запросов, поддержку клиентов, сбор обратной связи, предоставление информации о продуктах или услугах, уведомления о статусе заказов, а также для автоматизации внутренних рабочих процессов, например, сбора информации от сотрудников, управления задачами и многое другое. 

Наши чат-боты могут моментального отвечать на запросы, интегрироваться с различными системами и платформами, проводить аналитику взаимодействия с клиентами, создавать персонализированные предложения и даже возможностью проведения транзакций или оплаты.

Что умеют наши боты?

  • Проводить опросы – собирать информацию о вашей аудитории, чтобы предложить стратегию продвижения. 
  • Оказывать поддержку пользователям – наши боты для обратной связи с работают 24/7 и решают проблемы клиентов через самые разные каналы связи. 
  • Делать рассылку – чат-бот напишет и выполнит рассылку информации о вашей организации, акциях, предложениях и новостях по разрешенным каналам.
  • Осуществлять продажи – чат-бот способен выстраивать диалог так, чтобы сопроводить пользователя до совершения покупки. 
  • Принимать оплату – а также выполнять другие финансовые операции, денежные переводы и проверки баланса.
  • Помогать в поиске – создавать условия для удобного поиска новостей, книг, фильмов, музыки, товаров и услуг.
  • Подбирать события, бронировать туры – бронировать билеты на мероприятия, в кино, на спортивные события, заказывать столики в ресторанах, бронировать туры и авиабилеты. 
  • Выполнять рутинные задачи – выставлять счета, формировать отчеты, вести учет средств и т.п.
  • Обучать – мы создаем чат-боты для обучения сотрудников компании, личного и командного наставничества.

Мы предлагаем индивидуальные решения под конкретные задачи вашего бизнеса. Наша команда готова разработать чат-ботов с уникальными функциями и возможностями, которые наилучшим образом подойдут именно вам. 

Создаем чат-ботов для популярных мессенджеров

Чат-боты – это приложения, которые создают иллюзию настоящего общения с пользователем. Чат-боты в мессенджерах сегодня становятся одним из самых эффективных способов взаимодействия с клиентами. В них пользователи могут задавать вопросы, обращаться за консультацией, делать заказ и получать персонализированные предложения. Владельцам бизнеса чат-боты позволяют экономить время и ресурсы, привлекать целевых клиентов, запускать рассылку рекламных материалов и оказывать поддержку клиентов 24/7. Мы разрабатываем чат-ботов для различных мессенджеров, таких как Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, VK, Discord, TikTok.

Сколько стоит разработка бота?

Стоимость разработки бота зависит от ряда факторов, включая функциональные возможности, интеграции с системами и платформами, сложность алгоритмов, а также нужный уровень персонализации. Мы предлагаем гибкое ценообразование и индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы обеспечить оптимальное соотношение цены и качества. Расскажите нам, чего вы ждете от бота, и мы оценим его разработку в течение суток.

Как заказать разработку бота в Nextner?

Для заказа разработки бота свяжитесь с нашей командой в Telegram или по электронной почте. Расскажите нам, какой продукт вам нужен, мы проведем анализ аудитории и конкурентов и предложим оптимальное решение. Мы разработаем и согласуем с вами техническое задание на создание чат-бота, который будет соответствовать вашим ожиданиям и полностью подходить под требования вашего бизнеса.

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Разработка ботов – это ключ к автоматизации рутинных задач и освобождению человеческого потенциала для творческой работы.

Команда

Типичная структура команды разработки чат-ботов в компании Nextner включает проджект-менеджера, дизайнера, фронтенд- и бэкенд-разработчиков, тестировщика. Наша команда представляет собой гармоничное сочетание креативности и технической грамотности. Каждый член команды вкладывает свой профессионализм и увлеченность делом в создание уникальных и востребованных чат-ботов. Мы объединяем эстетику дизайна с функциональностью разработки, чтобы воплощать идеи в действительно работающие решения.

Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик

Методология

Мы используем два основных подхода в разработке ботов: Waterfall (классическую методологию) и Agile. Подход Waterfall предполагает последовательное выполнение этапов проекта, в то время как подход Agile основан на гибкой и итеративной разработке, разбитой на короткие циклы. Комбинируя обе методологии, мы обеспечиваем эффективное управление процессом разработки и быструю поставку качественного продукта.
Классическая
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Agile методология
Идеально подходит для больших и долгих проектов, где разработка разбита на короткие итерации (спринты). При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждый спринт.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON FASTAPI

Чем мы выделяемся

Современные технологии

Команда Nextner обладает глубоким пониманием современных технологий разработки чат-ботов, что позволяет создавать высокоэффективные решения.

Профессиональная команда
Мы объединяем опыт профессиональных проджект-менеджеров, дизайнеров, разработчиков, специалистов по данным и тестировщиков, чтобы обеспечить комплексный и эффективный подход к разработке чат-ботов.
Персонализированный подход
Индивидуальный подход к каждому проекту учитывает уникальные потребности и цели заказчика, чтобы создать чат-бот, идеально подходящий для конкретного бизнеса.
Качество и надежность
Nextner следует высоким стандартам качества и обеспечивает надежность разработанных чат-ботов, что позволяет клиентам получить инструмент, способный значительно повысить эффективность бизнеса.

Эффективность

  • Четкие сроки выполнения проекта
  • Персонализированный подход
  • Обоснованный расчет стоимости
  • Актуальные IT-технологии и свежие решения
  • Сотрудничество по договору
  • Работа по индивидуальному техническому заданию

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Стоимость

от 500 тыс. р.
за проект

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от 1 месяца
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Проекты

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РИС
РИС
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Создание сайта SNATEK
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+7 (923) 320-5009
Перезвоните мне
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